În cadrul discuţiilor de la Strasbourg privind raportul dedicat dezvoltării unei industrii europene de combustibili curaţi, Andi Cristea a transmis un avertisment ferm: Europa nu va deveni lider global în domeniul combustibililor sustenabili dacă nu îşi reconstruieşte baza industrială.

Europarlamentarul a subliniat că dezbaterea privind reducerea emisiilor nu poate rămâne ancorată exclusiv în politica taxării.

„Dacă vrem cu adevărat să reducem poluarea, nu este suficient doar să taxăm emisiile. Avem responsabilitatea să construim în Europa fabricile care să producă combustibili curați pentru aviație și transportul maritim”, a declarat Cristea.

Cristea a insistat că fără o industrie europeană capabilă să producă biocombustibili şi combustibili sintetici la scară largă, ambiţiile climatice ale Uniunii vor rămâne limitate. Potrivit acestuia, soluţia este un program amplu de investiţii, completat de reguli clare şi de instrumente financiare care să stimuleze inovaţia în sectorul privat.

În raportul discutat se propun direcţii clare pentru creşterea capacităţilor de producţie, precum şi pentru modernizarea porturilor şi aeroporturilor, astfel încât acestea să poată integra noile tehnologii de alimentare cu combustibili sustenabili.

Europarlamentarul a atras atenţia că, în timp ce sectorul auto avansează rapid spre electrificare, transportul maritim rămâne aproape neschimbat.

„Mașinile electrice care sunt aduse pe ocean sau mare, sunt aduse de nave care funcționează cu păcură la fel ca în urmă cu 50 de ani”, a punctat Cristea.

Această contradicţie, afirmă el, afectează credibilitatea strategiei europene de combatere a schimbărilor climatice şi arată limitele actualei tranziţii energetice.

Documentul supus dezbaterii în Parlamentul European propune, pentru prima dată, un cadru coerent de acţiune pentru transformarea aviaţiei şi transportului maritim. Acesta urmăreşte:

-stimularea producţiei de combustibili verzi în interiorul UE,

-modernizarea infrastructurii portuare şi aeroportuare,

-crearea unui cadru economic predictibil care să încurajeze investiţiile.

Scopul final este dezvoltarea unui ecosistem industrial capabil să furnizeze combustibili sustenabili la o scară suficient de mare pentru a susţine tranziţia climatică a Europei.

În încheierea intervenţiei, europarlamentarul a reafirmat potenţialul Europei de a deveni lider global în domeniu, dar a subliniat că acest obiectiv depinde de capacitatea blocului comunitar de a-şi reconstrui sectorul industrial:

„Europa poate fi lider global în combustibili sustenabili. Dar pentru asta trebuie să construim aici, acasă, viitorul industriei grele”.

Mesajul său evidenţiază una dintre marile provocări ale tranziţiei verzi: modernizarea transporturilor grele, fără de care obiectivele climatice ale Uniunii nu pot fi atinse.