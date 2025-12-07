Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că, în preziua alegerilor și pe parcursul nopții, au fost înregistrate 10 sesizări privind posibile fapte ilegale legate de procesul electoral. Dintre acestea, 7 sesizări vizau continuarea propagandei electorale după termenul legal.

Structurile MAI au trei misiuni principale în ziua votului: menținerea ordinii publice în jurul secțiilor de votare, investigarea sesizărilor de posibile fraude și asigurarea securității transportului proceselor-verbale cu rezultatele votării. Reprezentantul MAI a precizat că personalul ministerului nu va intra în contact cu aceste documente, care vor fi transportate cu vehicule externe instituției.

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra regulilor care se aplică în perimetrul de 500 de metri în jurul secțiilor de votare. Este interzisă sfătuirea alegătorilor să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, comercializarea sau consumul de alcool, precum și fotografierea sau filmarea buletinului de vot prin orice mijloace. Refuzul de a respecta dispozițiile președintelui biroului electoral privind menținerea ordinii constituie contravenție, a avertizat purtătorul de cuvânt.

Cetățenii pot vota folosind unul dintre cele 11 tipuri de acte de identitate acceptate, de la cartea de identitate clasică la pașaportul diplomatic sau carnetul de serviciu militar pentru elevii școlilor militare. Alegătorii care utilizează cartea electronică de identitate nu trebuie să facă dovada domiciliului sau reședinței, deoarece adresa se afișează automat în sistem după scanare. Totodată, după votul cu cartea electronică nu se mai aplică timbrul autocolant cu mențiunea „votat”.

MAI va organiza o nouă declarație de presă la ora 13:00 pentru a oferi informații actualizate despre desfășurarea scrutinului.

Doar 34.070 de bucureșteni (1,89%) s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 9:00, pentru a alege viitorul primar general.

La alegerile locale din iulie 2024, prezența în București la aceeași oră fusese de 3,25% (58.842 de votanți).

La alegerile locale din septembrie 2020, prezența în București la ora 8:00 a fost de 3,61% (65.726 de votanți).

La nivel național, prezența la ora 9:00 este de 1,9% (42.127 de alegători).

Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne pentru a-l alege pe primarul care va conduce Primăria Capitalei până în 2028.

În București, funcționează 1.289 de secții de votare, cele mai multe fiind în sectoarele 3 și 6.

În Sectorul 1 vor fi 166 de secții, în Sectorul 2 – 202, în Sectorul 3 – 294, în Sectorul 4 – 189, în Sectorul 5 – 198, iar în Sectorul 6 – 240.