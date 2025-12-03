Conform acordului, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) și de gaze transportate prin conducte vor fi restricționate progresiv, cu o interdicție completă care va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026 pentru GNL și toamna anului 2027 pentru gazele transportate prin conducte.

‼️DEAL: @EUCouncil and @Europarl_EN reached an agreement on phasing out Russian gas imports by 2027. The regulation will contribute to ending any dependency on Russian gas and strengthening the EU’s energy security.@eu2025dk

În luna octombrie, 12% din importurile de gaze naturale ale Uniunii Europene proveneau din Rusia, o scădere semnificativă față de 45% înainte de invazia Ucrainei în 2022.

Reuters notează că Ungaria, Franța și Belgia se află printre statele care continuă să importe gaze rusești.

Acordul la care au ajuns Parlamentul European și statele membre reprezintă un compromis: legislativul european dorea o interdicție mai rapidă, în timp ce țările UE au cerut mai mult timp pentru adaptare, potrivit AFP.

În cazul gazelor transportate prin conducte, interdicția asupra contractelor pe termen lung, adesea cu durată de zeci de ani, va începe pe 30 septembrie 2027, cu condiția ca stocurile să fie suficiente, și va fi aplicată cel târziu la 1 noiembrie 2027.

Pentru gazul natural lichefiat (GNL), interdicția contractelor pe termen lung va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, conform declarațiilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legate de sancționarea Rusiei. Contractele pe termen scurt vor fi restricționate începând cu 25 aprilie 2026 pentru GNL și 17 iunie 2026 pentru gazul prin conducte.

Calendarul trebuie să primească aprobarea finală din partea statelor membre și a Parlamentului, dar acordul stabilit marți seara deschide calea pentru un vot fără obstacole majore.

Companiile europene vor putea invoca „forță majoră” pentru a justifica legal eventualele încălcări ale contractelor, pe baza interdicției de import impusă de UE.

Executivul european a ales o propunere legislativă în locul sancțiunilor directe, pentru a permite adoptarea prin majoritate calificată și a evita un veto din partea Ungariei și Slovaciei, care se opun ferm măsurilor și au legături apropiate cu Moscova.

La aproape patru ani de la invadarea Ucrainei, UE urmărește reducerea veniturilor Rusiei provenite din vânzarea gazelor. Ponderea gazului rusesc în importurile Uniunii a scăzut de la 45% în 2021 la 19% în 2024.

Deși importurile prin conducte au fost diminuate, UE a compensat parțial prin creșterea importurilor de GNL, transportat cu nave, regazeificat și introdus în rețeaua europeană. În 2024, Rusia rămâne al doilea furnizor de GNL pentru UE, cu aproximativ 20 miliarde de metri cubi, adică 20% din totalul celor circa 100 miliarde de metri cubi importați, după Statele Unite, care furnizează 45%.