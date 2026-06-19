Cât trebuie să economisești pentru o pensionare confortabilă

Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană, nivelul prestațiilor din asigurările sociale influențează decisiv suma care trebuie economisită pentru pensionare, mai mult decât statul în care locuiești. O analiză Investopedia a datelor federale privind costurile și beneficiile arată că necesarul mediu de economii pentru o pensionare confortabilă ajunge la aproximativ 898.000 de dolari.

Diferențele regionale sunt semnificative, cu un minim estimat de aproximativ 644.000 de dolari în Dakota de Nord și un maxim de circa 1,02 milioane de dolari în New Jersey. Ecartul dintre extreme ajunge astfel la aproximativ 375.000 de dolari.

Costul anual al unei pensionări confortabile pentru o persoană singură este estimat la aproximativ 59.600 de dolari, în timp ce beneficiul mediu anual din asigurările sociale se situează în jur de 23.700 de dolari.

Diferența rezultată, de aproximativ 36.000 de dolari pe an, trebuie acoperită din economii sau alte surse de venit. Aplicarea regulii de retragere de 4% conduce la necesarul total de aproximativ 898.000 de dolari. În acest context, fiecare 100 de dolari în plus pe lună din beneficiile de asigurări sociale reduc necesarul de economii cu aproximativ 30.000 de dolari.

Valoarea pensiei din asigurările sociale este calculată pe baza celor mai mari venituri din 35 de ani de activitate, iar anii lipsă sunt considerați venit zero. Momentul depunerii cererii influențează direct cuantumul:

la 62 de ani beneficiul scade cu aproximativ 30%,

la 70 de ani crește cu aproximativ 24% față de vârsta completă de pensionare.

Pentru același istoric salarial, diferența dintre începutul plății la 62 de ani și amânarea până la 70 de ani poate însemna o creștere de aproximativ trei sferturi a sumei lunare. Aceeași logică se aplică și gospodăriilor de tip cuplu, unde veniturile combinate și cheltuielile comune schimbă necesarul final de economii.

Începând cu 2026, un beneficiar cu venituri maxime poate primi aproximativ 2.969 de dolari lunar la 62 de ani, 4.152 de dolari la vârsta completă de pensionare și 5.181 de dolari la 70 de ani. În acest scenariu, necesarul de economii poate varia de la aproximativ 600.000 de dolari la 62 de ani până la o acoperire aproape integrală a bugetului la 70 de ani.

Totuși, doar aproximativ 25.000 dintre cei circa 54 de milioane de pensionari se apropie de nivelul maxim al beneficiilor. Aproximativ jumătate dintre beneficiari primesc sub 2.000 de dolari lunar, unul din zece sub 1.000 de dolari, iar mai puțin de 3% depășesc 4.000 de dolari, metodologia de calcul fiind bazată pe datele Investopedia privind costurile de trai, beneficiile și regula de retragere de 4%.