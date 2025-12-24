Economistul Cristian Păun a spune, pe contul său de Facebook, că în România persistă două iluzii economice majore, una legată de capacitatea țării de a produce competitiv anumite bunuri agricole, iar cealaltă de ideea că stimularea consumului ar duce automat la dezvoltare economică.

Acesta a explicat că strugurii fără sâmburi, prezenți pe mesele de Crăciun și importați de decenii din Italia la prețuri de 3–5 euro pe kilogram, sunt rezultatul unor avantaje competitive pe care România nu le deține în prezent.

Potrivit economistului, fertilitatea solului și forța de muncă nu sunt suficiente pentru a produce astfel de produse la standarde și costuri competitive. Producția presupune tehnologie avansată, know-how, coordonare, inovare, transfer tehnologic, educație și acces la capital, elemente care lipsesc sau sunt insuficient dezvoltate în România.

Cristian Păun a subliniat că, din acest motiv, România s-a specializat mai ales în producția de cereale, unde cerințele privind avantajele competitive sunt mai reduse, în timp ce în sectoare precum legumele-fructele de nișă, carnea, laptele sau ouăle, problemele sunt similare cu cele din cazul strugurilor.

El a atras atenția că multe țări bogate în resurse naturale ajung să importe produse alimentare procesate sau de calitate superioară, fenomen cunoscut drept „blestemul resurselor”. Totuși, economistul a apreciat faptul că pe rafturi se mai găsesc mere, pere și prune românești, deși și aici competitivitatea este încă limitată.

În ceea ce privește a doua „iluzie”, Cristian Păun a criticat ideea conform căreia stimularea cererii prin creșteri salariale, inclusiv în sectorul public, ar duce automat la dezvoltarea producției și a economiei. El a arătat că, în practică, acest tip de politici duce la creșterea importurilor, la inflație mai ridicată și la pierderea competitivității producției interne, din cauza costurilor mai mari, inclusiv a salariului minim.

Economistul a concluzionat că politicile publice ar trebui să se concentreze urgent pe refacerea și consolidarea avantajelor competitive ale economiei românești. În lipsa unor astfel de măsuri, a avertizat el, România riscă să rămână o economie slab competitivă, dependentă de importuri, în ciuda potențialului agricol pe care îl are.