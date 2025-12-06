Campania electorală s-a încheiat în dimineața zilei de 6 decembrie la ora 7.00, fiind interzisă orice continuare a propagandei electorale prin afișare, distribuire sau lansare de materiale de orice tip, a amintit Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Pe parcursul campaniei, principalele misiuni ale MAI au fost menținerea ordinii publice în localitățile vizate și verificarea sesizărilor privind posibile incidente electorale. Opt manifestări electorale au avut loc în siguranță, fără incidente deosebite. În total, s-au înregistrat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în special nerespectarea reglementărilor de afișaj electoral: 13 dintre acestea s-au confirmat, două nu s-au confirmat, iar șase sunt încă în curs de cercetare. O sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă, deoarece nu era de competența MAI. În timpul campaniei a fost aplicată o amendă de 4.500 de lei pentru distrugerea unui afiș electoral, iar cercetările continuă în cazul a nouă fapte penale.

Pentru ziua votului, peste 25.000 de angajați MAI vor fi prezenți în teren, suplimentați de aproximativ 3.500 de cadre, iar pentru ziua scrutinului vor fi mobilizați suplimentar circa 5.600 de angajați. Aceștia vor asigura transportul în siguranță al buletinelor de vot și al celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare către secțiile de vot, fără a intra în contact direct cu acestea. Vehiculele MAI nu vor transporta materialele electorale. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și membrii birourilor vor lua măsurile necesare pentru ordinea și corectitudinea operațiunilor de votare și vor fixa posturile de pază în jurul secțiilor. Secțiile de votare vor rămâne sub protecția MAI până a doua zi dimineață, când vor fi predate președinților birourilor electorale cu sigiliile intacte.

„Pe parcursul campaniei electorale, principalele misiuni ale structurilor MAI au fost menținerea ordinii publice în localitățile unde vor avea loc alegeri, cu accent pe asigurarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor electorale, și verificarea sesizărilor privind posibile incidente electorale. Misiunile au fost îndeplinite cu profesionalism, fără să fie înregistrate incidente deosebite. Au fost organizate 8 manifestări electorale, toate desfășurându-se în condiții de siguranță pentru cetățeni și candidați. Pe parcursul campaniei electorale, s-au înregistrate 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în general în legătură cu nerespectarea reglementărilor de afișaj electoral: 13 sesizări s-au confirmat, 2 nu s-au confirmat și 6 sunt în curs de cercetare. O sesizare nu a fost de competența MAI și a fost transmisă spre soluționare către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajații MAI au aplicat o amendă în valoare de 4.500 de lei pentru distrugerea unui afiș electoral. De asemenea, se fac cercetări cu privire la nouă fapte penale”, a informat MAI într-un comunicat.

Alegătorii pot vota doar la secția de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința. Cei care și-au stabilit reședința în localitate cu mai mult de șase luni înainte de 7 decembrie și aceasta este încă valabilă pot vota acolo. Cei care au stabilit reședința cu mai puțin de șase luni înainte vor putea vota doar la domiciliu.

Cetățenii români pot vota cu orice act de identitate valabil emis de statul român, inclusiv carte de identitate (1997 sau simplă), carte electronică de identitate, carte provizorie, buletin de identitate, pașaport diplomatic sau de serviciu, pașaport electronic, și carnet de serviciu militar pentru elevii din școlile militare. Cetățenii ai altor state membre UE, cu reședința sau domiciliul în România, pot vota cu actul de identitate și documentul care atestă adresa din România sau cu certificatul de înregistrare/cartea de rezidență permanentă.

Votarea cu cartea electronică de identitate nu necesită dovada domiciliului sau a reședinței, deoarece Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPv) afișează automat adresa la scanarea documentului. Alegătorii vor prezenta actul operatorului de calculator al biroului electoral pentru verificare prin SIMPv, similar procedurii aplicate cu vechile acte de identitate.

Persoanele fără act de identitate valabil pot solicita o carte de identitate provizorie. Structurile de evidență a persoanelor din județul Buzău, București și din localitățile vizate asigură program cu publicul atât în ziua încheierii campaniei, cât și în ziua scrutinului. Pentru detalii privind documentele necesare și programul exact, cetățenii sunt sfătuiți să consulte site-urile autorităților publice locale.