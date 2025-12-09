Consiliul Local al Sectorului 1 urmează să decidă, în ședința de joi, 11 decembrie, aplicarea supraimpozitării pentru încă opt clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, considerate un real pericol pentru siguranța publică. Această măsură vine la doar o lună după ce alte 15 imobile din sector au fost incluse pe lista celor sancționate fiscal pentru lipsa lucrărilor de întreținere.

Potrivit autorităților, majorările de impozit vor fi cuprinse între 100% și 300% pentru aceste noi clădiri, situate în mare parte în zone centrale ale Capitalei. Proprietarii sunt somați, astfel, să intervină pentru consolidare și reabilitare.

Lista celor opt imobile care vor fi supuse majorării fiscale cuprinde următoarele adrese și procente de penalizare:

Strada Oslo nr. 12 – impozit majorat cu 100% pentru trei proprietari

Strada Frumoasă nr. 29 – majorare de 100% pentru doi proprietari

Strada Constantin D. Aricescu nr. 8 Bis – creștere de 300% pentru un proprietar

Calea Griviței nr. 60–62 – majorare de 200% pentru un proprietar

Strada Roma nr. 43 Bis – impozit crescut cu 100%

Strada Amiral Vasile Urseanu nr. 10 – 200% pentru doi proprietari

Strada Sevastopol nr. 32 – 100% pentru un proprietar

Strada Atlasului nr. 14 – 200% pentru un proprietar

Autoritatea locală arată că aceste clădiri se încadrează, din punct de vedere tehnic, în categoria imobilelor neîngrijite, conform regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 91/2020, document ce stabilește criteriile de majorare a impozitelor pentru astfel de situații.

În luna precedentă, alte 15 clădiri din sector au fost supraimpozitate, unele cu penalizări de până la 500%, din cauza fațadelor deteriorate și a lipsei lucrărilor minime de conservare.

Consiliul Local a adoptat între timp hotărârile respective, iar într-un caz – imobilul din strada Axinte Uricariul nr. 21 – sancțiunea a fost retrasă după ce proprietarii au demarat procedura legală pentru obținerea certificatului de urbanism necesar renovării.

Printre clădirile aflate sub incidența acestor sancțiuni fiscale se regăsesc:

Șos. Chitilei nr. 45 – impozit +200%

Str. Barajul Argeș nr. 14 – +100%

Str. Alexandru Dimitrie Xenopol nr. 7 – +200%

Str. Paris nr. 28 – +100%

Str. C. D. Rosenthal nr. 29 – +100%

Str. Maria Hagi-Moscu nr. 23 – +100%

Str. Medelnicerului nr. 10 – +100%

Str. Școala Floreasca nr. 3A – +300%

Str. Gheorghe Mărășoiu nr. 8 – +300%

Str. Hatmanul Arbore nr. 9 – +300%

Str. Axinte Uricariu nr. 13 – +500%

Str. Ștefan Negulescu nr. 59 – +500%

Str. Lt. Dumitru Darian nr. 59 – +400%

Str. Aldeni nr. 60 – +500%

Puțul lui Zamfir nr. 1 – +500%

Majorarea rămâne valabilă până la finalizarea completă a lucrărilor de reabilitare și demolare a stării de pericol, termenul-limită fiind 31 decembrie a anului fiscal în care se constată conformitatea lucrărilor.

Verificarea se face la solicitarea proprietarului, pe baza unui proces-verbal însoțit de documentație foto care confirmă remedierea deficiențelor.