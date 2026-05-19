Invitat marți la podcastul Contrapunct, realizat de Mirel Curea pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, politicianul a explicat direct relația sa din acel moment cu Ilie Bolojan și modul în care susținerea politică s-a diluat pe parcursul competiției.

La finalul scrutinului din 2025, candidatul Partidului Național Liberal s-a clasat pe locul al treilea, obținând un procent de 20,7% din totalul sufragiilor exprimate. Poziția a doua a fost ocupată de Nicușor Dan, care a adunat 20,99% din voturi, în timp ce primul loc i-a revenit lui George Simion, cu un scor de 40,96%. În ciuda acestor cifre, fostul președinte al PNL refuză să arunce vina pe eșecul de atunci pe umerii strategilor sau ai colegilor de partid.

„Nici acum nu vorbesc în sensul de-a reproșa cuiva, de a căuta explicații despre participarea lui Bolojan la campania electorală. Am făcut-o dintr-o chestiune de principiu. Am zis atunci: Eu candidez, eu câștig, eu pierd. Cetățenii au votat altceva. Că putem să socotim voturile lui Ponta, sau Republica Moldova, eu nu-i reproșez lui Bolojan nimic din eșecul meu electroal”, a spus Antonescu.

Analizând momentele tensionate de dinaintea stabilirii candidaturilor definitive, invitatul lui Mirel Curea a rememorat atmosfera din interiorul taberei liberale și percepția pe care o avea despre liderul de la acea vreme. Relația dintre cei doi s-a reactivat brusc într-un moment critic pentru partid, imediat după alegerile din 2024, marcate de rezultate considerate dezastruoase de către conducerea formațiunii.

„Facem istorie și în limitele în care se poate vorbi public. Eu aveam o părere mai degrabă bună despre Bolojan, ca o soluție în PNL. Bazată pe o reputație construită în timp. Domnia sa, 10 ani, nu a fost în corul celor care îi spuneau lui Iohannis ce bine face. Noi am luat legătură imediat după turul 1, când catastrofal ne-am pomenit cu Georgescu și Lasconi. Bolojan a zis: Vin la București, preiau partidul, vedem ce putem face.

Nu știu ce părere ai, trebuie să o susținem pe Lasconi. Am zis, da, sunt de acord. Ea avea meritul de a nu fi Călin Georgescu, un coșmar. Când m-a contactat Kelemen Hunor, nu mai vorbisem de 10 ani, dar aveam relație bună. Mi-a evocat posibilitatea, spectaculoasă, de-a candida. Am fost foarte mirat. E PSD-ul de acord, mi-a zis Hunor. E vorba despre PSD, nu despre PNL. Numeroși colegi din PNL m-au sunat încântați. Mai târziu m-a sunat și Bolojan, care mi-a spus uite așa, că PSD, că UDRM. Eu i-am zis că nu ard de dorință.”

În spatele ușilor închise, dinamica nominalizării a cunoscut numeroase tatonări. Crin Antonescu a relatat cum a încercat în mod repetat să îl determine pe liderul interimar al PNL să își asume direct rolul de candidat la funcția supremă în stat, având în vedere capitalul de imagine uriaș de care acesta se bucura pe plan național.

„De ce nu candiezi tu, că ești pe un anumit val, ai șansa să ții partidul. Mi-a zis că: Nu sunt pregătit, am altceva de făcut. Poate să mai facem un sondaj cu Daniel David, Emil Hurezeanu. I-am zis: Poți să faci orice sondaj, dar le faci aiurea, pune mâna și candidează.

Ne-am întâlnit și domnul Bolojan mi-a zis că: Toți am ajuns la concluzia să candiezi tu. Am intrat în campanie, mi-am văzut de treabă”, a mai povestit invitatul podcastului.

Marea problemă a apărut însă în momentul în care mecanismul electoral a fost pus în mișcare. Pe măsură ce zilele treceau, candidatul oficial al PNL a început să resimtă o lipsă acută de coordonare și o direcționare a atenției partidului către alte teme de interes public care nu aveau legătură directă cu urgențele prezidențiale.

„Nu ca reproș, marea problemă din campanie, Bolojan a devenit președinte interimar, au început lucruri spectaculoase. A făcut lucuri care nu erau foarte urgente. Întâlniri cu oameni de afaceri, pe Gică Hagi l-a decorat de vreo două ori. Tot respectul pentru cariera lui, dar atunci nu fusese vreo competiție, a dat drumul la Grădinile Cotroceniului, lucruri populare.

A început la fel de bine coordonată ideea să candideze Bolojan în locul lui Antonescu. Aici s-a petrecut un lucru foarte important. Domnul Bolojan în loc să spună că nu candidează, a spus că nu candidează, că și-a dat cuvântul. Ceea ce e o diferență. Domnul Nicușor Dan și-a dus campania la vârful ei pe ideea: Îl pun pe Bolojan prim-ministru. Lucru pe care eu nu-l puteam să spun, pentru că eu am spus corect, da, se poate întâmpla orice, dar nu că vine președintele și dă jos guvernul”, a mai precizat fostul candidat la prezidențiale.