Un bărbat de 71 de ani din Sectorul 5 al Capitalei a fost condamnat recent la doi ani de închisoare pentru agresarea unui câine de talie mică, incident petrecut în luna iulie 2025. Instanța a dispus, totodată, interzicerea dreptului de a deține animale pentru următorii cinci ani.

Victima, un pui de doar trei luni, a fost salvat prompt de polițiștii Secției 18 împreună cu Serviciul pentru Protecția Animalelor și transportat de urgență la o clinică veterinară, unde a primit tratament pentru contuzii severe. Autoritățile au reușit să identifice și să imobilizeze agresorul, care a fost reținut pentru 24 de ore înainte de a fi trimis în judecată.

Reprezentanții Poliției Capitalei au subliniat că decizia instanței transmite un mesaj clar: animalele trebuie respectate și protejate, iar orice act de cruzime sau neglijență este sancționat conform legii. Cetățenii sunt încurajați să raporteze orice situație de abuz prin SNUAU 112.

”Polițiștii au identificat și imobilizat făptuitorul, care a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior trimis în judecată.

Recent, instanța a decis 2 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a deține animale pentru 5 ani. Această decizie a instanței reamintește tuturor că animalele trebuie respectate și protejate. Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii”, se arată pe pagina de Facebook a Poliției Capitalei.

Protecția animalelor în România este reglementată prin Legea nr. 205/2004, republicată și actualizată succesiv până în 2025. Aceasta stabilește clar responsabilitățile deținătorilor și pedepsele pentru abuz sau neglijență.

Legislația actuală impune ca orice persoană care are în grijă animale să le asigure:

adăpost adecvat, hrană și apă suficientă;

posibilitatea de mișcare și acces la servicii veterinare.

De asemenea, legea interzice strict relele tratamente, precum lovirea, schingiuirea, abandonul sau folosirea animalelor în lupte.

Încălcarea acestor norme poate atrage sancțiuni severe:

pedepse cu închisoarea între 2 și 7 ani pentru fapte grave de cruzime, inclusiv uciderea intenționată a animalelor sau organizarea de lupte;

amenzi contravenționale pentru condiții de trai precare sau nerespectarea obligativității microcipării câinilor;

confiscarea animalelor și plasarea lor în adăposturi de specialitate, la decizia Poliției Animalelor.

Structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au salvat peste 900 de animale și au efectuat peste 10.000 de controale în primele șapte luni ale anului.