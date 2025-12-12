Banii asociației de proprietari provin din contribuțiile lunare ale locatarilor. Aici intră întreținerea, fondul de rulment și fondul de reparații. Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, acești bani pot fi folosiți exclusiv pentru cheltuieli legate de administrarea, întreținerea și repararea părților comune ale imobilului.

Administratorul are obligația legală să gestioneze corect sumele încasate, să țină evidențe contabile clare și să le pună la dispoziția proprietarilor, la cerere. Președintele asociației răspunde pentru modul în care sunt luate deciziile, iar comitetul executiv aprobă cheltuielile importante.

Nicio plată majoră nu ar trebui făcută fără o hotărâre adoptată de asociație, în condițiile prevăzute de lege.

Ca proprietar, ai dreptul să verifici documentele financiare ale asociației de locatari. Legea îți permite să soliciți acces la registrele de casă, facturi, contracte cu firmele de curățenie, mentenanță lift sau alte servicii. De asemenea, ai dreptul să ceri explicații clare pentru orice sumă trecută pe lista de plată.

Tot legea spune că lista de întreținere trebuie afișată lunar, într-un loc vizibil, și să conțină defalcarea cheltuielilor. Dacă nu ești de acord cu sumele, poți face contestație în termen de 10 zile de la afișare. Asociația este obligată să analizeze contestația și să îți răspundă în scris.

Dacă există suspiciuni serioase privind cheltuirea banilor, poți sesiza cenzorul sau comisia de cenzori. În lipsa unei rezolvări, te poți adresa primăriei sau instanței.

Legea definește clar părțile comune ale unui imobil. Aici intră subsolul, casa scării, liftul, ghena, acoperișul, coloanele de apă și canalizare, instalațiile electrice comune și fațada clădirii. Orice problemă apărută la aceste elemente este, prin definiție, o problemă a asociației, nu a unui singur locatar.

Acest aspect este esențial, pentru că stabilește cine plătește reparațiile și cine trebuie să intervină. Proprietarii nu pot fi obligați individual să suporte costuri care țin de părțile comune, decât proporțional, prin asociație.

Dacă apare o avarie la o țeavă comună, infiltrații din subsol, probleme la lift sau la ghena blocului, responsabilitatea revine asociației de proprietari. Administratorul are obligația să anunțe problema, iar președintele să convoace comitetul sau adunarea generală, în funcție de gravitate.

În cazul urgențelor, legea permite efectuarea lucrărilor fără aprobarea prealabilă a adunării generale, urmând ca decizia să fie justificată ulterior. Costurile se acoperă din fondul de reparații sau prin contribuția tuturor proprietarilor, conform cotei-părți indivize.

Dacă asociația refuză să intervină, iar situația produce pagube sau riscuri pentru locatari, se poate face sesizare la primărie sau, în cel mai rău caz, acțiune în instanță pentru obligarea asociației la remediere.

În situația în care problemele tehnice sunt ignorate sau banii sunt cheltuiți netransparent, primul pas este solicitarea unei explicații scrise. Dacă nu primești răspuns, poți cere convocarea unei adunări generale și chiar schimbarea administratorului sau a președintelui.

Legea permite revocarea conducerii asociației prin votul proprietarilor. În cazuri grave, primăria poate aplica sancțiuni sau poate dispune măsuri de remediere. Pentru prejudicii concrete, rămâne deschisă și calea instanței civile.