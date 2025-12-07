Conform informațiilor transmise de Biroul Electoral București (BEC), secțiile de votare se închid la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii timpului de vot. Această decizie este valabilă pentru toate secțiile de votare din București.

Potrivit autorităților, decizia asigură respectarea legislației în vigoare privind organizarea alegerilor. Autoritățile subliniază că ora de închidere trebuie respectată strict, iar alegătorii trebuie să-și planifice prezența la urne în consecință.

Duminică, 7 decembrie 2025, aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarul dintre cei 15 candidați rămași în competiție, după retragerea a două persoane, ale căror nume figurează în continuare pe buletinele de vot. Scrutinul pentru funcțiile de primar are loc și în alte 12 localități din 10 județe, iar în județul Buzău, 8 candidați concurează pentru conducerea Consiliului Județean.

În total, peste 2,1 milioane de alegători își vor putea exercita dreptul de vot în cele 1.771 de secții deschise duminică, între orele 07:00 și 21:00, fără posibilitatea de prelungire a programului. Prezența la vot a înregistrat o creștere semnificativă: până la ora 15:30, peste 450.000 de români și-au exprimat opțiunea, dintre care peste 373.000 doar în Municipiul București. Județul Buzău se situează pe locul al doilea în topul prezenței, cu aproape 57.000 de votanți.

Distribuția votului între mediul urban și rural arată că aproximativ 400.000 de persoane au votat în zonele urbane, iar în mediul rural s-au înregistrat aproape 50.000 de voturi. În București, sectorul 6 este fruntaș la prezența la vot, cu peste 73.000 de alegători care și-au exprimat deja opțiunea.

Alegerile locale parțiale 2025 sunt urmărite îndeaproape, având în vedere numărul ridicat de secții deschise și prezența semnificativă a alegătorilor în primele ore ale scrutinului.

Pe buletinele de vot, candidații sunt listați în următoarea ordine: Cătălin Drulă (USR) ocupă prima poziție, urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța electorală „Dreptate pentru București”, din partea Alianței pentru Unirea Românilor și Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (Partidul Social Democrat Unit), Macovei Gheorghe (Partidul România Mare), Florea Liviu-Gheorghe (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent) și Filip Constantin-Titian (independent).

Amintim că la alegerile locale din iunie 2024, prezența la aceeași oră în București fusese de 9,41%, cu 170.381 de votanți. La alegerile locale din septembrie 2020, prezența în București la ora 11:00 a fost de 8,95% (162.911 votanți).