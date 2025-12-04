De două săptămâni, Washingtonul încearcă să finalizeze un plan care să ducă la încheierea războiului declanșat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Procesul se dovedește extrem de dificil, mai ales în condițiile în care, pe front, armata rusă continuă să avanseze lent, în pofida pierderilor majore.

Negocierile vor continua joi, în regiunea Miami, unde Umerov se va întâlni cu Witkoff, un influent promotor imobiliar din Florida, însoțit de Jared Kushner, ginerele președintelui.

Cei doi reprezentanți americani au fost marți la Moscova, unde au discutat timp de peste cinci ore cu Vladimir Putin.

Donald Trump a declarat miercuri jurnaliștilor că aceștia au avut „impresia” că președintele rus „își dorește să pună capăt războiului”, însă nu a oferit detalii suplimentare despre următoarele etape ale negocierilor.

„Ce va rezulta din această întâlnire? Nu vă pot spune”, a preczat preşedintele american.

Miercuri, consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, a afirmat că recentele „succese” militare ale Rusiei au „influențat desfășurarea” celei mai recente întâlniri diplomatice, făcând referire la cucerirea revendicată de Moscova a orașului ucrainean Pokrovsk (est).

Observatorii militari ai proiectului DeepState, apropiați de forțele ucrainene, au confirmat că o mare parte a orașului se află sub control rusesc, însă nu în totalitate.

Unitatea ucraineană care apără zona a transmis că trupele ruse sunt „blocate” în luptele urbane și „dezinformează” despre „pretinsa cucerire a Pokrovskului”.

De la prezentarea planului american pentru încheierea conflictului — considerat inițial, mai ales în Europa, ca fiind prea apropiat de pozițiile rusești — Washingtonul l-a ajustat în urma consultărilor cu Ucraina.

În cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri la Bruxelles, la care a participat și negociatorul ucrainean Rustem Umerov, mai multe state NATO, printre care Norvegia, Polonia și Germania, au anunțat achiziții de armament american în valoare de aproximativ un miliard de euro pentru a sprijini Ucraina.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că NATO trebuie să garanteze că „Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta”.

„Negocierile trebuie să fie însoţite de presiuni asupra Rusiei”, a repetat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat miercuri, la Bruxelles, planul Uniunii Europene de finanțare a Ucrainei pentru următorii doi ani, cu obiectivul de a „plasa Kievul într-o poziție de forță” în eventualele negocieri.

Cu toate acestea, activitatea diplomatică intensă nu a dus încă la un acord, în principal din cauza disputei privind teritoriile. Moscova insistă ca Ucraina să cedeze în întregime regiunea Donețk, aflată încă în centrul confruntărilor.

Pe un alt subiect sensibil, Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție neobligatorie prin care solicită Rusiei să „garanteze întoarcerea” copiilor ucraineni „transferați sau deportați cu forța” pe teritoriul său.

Moscova s-a declarat miercuri dispusă, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, să se întâlnească „de câte ori va fi necesar” cu oficialii americani pentru a găsi o soluție la conflict.

Totuși, cu câteva ore înainte de întrevederea de la Kremlin cu Steve Witkoff și Jared Kushner, Vladimir Putin a lansat acuzații la adresa europenilor, susținând că aceștia încearcă să „împiedice” eforturile de pace.

„Nu intenţionăm să facem război cu Europa, dar dacă Europa doreşte acest lucru şi începe, suntem pregătiţi chiar de acum”, a declarat el.

Preşedintele rus „nu ia în serios pacea”, a reacţionat miercuri purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.