Președintele a caracterizat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ca fiind „fără îndoială” o decizie corectă. El a anunțat că va prezenta în următoarele luni un raport amplu privind neregulile observate înainte de primul tur, subliniind dificultatea demonstrării unei implicări ruse.

Nicușor Dan a precizat că „Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii ruse de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că voi putea publica, în două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații. Uneori, procesul poate dura între trei și cinci ani. Cu toate acestea, există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a declarat el.

Șeful statului a subliniat că România nu are încă un mecanism eficient de combatere a falsurilor care se propagă online. El a oferit exemplul unui zvon recent:

„De exemplu, recent a circulat o informație falsă potrivit căreia aș fi semnat ordinul de înrolare a 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe numeroase site-uri și să răspundă la aceasta. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România. Oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare”, a explicat Dan.

Vorbind despre evoluția formațiunii AUR, președintele a respins etichetările radicale la adresa electoratului:

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției”, a afirmat el.

Nicușor Dan a remarcat și diminuarea intensității luptei anticorupție: „Nu mai vedem cazuri mari de corupție care să facă obiectul unei anchete a DNA”. În opinia sa, mesajul anticorupție, atunci când este dus la extrem, poate alimenta populismul, deși problema rămâne una structurală „atât la cel mai înalt nivel al statului, cât și la cel mai jos”.

Întrebat despre poziția Occidentului față de războiul din Ucraina, Dan a precizat: „Emmanuel Macron nu a spus niciodată acest lucru, cel puțin nu în mod public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru ca pacea să fie realizată, trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. În acest moment, nu văd această voință din partea Rusiei”.

Despre reconfigurarea prezenței militare americane în România, el a explicat: „Americanii nu au retras niciun contingent permanent din Europa. Trupele care au plecat erau în număr de aproximativ 900 și se aflau în rotație”.

Referindu-se la forțele franceze din baza Cincu, președintele a menționat: „Sunt în curs discuții pentru a mări baza la 3.000 sau 4.000 de soldați, de la 1.500 în prezent, dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța”.

Nicușor Dan a comentat și noua strategie de securitate a Statelor Unite: „Documentul confirmă concentrarea strategică asupra regiunii Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să își asume un rol mai semnificativ în garantarea securității pe continentul nostru. România ia foarte în serios angajamentele asumate la Haga și alocă resurse substanțiale apărării și securității, în conformitate cu responsabilitățile de aliat. Chiar dacă documentul conține și poziții critice față de Europa, sunt convins că parteneriatul strategic dintre România și SUA rămâne un pilon fundamental pentru stabilitatea regională”.

Agenda vizitei la Paris

Întrevederea dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron este programată marți, la ora 14. Pe agenda vizitei se mai află discuții cu mediul de afaceri francez, o întâlnire cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, vizitarea Fabricii Thales și ceremonia de inaugurare a Aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

În prima zi a vizitei, președintele s-a întâlnit cu românii din Franța, declarând că mesajul său este unul „optimist” și subliniind că administrația de la București este „de bună-credință, mai matură și începe să știe ce vrea”.