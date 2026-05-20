În contextul negocierilor dificile pentru formarea unui nou guvern, Ilie Bolojan a explicat că procedura constituțională este încă într-o fază incipientă și că nu există, deocamdată, semne clare că s-ar ajunge la anticipate.

Bolojan a precizat că, în peste 30 de ani de experiență parlamentară, România nu s-a confruntat cu o astfel de situație, însă scenariul rămâne o ipoteză de lucru în actualul context politic.

Premierul demis a explicat că, până în prezent, nu a existat o primă nominalizare pentru funcția de premier, iar chiar dacă aceasta ar eșua, ar urma o a doua nominalizare. Din acest motiv, procesul de formare a unui nou Executiv este abia la început.

„Pe baza experienței noastre parlamentare de peste 30 de ani, nu am avut o astfel de situație, dar este o ipoteză de lucru, cel puțin în momentul de față. Nu pare că ajungem într-o astfel de situație, pentru că n-am avut o primă nominalizare și, dacă aceasta ar cădea eventual, ar urma o a doua nominalizare, deci avem încă o procedură de formare a unui Guvern care este într-o fază de început”, a spus Bolojan la B1TV.

Ilie Bolojan a arătat că alegerile anticipate pot deveni posibile în două situații principale. Prima este apariția unui blocaj politic total, situație care poate apărea în orice stat democratic atunci când forțele politice nu mai reușesc să formeze o majoritate funcțională.

„Alegerile anticipate se pot face, sigur, în două situații: când se ajunge la o situație de blocaj total – asta e valabil pentru orice țară – și când, în analizele sociologice care se fac în perioada respectivă, rezultatul la vot ar fi destul de diferit de tabloul parlamentar, astfel încât să permită deblocarea situației”, a mai spus el.

A doua situație menționată de liderul liberal se referă la diferențele majore dintre rezultatele analizelor sociologice și actuala configurație parlamentară. În opinia sa, dacă sondajele ar indica o schimbare semnificativă în opțiunile electoratului, anticipatele ar putea reprezenta o soluție pentru deblocarea scenei politice.

Bolojan a subliniat că, într-un sistem democratic, atunci când clasa politică nu mai găsește soluții pentru guvernare, decizia trebuie întoarsă către cetățeni prin vot.

„Pentru că, la urma urmei, în orice țară, când lumea politică nu mai găsește soluții, dacă valorile sunt cele democratice, se recurge la votul cetățenilor. Dar trebuie să ajungem într-o astfel de situație ca să vedem ce este de făcut”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a transmis și că PNL este pregătit pentru orice variantă dacă situația politică va ajunge într-un impas total în Parlament. El a afirmat că partidul nu evită ipoteza alegerilor anticipate.

În același timp, Ilie Bolojan a vorbit și despre percepțiile publice privind activitatea sa politică. Acesta a susținut că imaginea pe care oamenii și-au format-o despre el nu este rezultatul unor campanii artificiale sau al activității boților online.

Premierul demis a explicat că, înainte de a avea structuri de comunicare politică, și-a construit reputația prin activitatea desfășurată în funcțiile ocupate de-a lungul timpului, atât în administrația locală, cât și în Guvern.

El a mai afirmat că a încercat întotdeauna să aibă poziții clare și să spună direct adevărul oamenilor, iar în timp cetățenii ajung să își formeze propria opinie despre profilul și seriozitatea unui politician, fie că este vorba despre funcția de primar, ministru sau alte responsabilități publice.

„PNL nu fuge de o astfel de ipoteză. Iar în spatele unor percepții pe care oamenii și le formează nu stau boți. Probabil fiecare om vede lumea prin ochii lui. Dar în toți acești ani, înainte de a-mi face birou de comunicare, pe funcțiile pe care le-am avut la primărie, la Consiliul Județean, în Guvern, tot ne-am mai făcut un birou de lucru. Totdeauna am avut niște puncte de vedere fără echivoc. Am încercat să numesc oamenii, să le spun oamenilor adevărul și, la un moment dat, oamenii își dau seama, într-o situație sau alta, ce profil de om este cel care este în fața lor, în calitate de primar, de ministru și așa mai departe”, a subliniat Bolojan.

De asemenea, premierul demis a spus și că fosta coaliție PSD-PNL nu a reușit să reformeze statul român și s-a transformat într-o coaliție concentrată pe împărțirea funcțiilor, nu pe rezolvarea problemelor majore ale țării.

Bolojan a declarat că existența unor coaliții largi nu reprezintă, în sine, o problemă într-o democrație parlamentară. Potrivit acestuia, formulele de guvernare sunt dictate de votul electoratului și de echilibrele din Parlament, fie că este vorba despre administrația locală sau despre guvernarea națională.

Liderul liberal a susținut însă că adevărata problemă apare în momentul în care o coaliție nu folosește majoritatea parlamentară pentru a rezolva problemele structurale ale țării.

