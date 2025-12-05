Parlamentul Germaniei a votat o lege nouă despre serviciul militar. Scopul este să crească numărul de soldați și să respecte cerințele NATO, mai ales din cauza tensiunilor cu Rusia. Legea are două părți:

Un serviciu voluntar, mai bine plătit, ca să atragă tineri.

Dacă nu vin suficienți voluntari, parlamentul poate decide să fie obligatoriu. În acest caz, dacă sunt prea mulți tineri eligibili, s-ar putea trage la sorți cine merge la armată.

Ministerul Apărării va raporta la parlament date despre recrutare la fiecare șase luni. Scopul este să ajungă la 260.000 de soldați activi și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035, față de 183.000 de soldați activi acum.

De la suspendarea încorporării în 2011, aceasta este o măsură nemaivăzută: toți bărbații născuți după 1 ianuarie 2008 vor face treptat un control medical.

Toți tinerii de 18 ani, bărbați și femei, vor fi întrebați dacă vor să se alăture armatei. Pentru bărbați, răspunsul va fi obligatoriu; pentru femei, voluntar.

Această lege face parte din planul cancelarului Friedrich Merz de a avea cea mai puternică armată din Europa. Formularul va fi trimis din ianuarie 2026.

Unii tineri germani nu sunt de acord cu legea și au organizat proteste în 90 de orașe. Ei spun că nu vor să petreacă jumătate de an în cazărmi, să fie antrenați și să învețe să ucidă, pentru că războiul le distruge viitorul.

Doar în Hamburg, aproximativ 1.500 de persoane sunt așteptate la proteste.

Armata Germaniei are acum aproximativ 182.000 de soldați. Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vrea să mai adauge 20.000 de soldați în următorul an. Pe termen lung, planul este să ajungă la 260.000 de soldați activi și încă aproximativ 200.000 de rezerviști până la începutul anilor 2030. Scopul este să respecte cerințele NATO și să întărească apărarea Germaniei.

În prezent, serviciul militar este voluntar. Dar, dacă situația de securitate se înrăutățește sau nu vin suficienți voluntari, parlamentul german (Bundestag) ar putea introduce serviciul militar obligatoriu.

Germania, ca și alte țări europene, și-a redus armata după anii de pace din anii 1990. În timpul Războiului Rece, armata avea aproape jumătate de milion de oameni. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, când cancelară era Angela Merkel.