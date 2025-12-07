În analiza sa, Victor Ponta a afirmat că demisia lui Nicușor Dan și organizarea alegerilor parțiale au fost percepute de mulți bucureșteni ca un gest nedorit, ceea ce ar fi contribuit la o prezență scăzută la urne.

El a apreciat că încercările clasice de mobilizare prin mesaje negative nu au funcționat, iar candidatul sprijinit de președintele proaspăt ales a încheiat competiția pe locul al patrulea.

„Nicușor Dan a făcut bucureștenilor un „cadou” pe care aceștia nu l-au vrut; din acest motiv, prezența a fost cam „în lehamite”, în ciuda folosirii propagandei clasice cu „veniți să votați contra lui X ca să salvați…”. Candidatul sprijinit de președintele proaspăt ales tocmai a terminat pe locul 4.”

Victor Ponta a declarat că Daniel Băluță ar fi putut fi un primar general eficient, însă a susținut că afilierea sa politică l-a dezavantajat în contextul specific al Bucureștiului. În opinia sa, dacă Băluță ar fi candidat ca independent, chiar dacă ar fi provenit din PSD, ar fi avut șanse reale să câștige alegerile.

„Daniel Băluță ar fi fost un primar general foarte bun, dar, din păcate, apartenența politică, în loc să îl ajute, l-a dezavantajat în București; dacă era un candidat independent de proveniență PSD (gen Sorin Oprescu), ar fi câștigat.”

Referindu-se la câștigătorul alegerilor, Victor Ponta a afirmat că Ciprian Ciucu cunoaște meseria de primar și că, în comparație cu mandatul precedent, bucureștenii vor observa o administrare mai eficientă a orașului.

El și-a exprimat speranța că noul primar general va rămâne concentrat pe conducerea Capitalei și nu va urmări, pe termen scurt, o mutare către o funcție prezidențială.

„Ciucu știe meseria de primar; venind după Nicușor Dan, cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun.”

În mesajul său, fostul premier a susținut că liderul AUR, George Simion, a ratat o oportunitate majoră prin faptul că nu a propus un candidat considerat serios și competent pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui Ponta, o consultare reală cu alte voci din zona suveranistă ar fi putut aduce partidului o victorie importantă și un semnal puternic în perspectiva alegerilor din 2028. El a mai afirmat că deciziile recente au avut ca efect eliminarea unor competitori interni, dar au consolidat o serie de înfrângeri electorale.

„George Simion iar a făcut o „șmecherie”, în loc să ia decizii serioase care să arate că a învățat lecțiile de la prezidențiale; dacă ar fi discutat cu Călin Georgescu și cu alți oameni cu gândire „suveranistă” și, în acord cu aceștia, ar fi propus un candidat serios și competent, cu siguranță AUR câștiga Primăria Generală și dădea un semnal clar de victorie pentru 2028 (îmi amintesc că alegerile locale din 2012 au dat semnul clar al victoriei categorice de la parlamentare)!”

Victor Ponta a criticat dur și Uniunea Salvați România, susținând că rezultatul slab obținut nu este o surpriză și că partidul nu ar conștientiza lipsa de susținere populară. El a afirmat că, deși USR se clasează constant în afara primelor poziții ca vot popular, beneficiază de sprijin extern și intern care îi permite să ocupe funcții-cheie în stat.

În acest context, Ponta a comparat această situație cu modele politice impuse fără legitimitate electorală largă.

„USR s-a făcut iar de râs, dar ei nu au simțul nici al ridicolului, nici al propriei incompetențe și neadecvări! Iar au terminat pe 4, dar, fiind mereu pe 4 la votul popular, prin sprijinul forțelor străine și al propagandei interne care îi susțin, ocupă cele mai importante poziții de putere în statul român; „statul userist” se construiește fără suport popular, așa cum a fost și „statul comunist”, dar cu „spate” extern, cu fanatism și tupeu fără rușine! Cât timp cele 3 partide care câștigă mereu mai multe voturi acceptă în mod stupid (sau trădător) această situație nedemocratică, o să persevereze!”

În final, Victor Ponta a spus că, din postura de bucureștean, speră ca orașul să fie administrat mai eficient decât în ultimii ani. El a transmis că așteaptă ca noul primar general să aducă stabilitate și rezultate concrete în gestionarea Capitalei, în beneficiul locuitorilor.