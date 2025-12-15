Emisarul fostului președinte american Donald Trump, Steve Witkoff, a afirmat că discuțiile recente au dus la „avansuri importante”, în urma întrevederii pe care a avut-o alături de Jared Kushner, ginerele lui Trump, cu Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc în contextul demersurilor diplomatice menite să încheie cel mai grav conflict european de la Al Doilea Război Mondial încoace, chiar dacă informațiile detaliate nu au fost făcute publice.

Consilierul prezidențial Dmitro Lîtvin a precizat că Volodimir Zelenski va face declarații despre negocieri luni, după încheierea lor. Potrivit acestuia, autoritățile examinează în prezent variantele de documente aflate în lucru.

„Discuţiile au durat mai mult de cinci ore şi s-au încheiat astăzi cu un acord de a fi reluate mâine dimineaţă (luni – n.r.)”, a declarat Lîtvîn reporterilor într-o conversaţie pe WhatsApp.

Înainte de începerea negocierilor, Zelenski a confirmat că este dispus să renunțe la ambiția Ucrainei de a deveni membră NATO, în schimbul unor garanții de securitate oferite de statele occidentale.

Această poziție reprezintă o schimbare semnificativă pentru Kiev, care a considerat aderarea la NATO un scut esențial împotriva agresiunii ruse și a consacrat acest obiectiv chiar în Constituție. Totodată, gestul răspunde uneia dintre cerințele majore ale Moscovei, deși autoritățile ucrainene au continuat să respingă ferm orice concesie teritorială către Rusia.

„Reprezentanţii au purtat discuţii aprofundate cu privire la planul de pace în 20 de puncte, agendele economice şi multe altele. S-au înregistrat progrese semnificative, iar mâine dimineaţă se vor întâlni din nou”, a declarat Witkoff într-o postare pe X.

Întâlnirile au avut loc sub auspiciile cancelarului german Friedrich Merz, care, conform unei surse, a rostit câteva declarații introductive, după care i-a lăsat pe reprezentanții celor două tabere să continue negocierile.

De asemenea, alți lideri europeni urmează să sosească luni în Germania pentru consultări suplimentare.

Zelenski a explicat că, inițial, Ucraina și-a dorit aderarea la NATO ca formă reală de protecție, însă unii parteneri din Statele Unite și Europa nu au sprijinit această opțiune. Potrivit președintelui ucrainean, soluția actuală constă în garanții bilaterale de securitate între Ucraina și SUA, în garanții similare celor prevăzute de articolul 5 pentru NATO oferite de SUA, precum și în sprijin din partea altor state europene și a unor țări precum Canada și Japonia.

Zelenski a subliniat că această propunere reprezintă deja un compromis din partea Ucrainei și a precizat că aceste garanții ar trebui să aibă caracter obligatoriu din punct de vedere legal.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat pentru ZDF că prezența emisariilor lui Trump la Berlin reprezintă un „semn pozitiv”, chiar dacă a recunoscut că Witkoff și Kushner, fiind în principal oameni de afaceri, nu constituie o echipă ideală pentru negocieri diplomatice. El a adăugat că, „așa cum se spune, poți dansa doar cu cei care sunt pe ringul de dans”.

Referindu-se la propunerea Ucrainei de a renunța la obiectivul aderării la NATO în schimbul garanțiilor de securitate, Pistorius a amintit experiența negativă a Kievului din 1994, când Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear sovietic în schimbul unor garanții teritoriale oferite de SUA, Rusia și Marea Britanie. Oficialul german a subliniat că rămâne de văzut cât de solide vor fi aceste promisiuni, având în vedere problemele teritoriale și necesitatea angajamentului Rusiei și al altor state. În plus, el a menționat că simpla oferire a garanțiilor de securitate, fără implicarea substanțială a SUA, „nu ar avea prea mare valoare”.

Pistorius a mai precizat că Marea Britanie, Franța și Germania au colaborat la ajustarea propunerilor inițiale ale SUA, care, potrivit unui proiect dezvăluit luna trecută, cereau Kievului să cedeze teritoriu, să renunțe la aspirațiile NATO și să accepte restricții asupra forțelor sale armate. Aliații europeni au descris situația ca fiind „critic” pentru viitorul Ucrainei și au căutat să sprijine financiar Kievul, inclusiv prin utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru bugetul militar și civil.