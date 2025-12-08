Cristina Simona Ciucu este de mult timp implicată în zona proiectelor europene, iar prezentul ei profesional se leagă de administrarea companiei HF Advising SRL, înființată în 2005. Firma, creată în urmă cu aproape două decenii, îl are ca și cofondator pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, potrivit informațiilor publicate de romaniatv.net. În cadrul acestei companii, soția edilului coordonează activități specifice consultanței, inclusiv proiecte ce vizează dezvoltarea instituțională, domeniu în care a acumulat o expertiză considerabilă.

Pe lângă implicarea directă în firmă, activitatea profesională a Cristinei Simona Ciucu include și experiență în sectorul neguvernamental. Aceasta a ocupat funcția de manager financiar la Centrul Român de Politici Europene (CRPE), organizație cunoscută pentru inițiativele sale în zona analizei și formulării de politici publice.

În același timp, numele ei apare și în documentele oficiale ale HF Advising SRL în calitate de asociat, ceea ce consolidează poziția sa în structura firmei.

Prezența în zona ONG-urilor, alături de poziția de administrator într-o companie axată pe consultanță, indică un parcurs profesional variat și orientat către proiecte cu finanțare externă.

Surse citate de cancan.ro arată că activitatea sa s-a intersectat frecvent cu cea a soțului, cei doi fiind implicați în proiecte europene și în inițiative comune în domeniul consultanței și al politicilor publice. Această colaborare profesională a contribuit la ancorarea lor în zona expertizei tehnice legate de dezvoltare instituțională.

Informații relevante despre evoluția firmei HF Advising SRL apar atât în documentele depuse la autoritățile fiscale, cât și în declarațiile de avere ale lui Ciprian Ciucu.

În anul 2016, compania administrată de Cristina Simona Ciucu a raportat o cifră de afaceri netă de 31.046 de lei și venituri totale de 32.020 de lei, însă profitul brut declarat pentru acel an a fost „0”. În prezent, pentru anul 2024, firma figurează ca activă, dar cu o cifră de afaceri nulă. Veniturile totale raportate au fost de 2.280 de lei, iar profitul brut declarat s-a ridicat la 1.688 de lei.

În declarația de avere completată în 2020 de Ciprian Ciucu, pe atunci candidat la funcții publice, soția sa figura cu venituri salariale provenite din activitatea desfășurată în cadrul organizațiilor neguvernamentale. Documentele oficiale arată că aceasta a raportat venituri de 89.360 de lei din rolul de manager financiar la Asociația „Centrul Român de Politici Europene”.

Conform ultimei declarații de avere depuse de noul primar al Capitalei, familia Ciucu deține un apartament de 61 de metri pătrați în București, achiziționat în anul 2010. De asemenea, soții au în proprietate și un teren agricol de 5.047 de metri pătrați în localitatea Podu Dâmboviței, din județul Argeș.

Aceste informații contribuie la conturarea unui profil public transparent privind activitățile economice ale familiei și modul în care acestea se raportează la rolurile profesionale ale celor doi soți. Documentele depuse anual oferă o imagine detaliată asupra surselor de venit, activelor deținute și proiectelor în care cei doi au fost implicați în ultimii ani.

La alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, candidatul PNL Ciprian Ciucu a obținut peste 35% din voturile exprimate, după centralizarea a mai mult de 99,8% dintre buletine. Rezultatul l-a plasat în fața contracandidaților Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă. După închiderea urnelor, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj public în care a mulțumit alegătorilor pentru susținere, dar și colegilor de partid care au participat la campanie.

În declarația sa, noul primar general a subliniat că rezultatul votului reprezintă o responsabilitate majoră:

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor, celor care au sprijinit această campanie”.

El a transmis și un apel la colaborare în interiorul coaliției de centru-dreapta, evidențiind necesitatea unei colaborări strânse în proiectele care vor urma la nivelul administrației capitalei.

„Vreau să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la PMB, o să avem multe proiecte de trecut. Vreau să fac din București proiectul vieții mele, pe termen lung. Orașele mari au nevoie de primari pe termen lung”.

În mesajul său, Ciucu a făcut referire la modul în care a fost gestionată campania electorală, afirmând:

„A fost o campanie grea, în care m-am concentrat pe a transmite mesaje pozitive, despre proiectele mele de sector. Cred că în asta a constat cheia succesului”.

Totodată, el a adresat mulțumiri mai multor colegi politici, printre care Ilie Bolojan, lideri ai PNL și REPER, dar și candidați care au ales să sprijine unificarea voturilor.

„Vreau să îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru încredere. I-am promis că nu o să-l fac de râs și am dus o campanie demnă. Vreau să le mulțumesc PNL pentru sprijin, REPER, ministrului Dragoș Pîslaru și președintelui REPER București, lui Ludovic Orban și vreau să-i mulțumesc, nu în ultimul rând, și lui Vlad Gheorghe. A făcut un gest greu, dar corect. Îi mulțumesc din suflet”.

În finalul declarației, Ciucu a vorbit despre emoțiile sale legate de câștigarea mandatului de primar general: