Consiliul Județean Dolj și Aeroportul Internațional Craiova au inaugurat noul terminal de pasageri pe 18 decembrie 2025, la ora 10:00. Evenimentul a avut loc în interior, la sediul aeroportului din Calea București, nr. 325A – Noul Terminal.

La inaugurare au participat oficiali de la nivel central și local, persoane publice, specialiști în aviație, parteneri instituționali și jurnaliști, care au discutat despre potențialul transportului aerian din România, în cadrul unei conferințe organizate de Antena 3 CNN și Income Magazine Corporate. Tema dezbaterilor a fost „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a spus că piața transportului aerian este în creștere și că această tendință va continua în perioada următoare.

„Există un trend ascendent care se va menține. După 2019–2020 și criza COVID, prin care am trecut cu toții cu greu, populația începe să-și revină și simte nevoia să circule cât mai rapid dintr-un punct în altul. Investițiile trebuie menținute și continuate în infrastructura aeroportuară, chiar dacă nu mai există un program de finanțare dedicat, iar Uniunea Europeană nu mai alocă fonduri pentru acest domeniu, considerând că este o industrie care se poate autosusține. Sunt aeroporturi în țară care demonstrează deja acest lucru. În momentul de față, este în derulare licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a unui nou terminal la Otopeni, urmând să fie desemnat câștigătorul. Durata estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectării este de aproximativ doi ani, însă sper ca cei care vor câștiga licitația să poată face acest lucru cât mi rapid. De asemenea, vreau să subliniez că vom avea un terminal nou și la Băneasa, nu doar la Otopeni. Din punct de vedere al suprafeței, Aeroportul din Craiova este cel mai mare aeroport regional după Aeroportul Henri Coandă. Vorbim despre o investiție care depășește 100 de milioane de euro din fonduri europene, iar valoarea totală ajunge la aproximativ 140 de milioane de euro”, a declarat Mândrescu. „Inaugurarea noului terminal de pasageri marchează un moment istoric pentru Aeroportul Internațional Craiova și pentru întreaga regiune a Olteniei. Acest proiect este rezultatul unei viziuni pe termen lung, al unei munci susținute și al unei colaborări strânse între administrația județeană, echipa aeroportului și partenerii noștri instituționali. Privim această investiție ca pe un punct de plecare pentru viitoarele etape de dezvoltare ale aeroportului, care includ extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, modernizarea continuă a infrastructurii și consolidarea rolului Aeroportului Internațional Craiova ca principal hub aerian al sud-vestului României. Ne-am asumat un proiect pe termen lung, conceput pentru a răspunde nevoilor de trafic ale următorilor 20–25 de ani. Finalizarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova reprezintă un moment definitoriu pentru întreaga regiune a Olteniei. Ne-am propus să construim nu doar o clădire modernă, ci un spațiu adaptat cerințelor aviației moderne, care să ofere pasagerilor o experiență europeană, sigură și confortabilă, încă de la primul pas în aeroport”, a adăugat Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Internațional Craiova. „Inaugurăm noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova, un obiectiv major care, de la prima idee până la acest moment, a beneficiat de implicarea noastră totală, a autorității tutelare, a Consiliului Județean Dolj. Acest aeroport nu este doar un terminal modern. Este cel mai important proiect al administrației județene, punctul în jurul căruia s-au concentrat toate eforturile și multe resurse. Este proiectul care demonstrează că atunci când există voință, viziune, perseverență și susținere politică, Oltenia poate ține pasul cu cele mai dinamice regiuni din Europa”, a spus, la rândul său, Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj.

Noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova este o investiție foarte importantă în transportul aerian. Scopul lui este să poată primi mai mulți pasageri, să ofere condiții mai bune de călătorie și să respecte standardele europene de siguranță, confort și eficiență.

Extinderea și modernizarea aeroportului a fost unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din regiune. Proiectul a fost finanțat prin fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, dar și din bugetul de stat, bugetul Consiliului Județean Dolj și fondurile aeroportului. Valoarea totală a investiției a depășit 100 de milioane de euro. Pe scurt, proiectul a însemnat:

un terminal nou, de aproximativ 32.000 de metri pătrați, pe mai multe niveluri, cu zone de check-in, self check-in, control de securitate, fluxuri separate pentru zboruri Schengen și non-Schengen, magazine, restaurante și spații tehnice moderne;

platforme și căi de rulare noi, care permit operarea mai multor avioane în același timp și reduc timpii de așteptare;

parcări și drumuri de acces mai mari, pregătite pentru un număr crescut de pasageri, taxiuri și transport public;

sisteme moderne de securitate, gard nou, zone de siguranță refăcute și iluminat modern pentru pistă;

un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri solare, care ajută la producerea de energie electrică pentru aeroport.

Noul terminal nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci o experiență mai bună pentru pasageri. Traseele sunt clare și ușor de urmărit, de la intrare până la poarta de îmbarcare, iar zonele de așteptare sunt mai generoase.

Există mai multe ghișee de check-in și mai multe porți de îmbarcare, ceea ce reduce cozile și permite desfășurarea mai multor zboruri în același timp. O noutate importantă este introducerea ghișeelor de self check-in. Pasagerii au la dispoziție cafenele, magazine duty-free, servicii de închirieri auto și birouri de turism, astfel încât timpul de așteptare să fie mai plăcut. De asemenea, persoanele cu mobilitate redusă beneficiază de lifturi, echipamente speciale și soluții moderne de tip ambulift.

Prin această investiție, Aeroportul Internațional Craiova devine un punct-cheie pentru legătura Olteniei cu Europa și cu alte destinații internaționale. Proiectul sprijină direct dezvoltarea economică și socială a județului Dolj.

Odată cu primele zboruri operate din noul terminal, începe un nou capitol pentru aeroport. Un capitol în care Oltenia este mai aproape de marile orașe europene, investitorii au un motiv în plus să vină în zonă, iar comunitatea locală câștigă timp, oportunități și mândria de a avea unul dintre cele mai moderne terminale din România.