Fostul premier Victor Ponta a declarat că România are nevoie urgentă de un nou Guvern cu puteri depline, susținând că actuala perioadă de interimat afectează capacitatea de decizie administrativă și economică a statului.

În intervențiile sale publice, Ponta a subliniat că stabilitatea politică reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea eficientă a instituțiilor și pentru evitarea blocajelor în procesul decizional.

Victor Ponta a afirmat că prioritara nu este doar desemnarea unui premier, ci constituirea unei echipe guvernamentale coerente, capabile să gestioneze politicile publice într-un mod eficient.

În opinia sa, România are nevoie de un Executiv „funcțional și orientat spre rezultate”, care să poată lua decizii rapide în contextul economic și administrativ actual.

”Eu cred că România are nevoie de un prim-ministru pentru că, să știți, nu pot să meargă lucrurile așa. Chiar dacă se creează impresia, lasă că nu contează că guvernul Bolojan e interimar, dar contează. Nu doar că nu poate lua decizii importante, dar miniștrii și mai ales useriștii, în această perioadă, fac foarte mult rău în servici. Vând în continuare bucăți din țară, angajează țara la lucruri rele. Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt useriștii de acum. În al doilea rând, a văzut tot felul de speculații, domnul Tomac este un om cu experiență politică, a fost adversarul lui Traian Băsescu. Și eu am fost adversarul lui Traian Băsescu. Problema nu a fost domnul Ilie Bolojan, ci problema a fost echipa de useriști care… Nu e domnul Tomac, că e domnul Nazare, că alții ne-au vorbit de numele vehiculate, este un alt premier, faptul că are o experiență guvernamentală, politică, e un lucru bun. Dar esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România, să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii, și cu care vor să ne facă rău, așa cum au fost unii dintre miniștrii actuali”, a spus Victor Ponta, pentru Romania TV.

Fostul premier a criticat implicarea USR în actualul context guvernamental, susținând că anumite decizii luate în perioada interimatului ar putea afecta buna funcționare a administrației publice.

Declarațiile sale se concentrează pe ideea că un guvern interimar are limite clare în privința deciziilor strategice, iar lipsa unui Executiv stabil poate crea vulnerabilități în implementarea politicilor publice.

Referindu-se la scenariile politice legate de numirea unui nou prim-ministru, Ponta a afirmat că numele acestuia este mai puțin important decât capacitatea de a forma o echipă guvernamentală competentă.

El a susținut că eficiența unui Guvern depinde în mod direct de profesionalismul miniștrilor și de capacitatea acestora de a colabora instituțional.

În acest context, au fost menționate în spațiul public diverse nume politice, inclusiv Ilie Bolojan, Eugen Tomac și Alexandru Nazare, fără ca Ponta să lege explicit responsabilitatea de o singură persoană.

„Sigur că se poate redresa, sunt convins. Eu am preluat guvernarea țării cu deficit excesiv, cu crize economică, cu salarii tăiate, cu taxe mari și când am plecat din funcție, taxele erau mai mici, salariile plătite, deficitul era sub 1% și România avea creștere economică. Bineînțeles că se poate. Contează să ai o viziune, să ai o strategie, să ai o echipă bună, pentru că singur nu ai ce să faci. Și trebuie să scapi și de useriștii care sunt veniți în Guvernul României, ca să dea ceea ce mai au românii, nu să ajute la binele României. Și ei sunt, de fapt, cancerul care a stricat guvernarea și suferim toți din cauza asta”, a mai spus fostul premier.

Fostul premier a comentat și interacțiunea instituțională dintre Președintele României și Guvern, făcând referire la Nicușor Dan, subliniind că funcționarea eficientă a statului depinde de colaborarea dintre instituții, indiferent de diferențele politice.

El a evidențiat că stabilitatea politică și cooperarea instituțională sunt factori esențiali pentru implementarea reformelor și menținerea echilibrului guvernamental.

Declarațiile lui Victor Ponta reflectă o poziție politică axată pe necesitatea stabilității guvernamentale și a formării rapide a unui Executiv cu puteri depline. Criticile sale la adresa actualei guvernări și apelul la o echipă „competentă și funcțională” se înscriu în dezbaterea mai largă privind eficiența administrației publice din România.