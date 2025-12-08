Fostul premier Victor Ponta a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Bucureștiului din 7 decembrie, evidențiind nemulțumirile electoratului și prestația principalilor candidați. În opinia sa, Nicușor Dan ar fi oferit alegătorilor „un cadou” nedorit, ceea ce s-a reflectat în prezența scăzută la vot și în tonul general de dezinteres, în ciuda eforturilor de mobilizare prin campanii clasice de tip „veniți la vot ca să salvați orașul”.

Ponta a subliniat că protejatul președintelui, Nicușor Dan, a încheiat competiția abia pe locul patru, un rezultat care reflectă, potrivit fostului premier, nemulțumirea cetățenilor față de conducerea actuală a Capitalei.

Despre Daniel Băluță, Victor Ponta consideră că ar fi putut fi un primar eficient, însă apartenența sa politică l-a dezavantajat în cursa electorală. El a comparat situația cu un scenariu ipotetic în care un candidat independent de proveniență PSD, precum Sorin Oprescu, ar fi avut șanse reale de câștig.

„Dacă era un candidat independent de proveniență PSD, gen Sorin Oprescu, ar fi câștigat”, este de părere fostul premier PSD.

În privința lui Ciprian Ciucu, Ponta îl descrie ca un politician care „știe meseria de primar” și estimează că administrația sa va aduce îmbunătățiri semnificative în comparație cu perioada Nicușor Dan.

„Venind după Nicușor Dan, cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun”, afirmă Ponta.

Fostul premier l-a criticat dur pe liderul AUR, George Simion, acuzându-l că nu a luat decizii strategice care să demonstreze învățarea din eșecul de la alegerile prezidențiale. Potrivit lui Ponta, dacă Simion ar fi colaborat cu lideri cu gândire suveranistă și ar fi propus un candidat serios, AUR ar fi avut șansa să câștige Primăria Generală, consolidând poziția partidului pentru viitoarele alegeri.

„Așa a mai făcut un «aranjament» cu Maricel Păcuraru de la Realitatea TV, a scăpat de un potențial contracandidat în partid, dar a arătat că, deocamdată, colecționează doar o serie neîntreruptă de înfrângeri. Eu tot sper că nu vrea să fie Vadim Tudor, ci un politician care își dorește să crească și să devină om de stat!”, adaugă Ponta.

Victor Ponta a avut cuvinte aspre și la adresa USR, subliniind că partidul s-a clasat din nou pe locul patru și criticând ceea ce consideră lipsă de simț al ridicolului și incompetență. Fostul premier a comparat fenomenul cu „statul userist”, sugerând că, deși partidul nu se bucură de sprijin popular majoritar, reușește să ocupe poziții importante în stat datorită suportului extern și propagandei interne.

„USR s-a făcut iar de râs; dar ei nu au simțul nici al ridicolului, nici al propriei incompetențe și neadecvări! Iar au terminat pe 4; dar, fiind mereu pe 4 la votul popular, prin sprijinul forțelor străine și al propagandei interne care îi susțin, ocupă cele mai importante poziții de putere în Statul Român. «Statul userist» se construiește fără suport popular, așa cum a fost și «statul comunist», dar cu spate extern, cu fanatism și tupeu fără rușine! Cât timp cele 3 partide care câștigă mereu mai multe voturi acceptă în mod stupid (sau trădător) această situație nedemocratică, o să persevereze!”, a spus Ponta.

În încheiere, Victor Ponta și-a exprimat speranța ca Bucureștiul să fie administrat mai eficient în următorii ani și a remarcat, cu un ton ușor ironic, că speră ca Ciprian Ciucu să rămână la Primărie și să nu urce în cariera politică spre Cotroceni până în 2030.