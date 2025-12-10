Avocatul Gelu Pușcaș a vorbit, într-un mesaj pe Facebook, despre fondul de rulment și cel de reparații. Acesta a precizat că cele două nu pot fi impuse fără hotărârea Adunării Generale.

De asemenea, acesta a mai precizat că nu puține sunt asociațiile de proprietari care afișează sumele pentru fondul de rulment și pentru cel de reparații în listele de la avizier fără ca acestea să fi fost aprobate legal.

În context, avocatul Gelu Pușcaș spune că astfel de cereri sunt respinse de către instanțe.

Potrivit avocatului, cuantumul fondurilor nu este stabilit prin decizia comitetului, ci trebuie stabilit prin hotărârea Adunării Generale. În lipsa acesteia, sumele respective nu pot fi cerute în instanță.

Avocatul a adus în atenție că hotărârea 3536/2020 a unei instanțe a fost de a respinge ca neîntemeiată cererea unei asociații privind plata fondului de rulment și a fondului de reparații, după ce aceasta nu a putut dovedi aprobarea fondurilor în AG.

Așadar, dacă nu există hotărâre în Adunarea Generală, atunci nu există un fond exigibil.

Proprietarii de apartamente dintr-un condominiu sau membri ai unei asociații de locatari au responsabilitatea de a contribui la două tipuri principale de fonduri: fondul de rulment și fondul de reparații. Aceste sume sunt destinate gestionării eficiente a clădirii și întreținerii părților comune.

Fondul de rulment acoperă cheltuielile curente ale imobilului, precum apă, încălzire, salubritate sau alte servicii, până la emiterea facturilor exacte. Contribuția fiecărui proprietar se stabilește, de regulă, fie în funcție de numărul de persoane care locuiesc în apartament, fie pe baza cotei-părți indivize, conform deciziei adunării generale a asociației.

Fondul de reparații are rolul de a acumula resurse pentru întreținerea și modernizarea părților comune ale clădirii: acoperiș, fațadă, lift, casa scării sau instalațiile comune. În acest caz, contribuția fiecărui proprietar se calculează, de regulă, raportat la suprafața utilă a apartamentului în raport cu întreaga clădire.

Este important de reținut că obligația de plată revine tuturor proprietarilor, indiferent dacă locuiesc efectiv în apartament sau nu.