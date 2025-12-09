Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis marți că ideea potrivit căreia Vladimir Putin ar intenționa să refacă Uniunea Sovietică este complet falsă. Potrivit acestuia, președintele rus a subliniat în mod repetat că un astfel de proiect este imposibil, iar afirmațiile apărute în spațiul public european nu au legătură cu realitatea.

Reacția Kremlinului a avut loc după ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Putin ar dori readucerea vechii Uniuni Sovietice și că Europa ar trebui să se apere de intențiile Rusiei, pe care le-a asociat doctrinelor oficiale de la Moscova. Kremlinul susține însă că aceste interpretări denaturează pozițiile exprimate de conducerea rusă.

Reuters amintește că Vladimir Putin, născut în perioada sovietică, a declarat în 2005 că destrămarea Uniunii Sovietice a reprezentat cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX.

El a explicat atunci că acest proces a împins zeci de milioane de ruși în sărăcie și a expus Rusia riscului de fragmentare. Kremlinul consideră că aceste remarci au fost interpretate greșit și transformate în acuzații politice.

Dmitri Peskov a respins categoric ideea că Rusia ar pregăti un atac împotriva unui stat membru NATO. El a susținut că un asemenea scenariu este lipsit de logică, având în vedere superioritatea militară convențională a Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit poziției oficiale a Kremlinului, Rusia nu are nici interesul, nici capacitatea strategică de a lansa un astfel de atac.

„Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În același timp, criticii din Occident susțin că Rusia condusă de Vladimir Putin se îndreaptă spre un model de guvernare caracterizat de represiune și rigiditate, făcând unele comparații cu perioada Brejnev.

Aceștia avertizează că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar putea încuraja încercări ulterioare de extindere a influenței sale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai declarat că promovarea unor astfel de scenarii nu demonstrează respect față de partenerii internaționali și contribuie la tensionarea relațiilor diplomatice.

El a afirmat că liderii care susțin aceste idei ignoră declarațiile oficiale ale Moscovei și realitățile geopolitice existente.

„Acest lucru nu este adevărat”, a răspuns Dmitri Peskov atunci când a fost întrebat despre afirmațiile lui Merz. „Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, și el însuși a spus acest lucru în repetate rânduri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Potrivit lui Dmitri Peskov, Rusia nu urmărește refacerea Uniunii Sovietice și nu are în plan o confruntare militară cu NATO. Kremlinul consideră că acuzațiile formulate în acest sens fac parte dintr-o retorică politică amplificată, fără fundament în politicile reale ale Federației Ruse.