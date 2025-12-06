După incidentul de anul trecut, legat de anularea alegerilor prezidențiale câștigate în primul tur de Călin Georgescu, autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru securizarea procesului electoral. STS a implementat cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică pentru utilizarea aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, prevenirea votului ilegal și centralizarea proceselor-verbale.

Pentru scrutinul din 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, cetățenii vor putea urmări în timp real prezența la vot și rezultatele cumulate imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce datele din procesele-verbale sunt centralizate, accesând site-ul https://prezenta.roaep.ro.

De asemenea, echipa de dezvoltare software a integrat sistemul cu evidența persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât votanții cu carte electronică de identitate (CEI) să își poată confirma domiciliul și reședința fără a prezenta alte documente pentru verificarea dreptului de vot.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale precizează că, la nivelul infrastructurii IT&C folosite pentru alegeri, au fost implementate măsuri proactive pentru prevenirea şi contracararea riscurilor de securitate cibernetică și pentru evitarea eventualelor disfuncţionalităţi tehnice.

„Reamintim că sistemele informatice puse la dispoziţia AEP de către STS nu numără voturile; această operaţiune este realizată exclusiv de membrii birourilor electorale. Sistemele IT au rolul de a semnala posibile situaţii de vot ilegal şi de a asigura transparenţa prin afişarea publică a rezultatelor”, arată sursa citată.

Pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a instruit aproximativ 3.000 de persoane desemnate de Autoritatea Electorală Permanentă să activeze în birourile secțiilor de votare și a asigurat infrastructura tehnică necesară, inclusiv sisteme informatice securizate, echipamente de telecomunicații, tablete și telefoane.

Pe durata scrutinului, STS va opera un centru de suport tehnic destinat președinților secțiilor de votare și operatorilor de calculator, oferind asistență în timp real pe întreaga durată a procesului electoral.