Intervenția sa a avut un ton extrem de agresiv, cu un număr mare de insulte, atacuri personale și afirmații grave, îndreptate în principal împotriva Ancăi Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, dar și împotriva liderului formațiunii, George Simion.

Șoșoacă și-a început intervenția contestând legalitatea și constituționalitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că niciun candidat nu ar reprezenta curentul suveranist. A lansat un atac direct la adresa Ancăi Alexandrescu, acuzând-o că își asumă în mod fals această etichetă și că ar fi implicată în aranjamente politice în favoarea PSD. Eurodeputata a susținut că Alexandrescu ar fi beneficiat de relații politice preexistente și că ar fi avut legături cu diverse persoane influente în PSD, pe care le-ar fi negat public.

„În plenul reunit duminică, dacă vă puteți închipui, când sunt alegerile la Primăria București, pentru că PSD-ul și-a aranjat, are vreo 3–4 candidați ai lui, inclusiv madama care face pe suveranista — să vă fie clar — niciun suveranist nu candidează la aceste mizerii de alegeri care sunt neconstituționale și nelegale. Cine candidează îl recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte și recunoaște alegerile prezidențiale ca fiind constituționale”, a spus Șoșoacă.

De asemenea, eurodeputata a susținut că Anca Alexandrescu ar fi atacat personalități și teme istorice, prin sesizări depuse la Parchetul General. Șoșoacă a afirmat că aceste demersuri ar fi contribuit la declanșarea unor acțiuni ale procurorilor care ar fi vizat și persoane din anturajul său sau pe care le consideră apropiate.

„Ștoarfele astea care candidează, inclusiv madama asta șobolAnca, care, apropo, se dă mare prietenă cu Georgescu — să moară mă-ta, fă! — păi nu erai tu pe lângă toți pesediștii și nu ai recunoscut câte pile ai avut datorită lui tac-tu? Păi nu l-ai înjurat tu pe Georgescu și nu tu ești cea care ai depus plângere penală împotriva lui, făcându-l legionar? Tu crezi că eu uit? Bă, pot eu să am ce am de împărțit cu Georgescu, dar ceea ce ai făcut tu… Ești nenorocita care ai solicitat Parchetului General să fie anchetați toți cei care vorbim de istoria României, de Mișcarea Legionară, de Corneliu Zelea Codreanu ca istorie. Tu ești cea care i-ai depus plângere penală lui Georgescu. Și apoi Parchetul General a venit și împotriva mea și împotriva tuturor celorlalți!”, a subliniat ea.

În continuare, a asociat-o pe Alexandrescu cu sistemul, acuzând-o că ar acționa în numele unor interese obscure și că ar fi contribuit la excluderea vocilor pe care ea le consideră autentice din spațiul mediatic.

„Tu ești nenorocita, omul sistemului, jegul ordinar care faci pe jurnalista, ca și celelalte jurnaliste împuțite, care sunteți plătite să vă bateți joc și să interziceți oamenilor adevărați și corecți să apară la televizor”.

Șoșoacă a susținut că Alexandrescu ar fi transmis informații către diverse instituții ale statului și că ar fi implicată în aranjamente politice legate de finanțări, servicii secrete și campanii electorale.

„Voi sunteți cei care, jigodiilor, ați luat bani încontinuu să mințiți oamenii la alegeri. (…) Te faci prietenă cu Georgescu, când tu ai solicitat Parchetului General să-l bage la pușcărie și ai făcut plângere penală, nenorocită tu. Tu, cu toți nenorociții tăi de securiști, i-ai făcut plângere penală, ca să fie toți georgiștii loviți. Tu ești cea care l-ai dat în gât, cine l-a plătit, pentru că televiziunile de rahat, iRealitatea, erau plătite de peneliști să-l susțineți pe Georgescu — și știai tot. Toate șmenurile sunt știute de la tine. Tu știai de Potra, tu l-ai dat în gât pe Potra. Bă, ți-am spus că nu o să tac”, a acuzat Șoșoacă.

O parte importantă a discursului a vizat liderul AUR, George Simion, acuzat că ar fi trădat mișcarea suveranistă și că ar fi colaborat cu persoane și structuri pe care Șoșoacă le consideră ostile acesteia. L-a asociat pe Simion cu acțiuni care, în viziunea sa, ar fi dus la discreditarea unor figuri publice și la manipularea electoratului.

„Și, apropo, toate rahaturile astea le-ai făcut împreună cu jegul de Simion, care a trădat toată mișcarea suveranistă, care l-a trădat și pe Georgescu, și cu bani, și cu toate astea ați făcut… să-l distrugeți și v-ați folosit de imaginea lui, bineînțeles preluată de la mine de cinci ori. Nu mai intrăm în discuții. Bă, dar să te dai prietenă cu un om de care ți-ai bătut joc și ai făcut plângere penală prin interpușii voștri de jurnaliști împuțiți, nenorociți, care mințiți tot timpul!”, a mai eurodeputata.