„Coalițiile, indiferent cum se fac, nu sunt o problemă. Pentru că uneori trebuie să faci coaliții, nu cele pe care și le dorește un partid sau altul, ci cele pe care ți le dă electoratul. Asta e valabil și pentru un Consiliu Local, și pentru un Consiliu Județean, și pentru Parlament”, a mai spus Bolojan la B1TV.

Bolojan a afirmat că PNL se află acum în situația de a nu mai putea construi o nouă alianță cu PSD, din cauza experiențelor și realităților politice din ultimii ani.

Premierul demis a criticat faptul că fosta coaliție, care beneficia de o majoritate parlamentară de aproximativ 60%, nu a folosit această forță pentru reforme importante. În opinia sa, alianța ar fi trebuit să se concentreze pe rezolvarea deficitului bugetar, reducerea cheltuielilor excesive ale statului, creșterea numărului de oameni activi în economia reală, combaterea favoritismelor și eliminarea sinecurilor și a mecanismelor prin care resursele publice erau direcționate în interes politic.

Ilie Bolojan a susținut că vechea coaliție nu a făcut nimic concret pentru rezolvarea acestor probleme și că alianța a funcționat mai degrabă ca o structură de împărțire a funcțiilor politice.

„Problema este ce face acea coaliție cu forța pe care o are. PNL este pus în situația, pur și simplu, de a nu mai face o coaliție cu PSD datorită unor realități pe care le-am văzut în anii trecuți și le-am văzut și astăzi. Atunci când faci o coaliție mare, cum a fost cea din 2021, cum a fost cea din 2025, de anul trecut, în care ai o forță parlamentară de 60%, nu faci o coaliție ca cineva să ocupe o funcție și o altă funcție sau să îți împarți funcțiile. Sigur, fiecare partid își asumă niște propuneri, ci faci o coaliție mare ca să rezolvi lucruri mari, problemele pe care le are România: deficitele, prea puțini oameni în economia reală, cheltuieli ale statului disproporționat de mari, favoritismele, sinecurile și extracția de resurse de la stat din anii trecuți. Aceste lucruri trebuiau rezolvate de către vechea coaliție. Nu au făcut nimic. Și atunci nu a fost o coaliție pentru reforme, pentru a face lucrurile mari, ci a fost o coaliție doar pentru funcții”, a mai spus el.

Acesta a explicat că, după ce nimeni nu și-a dorit să își asume funcția de premier în contextul dificultăților economice cunoscute încă de anul trecut, el a încercat să promoveze reformele necesare pentru România.

Potrivit lui Bolojan, planul său a vizat atât creșterea veniturilor la buget, cât și reducerea cheltuielilor statului, introducerea unor reguli stricte pentru disciplina bugetară și eliminarea risipei din sistemul public.

Premierul demis a susținut că reacțiile negative au apărut în momentul în care aceste măsuri au început să fie aplicate în mod serios. El a acuzat o parte dintre partenerii politici că au pus interesele personale și calculele electorale înaintea intereselor țării.

„Eu am încercat în această perioadă, dacă tot am făcut o mare coaliție și dacă tot nu a fost nimeni doritor să își asume mandatul de premier anul trecut, când se știa ce trebuie făcut — că nu e vorba de decizii bune sau foarte bune, era clar că trebuie să ai niște decizii dificile — am încercat chiar să fac aceste lucruri: să facem reformele de care avea nevoie România și, etapizat, să atac toate problemele, de la cele care țin de creșterea veniturilor, la cele care țin de scăderea cheltuielilor, de reguli care să păstreze disciplina bugetară, de reguli care se aplică la toți și, în ultimul rând, de eliminarea risipei, pentru că fără asta, indiferent cine e la guvernare, nu poți rezolva lucrurile. În momentul în care am făcut aceste lucruri la modul serios, ați văzut care a fost reacția. Și, așa cum v-am spus, în condițiile în care un partid sau oamenii de decizie din acest partid prioritizează doar interesele personale sau calculele politice, în detrimentul țării, ajungem în situația în care am ajuns”, a susținut Bolojan.

În opinia sa, nu poate exista o coaliție funcțională pe probleme majore atât timp cât unul dintre parteneri nu respectă înțelegerile, evită asumarea responsabilității și refuză deciziile dificile necesare reformelor.

Ilie Bolojan a criticat și practica numirilor politice în funcții bine plătite, susținând că în ultimii ani au fost promovate persoane care nu au livrat rezultate și care au folosit pozițiile publice doar pentru obținerea unor avantaje personale.

Acesta a declarat că oamenii își pierd încrederea în guvernări atunci când observă că taxele și contribuțiile plătite prin muncă sunt folosite ineficient și că administrația publică devine o sursă de privilegii și risipă.

Premierul demis a susținut că astfel de practici au fost tolerate în trecut, însă el nu a mai acceptat continuarea lor. Potrivit lui Bolojan, actualul guvern a fost înlăturat tocmai pentru că a încercat să combată risipa și să schimbe modul în care sunt gestionate resursele publice.