Premierul ungar a abordat subiecte de politică externă și securitate regională într-un discurs susținut duminică la Szeged, oraș din sudul Ungariei, parte a unui turneu național prin care își mobilizează electoratul înaintea alegerilor. Tema centrală a intervenției a fost poziția Ungariei față de războiul din Ucraina și impactul direct pe care conflictul îl poate avea asupra intereselor naționale ungare.

În fața susținătorilor, Viktor Orbán și-a construit discursul pe ideea continuității și a experienței sale în relațiile internaționale, într-un moment în care scena politică internă se schimbă. Pentru prima dată de la preluarea puterii, în urmă cu 15 ani, liderul de la Budapesta se confruntă cu o opoziție consolidată, capabilă să pună presiune reală în alegeri.

În acest context, premierul a insistat asupra faptului că stabilitatea Ucrainei este esențială nu doar pentru regiune, ci și pentru Ungaria, din considerente economice, energetice și de securitate.

Viktor Orbán a transmis un avertisment direct, subliniind că interesele Ungariei sunt strâns legate de evoluțiile din statul vecin.

”Să nu vă înşelaţi: căderea Ucrainei ar fi o catastrofă pentru Ungaria. Căderea Ucrainei nu este, deci, în interesul Ungariei şi trebuie să facem totul pentru a o împiedica. Locuitorii de la ţară şi speculatorii imobiliari ştiu perfect că valoarea unui teren depinde nu doar de starea lui, ci şi de cea a terenului vecin şi a celor care-l ocupă”, a declarat el.

Premierul a folosit această analogie pentru a explica modul în care destabilizarea unui stat vecin poate afecta direct prosperitatea și siguranța Ungariei, indiferent de granițele formale.

Un element central al discursului a fost dependența energetică a Ungariei de infrastructura ucraineană. Viktor Orbán a subliniat că o parte semnificativă din energia utilizată în Ungaria tranzitează Ucraina, ceea ce face ca stabilitatea acesteia să fie crucială.

Potrivit premierului, Ungaria importă aproximativ 44% din electricitatea sa prin Ucraina și 56% din gazele naturale. O parte importantă a acestor resurse provine din surse rusești, a precizat liderul ungar.

Autoritățile de la Budapesta au invocat în repetate rânduri aceste cifre pentru a răspunde criticilor privind relațiile Ungariei cu Rusia, susținând că poziția lor este determinată de realități economice și energetice, nu de opțiuni ideologice.

Declarațiile lui Viktor Orbán vin pe fondul unor poziții care au stârnit controverse la nivel internațional. Sâmbătă, premierul ungar a afirmat despre invazia Ucrainei de către Rusia că ”este dificil să spui cine a atacat pe cine”, o declarație care contrazice consensul internațional privind responsabilitatea declanșării războiului.

În același timp, liderul de la Budapesta și-a reafirmat punctul de vedere potrivit căruia sprijinul acordat Ucrainei de către statele occidentale contribuie la prelungirea conflictului.

El susține că ajutarea Ucrainei în războiul împotriva Rusiei nu ar servi intereselor Kievului, ci ar duce la continuarea confruntărilor, cu efecte negative asupra stabilității regionale.

Ungaria, între interesele naționale și presiunile internaționale

Poziția Ungariei rămâne una distinctă în cadrul Uniunii Europene, Budapesta pledând constant pentru soluții diplomatice și încetarea conflictului, în timp ce majoritatea statelor membre susțin sprijinul militar și financiar pentru Ucraina.

Discursul de la Szeged reflectă nu doar o strategie electorală internă, ci și încercarea premierului ungar de a justifica, în fața publicului, o politică externă care continuă să provoace tensiuni cu partenerii europeni.