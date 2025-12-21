La un miting de campanie desfășurat recent în Szeged, Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a prezentat principalele angajamente ale formațiunii sale: protejarea Ungariei împotriva migrației ilegale, reducerea impozitelor și creșterea pensiilor. Magyar a subliniat că partidul său urmărește să reprezinte toți maghiarii, indiferent de vârstă, apartenență politică sau locul de reședință.

În cadrul evenimentului, liderul Tisza i-a invitat pe candidații partidului născuți în afara granițelor Ungariei să urce pe scenă, marcând astfel importanța comunităților maghiare din afara țării. Totodată, Magyar a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcțiilor și transporturilor, pentru că a pus sub semnul întrebării originea maghiară a unei candidate din Slovacia, Viktoria Strompova.

Peter Magyar a acuzat partidul Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania” și de susținerea unui candidat prezidențial român ostil comunității maghiare. El a atras atenția asupra tensiunilor dintre Ungaria și Slovacia, întrebând retoric ce ar fi necesar pentru ca premierul Viktor Orban să reacționeze împotriva lui Robert Fico, prim-ministrul slovac, acuzat că amenință cu închisoarea criticii Decretelor Benes, care stigmatizează colectiv maghiarii.

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) – care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist – atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”, s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Péter Magyar, președintele Partidului TISZA (Respect și Libertate), se conturează în 2025 drept principala voce a opoziției maghiare și cel mai serios contracandidat al premierului Viktor Orbán în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026.

Magyar a intrat în atenția publicului după ce, în februarie 2024, a rupt legăturile cu cercul de putere Fidesz în urma unui scandal de corupție și grațiere. Fost avocat și diplomat, el a decis să transforme opoziția într-un proiect politic coerent, fondând Partidul TISZA și atrăgând rapid simpatia electoratului dezamăgit de guvernarea Orbán.

Sub conducerea sa, Partidul TISZA a înregistrat un succes semnificativ la alegerile europene din iunie 2024, obținând aproape 30% din voturi și devenind a doua forță politică a țării. În prezent, Magyar este membru al Parlamentului European și, conform sondajelor de la finalul anului 2025, partidul său depășește Fidesz în preferințele electoratului, cu 34% față de 25% în rândul alegătorilor deciși.

Agenda politică a lui Magyar se concentrează pe combaterea corupției, reducerea impozitului pe venit la 9%, creșterea sprijinului pentru pensionari și deblocarea fondurilor Uniunii Europene. Recent, el a criticat dur guvernul Orbán pentru susținerea unor candidați români considerați ostili maghiarilor din Transilvania și a cerut public garanții din partea Moscovei că Rusia nu va influența politica internă a Ungariei.

Provenind dintr-o familie cu tradiție politică – fiind nepotul fostului președinte Ferenc Mádl – Péter Magyar își construiește strategia pentru campania decisivă din aprilie 2026, concentrându-se pe atragerea electoratului din zonele rurale, bastioane tradiționale ale Fidesz. În plan personal, el a divorțat în 2023 de Judit Varga, fost ministru al justiției în guvernul Orbán.