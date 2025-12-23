Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat că a terminat cercetările în cazul „Ferma Dacilor”, privind incendiul din 26 decembrie 2023, în care au murit 8 persoane. Procurorul a decis trimiterea în judecată a trei persoane și a unei firme, care vor fi cercetate sub control judiciar, pentru distrugere din culpă care a dus la un dezastru.

În perioada 2016 – 26 decembrie 2023, cei trei inculpați – D.C. și I.A.E., care conduceau de fapt firma SC F.D.P. SRL, împreună cu R.V.A., administrator oficial – au desfășurat activitățile firmei fără să respecte legea privind cazarea pentru vacanțe și sejururi scurte. Unitatea turistică funcționa fără să respecte regulile privind siguranța la incendiu: nu aveau avize și autorizații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar clădirea principală (restaurant, bucătărie, camere la parter și mansardă) a fost construită de ei în regie proprie, tot fără autorizații și fără să respecte normele legale.

Toate aceste nereguli au creat condițiile pentru incendiul din 26 decembrie 2023, în jurul orei 05:45, care a distrus complet clădirea și a dus la moartea celor 8 persoane, care nu au avut nicio șansă reală să scape.

„În perioada 2016 – 26.12.2023, inculpaţii D.C. şi I.A.E, administratori de fapt ai inculpatei SC F.D.P SRL, împreună cu inculpatul R.V.A, administrator statutar al societăţii, au desfăşurat în mod convergent şi sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de ‘cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’ (…), unitatea turistică funcţionând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normativului siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi a normativelor aplicabile în domeniu, respectiv fără obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Cercetările au arătat că incendiul a pornit de la un defect electric. Instalația electrică fusese realizată și folosită fără proiect, era prea mică pentru necesități, fără protecții care să funcționeze corect și fără să se potrivească puterea aparatelor electrice cu cablurile folosite. Toate acestea au dus la supraîncălzirea firelor și aprinderea izolației din plastic, ceea ce a provocat scurtcircuitul.

Focul s-a răspândit rapid din cauză că lemnul folosit la construcție nu era tratat să reziste la foc și pentru că instalația de detectare și alarmare a incendiului nu funcționa. Victimele nu au putut fi salvate deoarece nu existau căi de evacuare corespunzătoare și alarma nu a funcționat.

Parchetul a precizat că ancheta penală a fost făcută împreună cu polițiști din Serviciul de Investigații Criminale Prahova, iar alte instituții specializate au fost implicate: IGPR, Institutul Național de Criminalistică, Institutul Național de Expertize Criminalistice și INSEMEX Petroșani.

După ce rechizitoriul a fost finalizat, dosarul a fost trimis la Judecătoria Mizil.