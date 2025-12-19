Odată cu primele luni reci, românii au început să primească facturile la întreținere, iar valorile confirmă temerile din fiecare an: costurile cresc, mai ales pentru cei care locuiesc în blocuri racordate la sistemele centralizate de termoficare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, sumele sunt mai mari cu cel puțin 10%, iar iarna abia începe.

Administratorii de bloc spun că diferențele sunt evidente încă din noiembrie. Dacă în lunile mai blânde facturile la nivel de scară erau de ordinul miilor de lei, acum acestea ajung la valori de câteva ori mai mari. Doar pentru încălzire, o asociație cu aproximativ 40 de apartamente poate primi facturi de 8.000–10.000 de lei, la care se adaugă apa caldă și alte cheltuieli comune.

„Partea de încălzire, au fost de 8.000 de lei. Vin bombastic de mari. 8.000 de lei pentru 40 de apartamente”, a declarat Elena Găleată, administrator de bloc, pentru Observator.

Pe fondul majorării TVA la energia termică, ajunsă la 11%, costurile se reflectă direct în buzunarul locatarilor. Pentru un apartament cu trei camere, doar încălzirea poate ajunge la 300–500 de lei într-o lună mai blândă de iarnă, iar în perioadele cu temperaturi scăzute suma totală poate urca spre 600–700 de lei.

Nici apartamentele mai mici nu sunt ocolite: o garsonieră poate ajunge la aproximativ 350 de lei pentru căldură, iar un apartament cu două camere la aproape 500 de lei.

„Pentru noiembrie s-a primit factura de 9.200 de lei. Apă caldă şi căldură. Faţă de anul trecut, în aceeaşi lună, e aproape cu 10 milioane mai”, a declarat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Nemulțumirea locatarilor este amplificată de faptul că, în multe cazuri, confortul termic lasă de dorit. Oamenii spun că plătesc sume mari fără a beneficia de căldură suficientă în locuințe, caloriferele fiind mai degrabă călduțe decât fierbinți.

În ceea ce privește gazele naturale, prețul este încă menținut sub control prin plafonare, românii plătind în prezent aproximativ 37 de bani pe kilowatt-oră. Totuși, această măsură este valabilă doar până la 31 martie 2026.

După această dată, liberalizarea pieței va aduce, cel mai probabil, noi scumpiri. Specialiștii din domeniul energiei estimează o creștere de minimum 5%, ceea ce va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor.