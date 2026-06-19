BCE avertizează că inflația va rămâne ridicată. Românii ar putea resimți și mai puternic scumpirile

Banca Centrală Europeană estimează că inflația din zona euro va rămâne peste 3% pe tot parcursul anului, în ciuda măsurilor adoptate pentru temperarea creșterii prețurilor. Economistul-șef al instituției, Philip Lane, susține că economia europeană traversează un șoc inflaționist moderat, iar investitorii se așteaptă deja la noi majorări ale dobânzilor. În România, unde inflația se apropie de 11%, efectele scumpirilor continuă să afecteze puterea de cumpărare.

Economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a declarat că economia zonei euro se confruntă cu un șoc inflaționist de intensitate moderată, iar presiunile asupra prețurilor vor continua și în perioada următoare.

Declarațiile au fost făcute după cea mai recentă decizie a BCE de majorare a ratelor dobânzilor, măsură menită să împiedice consolidarea inflației și să țină sub control așteptările privind evoluția prețurilor.

„Este un șoc care nu este nici prea mare, nici prea persistent, dar la care răspunzi printr-o politică monetară echilibrată. Dacă vreți, cam aici ne aflăm acum. Nu suntem într-un scenariu de dezechilibru inflaționist major”, a declarat Philip Lane în cadrul unui eveniment organizat de Natixis.

Oficialul BCE a explicat că, deși tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu s-au mai redus în ultima perioadă, efectele asupra economiei europene continuă să se resimtă.

„Am văzut o anumită îmbunătățire în această săptămână, însă există suficiente creșteri de costuri care urmează să se transmită în economie, astfel încât estimăm că inflația va rămâne peste 3% pe tot parcursul acestui an”, a precizat Lane.

Potrivit estimărilor BCE, inflația va continua să depășească ținta oficială de 2% inclusiv în anul 2027.

În prezent, investitorii estimează că Banca Centrală Europeană ar putea decide încă una sau două majorări ale dobânzii la facilitatea de depozit, aflată în prezent la 2,25%.

O nouă creștere este anticipată chiar din luna octombrie, în condițiile în care BCE apreciază că nivelul neutru al dobânzii se situează între 1,75% și 2,50%.

O eventuală nouă majorare ar duce dobânda-cheie spre limita superioară a intervalului estimat de instituție.

Philip Lane consideră că prețurile ridicate la energie vor continua să pună presiune asupra economiei, însă există și factori care limitează impactul negativ.

Potrivit economistului-șef al BCE, economiile populației, investițiile în tehnologie și inteligență artificială, creșterea cheltuielilor pentru apărare și soliditatea sistemului financiar european contribuie la menținerea activității economice.

„Gospodăriile dispun de economii suficiente pentru a susține consumul, investițiile continuă să crească, iar sistemul financiar rămâne profitabil și dispune de lichidități consistente”, a concluzionat Philip Lane.

În timp ce BCE estimează o inflație de peste 3% în zona euro, România înregistrează un ritm mult mai ridicat al scumpirilor.

Datele recente arată că rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai, în timp ce energia electrică s-a scumpit cu peste 55% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, salariul mediu net a scăzut în luna aprilie, iar pensia medie a înregistrat un recul în primul trimestru al anului, semnale care indică o diminuare a puterii de cumpărare.

Analiștii atrag atenția că populația va resimți tot mai puternic efectele inflației în lunile următoare, iar evoluția economiei va depinde într-o măsură importantă de politicile pe care le va adopta viitorul Guvern și de capacitatea statului de a susține economia într-un context bugetar dificil.