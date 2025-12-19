Horațiu Potra formulase o contestație împotriva încheierii din 21 noiembrie 2025, emisă de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București, Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.4.

Contestația avea ca scop anularea prelungirii arestului preventiv dispus la 15 decembrie 2025, ceea ce ar fi dus la eliberarea imediată a inculpatului dacă instanța supremă ar fi admis-o.

ÎCCJ a respins contestația ca nefondată, obligându-l pe Potra la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 100 de lei, rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiției. Decizia este definitivă și executorie.

„ÎCCJ în dosarul nr 6008/2/2025/a1.4

– Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 21 noiembrie 2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel București, Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.4. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul inculpat, în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în ședința de cameră de consiliu, astăzi, 19 decembrie 2025”, arată decizia oficială.

Amintim că vineri a avut loc primul termen în dosarul de la Curtea de Apel București în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale. În cadrul ședinței, avocații ambilor inculpați au susținut existența unor nereguli procedurale în dosar și au solicitat returnarea cauzei la Parchetul General.

Horațiu Potra a contestat, de asemenea, măsura arestului preventiv dispusă împotriva sa. Judecătorii Curții de Apel București urmează să se pronunțe asupra legalității aspectelor semnalate, iar o decizie privind începerea judecății propriu-zise este așteptată la termenul programat pentru 21 ianuarie.

Inculpatul a fost arestat preventiv pe 21 noiembrie, fiind acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul fiului și nepotului său.

Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, ceea ce a accelerat procedurile judiciare, având în vedere că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare. Procedurile rapide au fost necesare pentru a putea pune în aplicare arestarea preventivă și pentru a demara ancheta în dosar.