Șoșoacă a vorbit despre influențe ale unor structuri interne asupra lui Simion și asupra unor candidați susținuți de acesta, sugerând că sprijinul instituțional ar fi fost determinant pentru promovarea anumitor persoane.

„Bă, jegurilor pesediste împuțite, tot timpul ați fost cu PSD-ul, voi sunteți tot timpul și distrugeți absolut tot ce se întâmplă în țara asta. La Primăria București nu există niciun român candidat, niciun suveranist. Ați văzut cum v-a făcut jegul penal pe care l-am salvat să nu ajungă în pușcărie. Mă rog, important e că am salvat alți oameni odată cu el să nu ajungă în pușcărie pentru influenceri, până l-au preluat serviciile și îl duceau pe el că „vai, că el va fi reprezentantul nostru la primărie” și nu știu ce. Hai sictir, borfași împuțiți din PSD, care faceți pe suveraniștii… Bă, dați banii înapoi, că voi ați umplut conturile jegului ăla împuțit de poponar, i-ați umplut conturile ca să candideze la primărie, apoi s-a retras”, a mai spu ea.

Eurodeputata a susținut că Eugen Teodorovici s-ar fi retras din cursa electorală la ordinul SRI și Mossad, dar că, deși retras, va rămâne pe buletinul de vot, ceea ce ar genera confuzie intenționată în rândul alegătorilor. Șoșoacă a afirmat că această situație constituie o lipsă de respect față de electorat, în contextul în care cheltuielile pentru alegeri sunt foarte ridicate, în timp ce problemele sociale rămân nerezolvate.

„Domnule Teodorovici, te-am respectat ca om de finanțe, dar halul în care ai putut să joci pentru PSD te descalifică total; păcat de toate științele dumitale. Dar s-a ajuns să te retragi la ordinul SRI-ului și Mossadului și, da, ai candidat știind că nu ai nicio șansă. Dar atenție! Atenție ce vă spun: pentru că acum s-au publicat buletinele, el rămâne pe buletin și tot va capta niște voturi. Este efectiv bătaie de joc față de voi, românii, față de voi, cei care votați, față de voi, cei care plătiți taxe și impozite, cei care plătiți aceste alegeri cu 300 de milioane de euro, în timp ce românii mor de foame, în timp ce românii nu mai au apă, în timp ce românii nu au decât zdrențe ordinare în funcții de miniștri și ministre”, a acuzat Șoșoacă.

A adus în discuție acuze privind folosirea banilor publici, corupție, împărțirea resurselor între partide și influențarea instituțiilor justiției în favoarea acestora.

„Același jeg împuțit care îl ducea pe acest influencer să candideze la primărie, același jeg vine acum și face pe suveranistul și spune că depune moțiune, pentru că așa i-a comandat PSD-ul, pentru că PSD-ul i-a încurcat USR-ul, niște șpăgi și niște bani trebuie împărțiți la mai mulți și vor afară USR-ul ca să le rămână șpaga mai mare”, a mai spus Șoșoacă.

Șoșoacă a prezentat toate aceste partide ca parte a unei structuri unitare care acționează împotriva interesului public. A susținut că fiecare dintre ele contribuie la manipularea electoratului și la perpetuarea unui sistem corupt, orientat exclusiv către accesarea și distribuirea resurselor.

„Bă, nu vă e rușine, bă jegurilor care sunteți? Voi credeți că noi suntem proști? Bă, pe voi, pe SOS România, nu o să reușiți să ne băgați în rahaturi în vecii vecilor. Nici pe mine — că de-aia vreți să mă băgați pe la bulău, pe unde dracu vreți — pentru că dacă nu e Diana atentă și mai sunt câțiva parlamentari care sunt foarte atenți și de la noi din partid, din conducătorii de organizații, imediat suntem cu antenele: hopa, ce fac ăștia? Bă, jegurilor, nu vă e rușine? Fă jurnalistă de trei lei, jurnalismul nu ar trebui să fie echilibrat? Nu ar trebui să respectați opiniile tuturor? Nu ar trebui să NU răspundeți la bani, la plată? Nu ar trebui să dați poporului informații și dintr-o parte, și din cealaltă, nepărtinitoare, echilibrate și echidistante, iar voi să vă păstrați neutralitatea? De ce nu spui, fă, țoapă nenorocită, urâta dracului ce ești de femeie a suflet, nenorocită, că tu ești cea care i-ai făcut plângere penală lui Georgescu, să știe toți georgiștii ce ai făcut, nenorocito? Uitați-vă la toate astea în înregistrările de aici, după care s-a venit cu bănuțul și gata. Bă, de jeguri, de țoape, de curve și de pseudo-jurnaliști, pseudo-politicieni, pseudo-candidați, noi ne-am săturat”.

