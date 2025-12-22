Proiectele anunțate de OMV Petrom sunt amplasate în localităţile Işalniţa, Tismana şi Rovinari şi includ patru parcuri fotovoltaice, care urmează să devină operaţionale în anul 2026.

Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 400 de milioane de euro, iar aproximativ 70% din finanţare este asigurată prin Fondul pentru Modernizare. Prima tranşă de finanţare, în valoare de circa 16 milioane de euro, a fost primită în luna decembrie 2025. OMV Petrom şi CE Oltenia participă în mod egal la dezvoltarea proiectelor, fiecare deţinând câte 50%.

Iniţiativa marchează transformarea unei regiuni cu tradiţie în producţia de energie pe bază de cărbune într-un hub al energiei regenerabile. În paralel, OMV Petrom sprijină programul RenewAcad din Târgu Jiu, prin care, în ultimii doi ani, peste 200 de tehnicieni minieri au fost recalificaţi ca instalatori de sisteme fotovoltaice. Programul face parte dintr-un efort mai amplu de pregătire profesională, care a format deja peste 10.000 de specialişti pentru tranziţia energetică a României.

Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de Gaze şi Energie, a subliniat că OMV Petrom îşi reafirmă „angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii reduse” prin aceste proiecte.

„Prin aceste proiecte, OMV Petrom îşi reafirmă angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii reduse, contribuind la obiectivele climatice ale României şi ale Uniunii Europene. Transformăm o zonă cu tradiţie în energia pe bază de cărbune într-un centru al energiei regenerabile”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de Gaze şi Energie, potrivit unui comunicat.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de aproximativ 40 de milioane bep în 2024, o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone şi o centrală electrică pe gaze naturale de 860 MW. Grupul operează aproximativ 780 de benzinării sub brandurile OMV şi Petrom.

Structura acţionariatului include peste 44% acţionari români, dintre care statul român deţine 20,7%, fondurile de pensii 23,7%, iar OMV Aktiengesellschaft controlează 51,2% din acţiuni, restul fiind deţinute de investitori străini şi tranzacţionate liber la Bursa de Valori Bucureşti.