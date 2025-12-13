În prezent, Viena percepe o taxă anuală de 72 de euro pentru primul câine. Din 2026, suma va crește la 120 de euro. Pentru fiecare câine suplimentar, taxa va urca de la 105 euro la 160 de euro. Majorarea este considerată semnificativă, mai ales în comparație cu alte localități din Austria, unde taxele sunt mult mai mici sau inexistente.

Proprietarii spun că aceste diferențe între orașe creează sentimentul unei poveri financiare disproporționate pentru locuitorii capitalei. Mulți consideră că măsura nu ține cont de realitățile economice ale familiilor și de costurile deja ridicate asociate deținerii unui animal.

Reacțiile au apărut rapid după anunțul autorităților. Ivana, o locuitoare de 31 de ani din Viena, spune că majorarea este greu de acceptat și că există riscul ca unii proprietari să încerce să evite înregistrarea câinilor. Ea atrage atenția că acest lucru ar putea afecta evidența reală a animalelor și monitorizarea responsabilă.

Alți proprietari susțin că o creștere atât de abruptă ar putea destabiliza un sistem deja complex. Viena impune numeroase obligații administrative, iar taxa suplimentară este percepută ca o presiune în plus asupra celor care respectă regulile, potrivit Heute.

Deținătorii de câini din rase supuse reglementărilor speciale afirmă că, pe lângă taxa anuală, sunt deja obligați să respecte proceduri stricte. Acestea includ obținerea unui permis special, evaluarea comportamentului câinelui și prezentarea cazierului judiciar al proprietarului.

Toate aceste etape presupun timp și resurse. În acest context, majorarea taxei este văzută ca un nou obstacol, nu ca o măsură care să aducă beneficii clare comunității. Proprietarii spun că administrația ar trebui să încurajeze comportamentul responsabil, nu să îl penalizeze financiar.

Reglementările din Viena includ și restricții legate de comportamentul proprietarilor. De exemplu, aceștia nu au voie să depășească pragul de 0,5 la mie alcool în sânge atunci când își plimbă câinele. Responsabilitățile sunt multiple, iar mulți dintre cei afectați consideră că nivelul actual de conformare este deja ridicat.

În acest context, creșterea taxei este percepută ca o măsură care ar putea descuraja interacțiunea corectă cu sistemul oficial de evidență. Proprietarii se tem că unii vor alege să evite înregistrarea pentru a reduce costurile.

Nemulțumirile sunt alimentate și de lipsa unor explicații clare privind motivele majorării taxei. Proprietarii spun că nu a existat o consultare publică reală înainte de anunțarea măsurii. Mulți consideră că o astfel de decizie ar fi trebuit discutată mai amplu, având în vedere impactul asupra persoanelor cu venituri moderate.

Teama că unii vor renunța la înregistrarea câinilor este menționată frecvent ca posibil efect secundar. Proprietarii cer mai multă transparență și argumente clare care să justifice creșterea semnificativă a taxei începând cu 2026.