Șoșoacă a susținut că acțiunile partidelor și ale candidaților au provocat o profundă confuzie în rândul cetățenilor, determinând scăderea încrederii în procesul electoral, în instituții și în partidele politice. A afirmat că investitorii evită România și că țara este afectată grav de corupție, haos politic și lipsa unui adevărat reprezentant suveranist în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Bă, nu pe banii noștri! Nu vă bateți joc de banii noștri! Nu vă bateți joc de noi și de românii care nu mai înțeleg ceea ce se întâmplă. I-ați terminat, i-ați zăpăcit din toate punctele de vedere. Din cauza voastră, jegurilor, s-a ales praful: nu mai înțelege nimeni nimic, nu mai vrea nimeni să meargă la nicio alegere, nu mai crede nimeni în partide. Din cauza voastră s-a ales praful: nu mai vin nici investitori, doar se fură în țara asta și e bătaie de joc. Deci același jeg care îl propulsa până la primar cu trei clase, același jeg vine și spune că „moțiune de cenzură”. Aceiași jurnaliști nenorociți, curve, impostori, care s-au folosit de alții să ajungă unde sunt, spun că sunt naționaliști. Nu există niciun naționalist candidat la aceste alegeri”, a acuzat ea.

În opinia ei, PSD ar fi mobilizat mai multe persoane și formațiuni pentru a asigura câștigarea Primăriei București, fără a urmări interesul cetățenilor, ci doar accesul la resurse financiare. A prezentat această strategie ca fiind una coordonată, în care ar fi implicate și celelalte partide principale, inclusiv AUR.

„Pentru că PSD-ul s-a asigurat că nu vrea să piardă. PSD-ul vrea să ia primăria. Nu de altceva: nu interesează pe nimeni nici românii, nici spitalele, nici bolnavii, nici copiii, nici animalele — nimic. Banul să vină la partid, banul să vină în buzunarele lor. Nu contează să plătească justiția, să plătească procurorii, să plătească pe oricine — important e să omoare cât mai mulți oameni. PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, mereu; și acum i-au băgat și pe AUR. Pentru că jegurile astea sunt toți împreună. Și au mai mulți care converg să ajute PSD-ul să câștige”, a adăugat Șoșoacă.

În încheiere, Șoșoacă a afirmat că rezultatul acestor alegeri va fi folosit pentru compromiterea mișcării suveraniste, prezentând câștigarea Primăriei de către oricare candidat ca fiind manipulată și parte a unei strategii de propagandă.

„Deci, dacă câștigă o anumită țoapă sau un anumit jeg primăria: „mamă, ia uite, frate, ea e suveranista, el e suveranist”. Dacă câștigă PSD-ul: „ia uite, suveraniștii ce de căcat sunt, nu au la nimic” etc. Bă, terminați, serviciilor împuțite, că ne-am săturat de voi; vă trebuie o mamă de bătaie să vă săturați”, a conchis ea.

Declarațiile pot fi urmărită aici.

Acest atac recent a sosit după ce candidata susținută de AUR la Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, a subliniat că hotărârea lui Călin Georgescu de a nu se implica în scrutin reprezintă, în opinia sa, o alegere corectă și necesară, deoarece orice participare a acestuia în competiția electorală ar fi putut crea dificultăți suplimentare pentru el, inclusiv posibilitatea apariției unui nou dosar.

„Mă bucur foarte tare că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri; este exact ceea ce trebuia să facă. Orice implicare a sa în această campanie ar fi însemnat o complicare a situației domniei sale, poate chiar și un alt dosar”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea TV.

Alexandrescu a explicat totodată că această abordare este una care îi oferă liniște, mai ales în contextul relației pe care o are cu Cristela Georgescu, față de care a subliniat o apreciere profundă.

„Având în vedere că țin enorm la doamna Cristela Georgescu, mă bucur enorm de această atitudine”, a completat ea.

Campania electorală aferentă alegerilor pentru Primăria Capitalei se desfășoară pe parcursul perioadei 22 noiembrie – 6 decembrie. Ulterior, procesul electoral continuă cu momentul deschiderii secțiilor de votare, programat pentru 7 decembrie, ora 7:00.

Secțiile de votare vor funcționa până la ora 21:00 în aceeași zi, moment care marchează închiderea urnelor și încheierea votului. Până pe 8 decembrie, ora 21:00, este stabilită derularea procesului de numărare a voturilor și întocmirea documentelor oficiale privind rezultatele scrutinului. În aceeași zi, competitorii electorali care au participat la scrutin pot depune eventuale cereri de anulare a alegerilor, termenul limită fiind data de 8 decembrie.