Judecătoria Sectorului 5 din București a pronunțat o sentință în dosarul nr. 26665/302/2024, în care inculpatul Ochiană Nicușor a fost condamnat pentru incendiul devastator care a avut loc la magazinul de suveniruri din Parlamentul României pe 17 septembrie 2024. Instanța a decis o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani, în care inculpatul va trebui să respecte o serie de măsuri de supraveghere și de reabilitare socială. De asemenea, Ochiană Nicușor este obligat să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

În urma incidentului din Parlament, instanța l-a obligat pe inculpat să plătească daune materiale în valoare de 89.110,49 lei Parlamentului României – Camera Deputaților, sumă care reprezintă prejudiciul cauzat de distrugerea magazinului de suveniruri.

În plus, instanța a aplicat și măsuri complementare severe. Ochiană Nicușor nu va mai avea dreptul să voteze, să fie ales în autorități publice sau funcții elective publice, și nu va putea să se apropie la mai puțin de 200 de metri de sediul Parlamentului României. Aceste restricții vor fi valabile pe durata celor 4 ani de supraveghere.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a impus inculpatului o serie de măsuri suplimentare de supraveghere, care includ prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune Vaslui, comunicarea oricăror schimbări de locuință sau loc de muncă, precum și participarea la cursuri de calificare profesională și programe de reintegrare socială. Aceste măsuri au rolul de a ajuta inculpatul să se reintegreze în societate și să evite recidiva.

În cadrul aceleași sentințe, instanța a dispus confiscarea brichetei utilizate la comiterea faptei, dar și restituirea telefonului mobil Samsung aparținând inculpatului. De asemenea, instanța a stabilit ca Ochiană Nicușor să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 787 lei pentru perioada de urmărire penală și 1000 lei pentru cheltuielile din faza de judecată, sume ce vor fi suportate de către inculpat.

Decizia luată astăzi nu este definitivă, iar inculpatul, precum și procurorul, au dreptul de a face apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței. Aceasta va fi executorie doar după expirarea termenului de apel sau după soluționarea acestuia, în cazul în care apelul nu va duce la modificarea pedepsei.

„Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr 26665/302/2024

Tip solutie: Condamnare

Solutia pe scurt: În baza art. 253 alin. 4 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamna pe inculpatul Ochiană Nicușor, sub aspectul săvârșirii infractiunii de distrugere, faptă prev. Și ped. de art. 253 alin. (4) C.pen., pentru săvârşirea infracțiunii de distrugere – faptă din data de 17.09.2024, la pedeapsa închisorii de 1 an ?i 9 luni. În temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi o Cod penal pe o perioadă de 4 (patru) ani. – exercitarea drepturilor de a alege, de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat respectiv de a se apropria la o distanţă mai mică de 200 de metri de sediul Parlamentului României În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi o Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii: exercitarea drepturilor de a alege, de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat respectiv de a se apropria la o distanţă mai mică de 200 de metri de sediul Parlamentului României. În baza art. 91 alin. 1 lit. a-d C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 an și 9 luni stabilita prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului pe durata unei perioade de 4 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat, conform art. 92 alin. 1 C.pen., şi care, potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculeaza de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri penale. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obliga pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui; c) să anunţe Serviciul de Probaţiune Vaslui, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Vaslui schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Vaslui informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă. Conform art. 93 alin.2 lit.a,b cod penal, instanța obligă pe inculpat să urmeze un curs de calificare profesională și un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., instanța obligă pe inculpat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, sa presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, activitate care se va desfaşura fie în cadrul Primăriei Ştefan Cel Mare , Judeţul Vaslui fie în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefan Cel Mare judeţul Vaslui. Pentru a putea fi puse în executare măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţa, un exemplar al prezentei sentințe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Vaslui. În baza art. 91 alin. 4 C.pen., instanţa atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la posibilitatea revocarii beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere în caz de savârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a masurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă ori stabilite de lege sau a nerespectarii integrale a obligaţiilor civile. În baza art. 72 alin.1 cod penal, instanța deduce din pedeapsa aplicată perioada de la 18.09.2024 orele 17:00, până la data de 09.02.2025 ( arestat preventiv şi arest la domiciliu). Având în vedere modalitatea de executare a pedepsei, în baza art. 399 alin.1 și 3 lit.b cod proc.penală, instanța va revoca măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpat prin încheierea din data de 07.02.2025 , această dispoziție fiind executorie conform art. 399 alin.4 cod proc.penală. În temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen. și art. 1357 C.civ., admite acțiunea civilă, astfel cum a fost modificată, formulată de partea civilă Parlamentul României – Camera Deputaților și obligă pe inculpatul Ochiană Nicușor la plata sumei de 89.110,49 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă Parlamentul României – Camera Deputaților. Dispune restituirea către inculpatul Ochiană Nicușor a telefonului marca Samsung de culoare neagră . În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.p.p. şi art. 112 alin. 1 lit. b C.p., instanţa dispune confiscarea brichetei. În baza art. 274 alin.1 cod proc.penală și art. 272 alin.1 cod proc.penală, onorariul avocatului desemnat în cuantum de 75%, rămâne în sarcina statului și urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției. În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., instanţa obligă pe inculpat să plătească statului suma de 787 lei ce reprezintă cheltuielile judiciare din timpul urmăririi penale, precum și suma de 1000 lei ce reprezintă cheltuielile judiciare din timpul fazei judecăţii. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare către inculpat şi procuror, conform art. 410 alin. 1 C.proc.pen. Pronunţată astăzi, 17.03.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instan?ei

Document: Hotarâre 621/2025 17.03.2025”