ELCEN precizează că este o companie strategică pentru alimentarea cu energie termică a Capitalei și pentru funcționarea Sistemului Energetic Național. În prezent, societatea se află într-un proces amplu de modernizare și retehnologizare, cu investiții menite să crească eficiența energetică, să reducă emisiile și să asigure continuitatea serviciului public.

Finalizarea acestor proiecte este prezentată drept o prioritate, cu impact direct asupra calității serviciului de termoficare și asupra costurilor suportate de consumatori.

Compania arată că orice analiză privind reorganizarea sistemului trebuie să aibă ca obiectiv principal protejarea investițiilor aflate în derulare. ELCEN avertizează că modificările structurale sau schimbările de subordonare administrativă pot genera riscuri majore, inclusiv blocarea investițiilor, periclitarea finanțărilor din Fondul pentru Modernizare și întârzierea proiectelor-pilot, precum cele din domeniul geotermal sau al tehnologiilor inovatoare.

Potrivit companiei, astfel de efecte ar putea afecta capacitatea de a livra agent termic și energie electrică în condiții de siguranță.

ELCEN subliniază că, indiferent de forma de organizare sau de structura de proprietate, obligațiile legale privind plata energiei termice livrate și suportarea subvențiilor rămân în sarcina autorității locale și a operatorului de distribuție. Compania afirmă că nu poate prelua pierderi care nu sunt generate de activitatea sa, fără a-și compromite stabilitatea financiară și capacitatea de investiție.

Societatea precizează că funcționează ca o companie profitabilă și că activitatea de producere a energiei nu generează, în sine, riscuri de insolvență. Problemele apar, potrivit ELCEN, din neplata la timp a energiei termice livrate de către PMB și Termoenergetica, situație care creează dezechilibre financiare externe activității de producție.

ELCEN consideră că o preluare sau reorganizare realizată fără rezolvarea problemelor structurale ale sistemului de termoficare ar transfera riscurile fără a elimina cauzele. Compania atrage atenția că un astfel de demers poate periclita proiectele de modernizare, poate afecta funcționarea SEN și poate crea vulnerabilități în alimentarea cu energie termică a Bucureștiului.

Compania declară că susține ideea unui sistem de termoficare integrat, însă subliniază că implementarea trebuie făcută într-un cadru financiar predictibil și într-un moment oportun. ELCEN consideră esențială definirea unei strategii clare pentru integrarea SACET, fără a compromite investițiile și stabilitatea operatorilor implicați.

ELCEN reamintește că funcționează ca producător de energie în cogenerare, activitate reglementată de ANRE, iar obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice. Energia termică livrată nu este un produs secundar, ci o componentă esențială a procesului tehnologic integrat și a eficienței globale a sistemului.

Veniturile și profiturile companiei sunt auditate și utilizate pentru plata combustibilului, a certificatelor de emisii și pentru finanțarea programelor de modernizare aflate în derulare.

În final, ELCEN își exprimă disponibilitatea de a participa la dialogul instituțional și la identificarea unor soluții fundamentate tehnic, economic și juridic, care să asigure funcționarea durabilă a sistemului de termoficare, în interesul bucureștenilor și al siguranței energetice.