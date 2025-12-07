Conform primului sondaj din ziua alegerilor, realizat de ARA Public Opinion și prezentat de Antena 3 CNN la nivelul Municipiului București, 47% dintre alegătorii prezenți în prima parte a zilei au optat pentru „răul cel mai mic”. Acest lucru sugerează că mulți dintre bucureștenii care vin la urne votează mai degrabă pentru a evita o opțiune nedorită, decât din entuziasm față de oferta electorală.

De asemenea, aproape unul din trei votanți a declarat că și-a decis alegerea direct în cabina de vot.

„Mi-a plăcut candidatul” vs. „răul mai mic” – aproape egal

Mi-a plăcut de candidat – 49%

Am ales răul mai mic – 47%

Nu știu / Nu răspund – 4%

Întrebați dacă au votat un candidat susținut de un partid sau un candidat independent, bucureștenii au răspuns astfel:

Candidat susținut de partide – 76%

Candidat independent – 9%

Nu răspund – 15%

Rezultatele arată că, în ciuda dezamăgirii față de clasa politică, alegătorii de până acum se raportează în continuare preponderent la candidații sprijiniți de partide.

București pro-european: suveranismul, opțiune minoritară

La întrebarea dacă au votat pentru un București condus de un pro-european sau de un suveranist, răspunsurile au fost net în favoarea primei opțiuni. Totuși un număr important de persoane a refuzat să răspundă

Pro-european – 76%

Suveranist – 9%

Nu știu ce înseamnă – 3%

Nu răspund – 12%

Continuitate ideologică față de alegerile trecute

Da, asemănătoare – 59%

Nu, total opus – 23%

Nu știu ce înseamnă – 11%

Nu răspund – 7%

Majoritatea declară că au făcut o alegere similară ideologic cu cea de la scrutinul trecut, în timp ce aproape un sfert spun că au votat „total opus”, indicând și un segment de electorat aflat în căutare de alternativă.

Când decid bucureștenii cu cine votează

Momentul deciziei de vot arată o distribuție echilibrată între opțiuni consolidate în timp și alegeri de ultim moment:

Înainte de campania electorală – 33%

În timpul campaniei – 38%

În cabina de vot – 29%

Nu știu / Nu răspund – 0%

De unde se informează bucureștenii înainte de vot

Tradiționalul încă rezistă, dar rețelele sociale câștigă teren. La întrebarea „De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot?”, respondenții au indicat:

Presa tradițională (TV, ziare) – 43%

Campanie electorală – 16%

Facebook – 15%

Familie și prieteni – 14%

TikTok – 9%

Colegi – 2%

Vecini – 1%

Biserica – 0%

Nu știu / Nu răspund – 0%

Temerile bucureștenilor: economia, boala și instabilitatea politică

Întrebați care sunt principalele trei temeri, bucureștenii au indicat în special crizele economice și vulnerabilitățile personale:

Instabilitate economică internă – 46%

Boală – 32%

Instabilitate politică – 31%

Șomaj – 18%

Pierderea sau restrângerea libertăților fundamentale – 14%

Alianța României cu Rusia – 4%

Ieșirea din NATO – 4%

Război – 1%

Ieșirea din Uniunea Europeană – 1%

Naționalizarea băncilor și companiilor străine – 1%

Relații proaste cu SUA – 1%

Invadarea României – 0%

Nu știu / Nu răspund – 0%

Vinovatul de serviciu: clasa politică

Clasa politică – 60%

Manipularea prin social media – 27%

Vladimir Putin – 7%

Serviciile secrete – 4%

Armata – 0%

Biserica – 0%

Nu știu / Nu răspund – 2%

Ce se teme Bucureștiul că va aduce anul 2026

Între scenariile negative pentru 2026, cel mai des menționat este unul economic:

Criză economică – 49%

Plecarea din România a companiilor străine – 24%

Emigrația masivă a românilor – 22%

Primirea în România a emigranților din Orientul Mijlociu și Asia – 5%

Nu știu / Nu răspund – 0%

Primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegerile din 2025 la Primăria Municipiului București vor fi anunțate la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),

Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),

George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),

Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),

Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),

Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),

Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),

Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),

Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),

Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),

Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,

Dan Trifu – candidat independent,

Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,

Gheorghe Nețoiu – candidat independent,

Vlad Gheorghe – candidat independent,

Angela Negrotă – candidat independent,

Filip Titian – candidat independent.