BERBEC Ajunul Crăciunului ar putea începe pentru tine într-un ritm alert, cu senzația că trebuie să fie totul gata „acum”. Ai putea fi cel care fixează bradul în suport, montează instalația care nu mai vrea să se aprindă sau mai face o tură rapidă până la magazin pentru ceva uitat. E posibil să te irite micile întârzieri, dar atmosfera zilei te-ar putea îmblânzi pe parcurs. Spre seară, ai putea ajunge să apreciezi o masă simplă, fără prea multe reguli. Ajunul ți-ar putea arăta că uneori lucrurile ies mai bine când nu le forțezi până la capăt.

TAUR Pentru tine, Ajunul ar putea fi strâns legat de bucătărie și de ritualurile ei. Ai putea frământa aluat, gusta din compoziție, regla focul sau aranja farfuriile cu grijă, astfel încât totul să arate și să miroasă bine. Decorarea mesei ar putea fi la fel de importantă ca mâncarea în sine. Există șansa să preferi să stai mai mult acasă decât să te plimbi. Seara ar putea avea un aer tihnit, cu discuții lente și senzația că lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie.

GEMENI Ajunul ar putea fi pentru tine o zi plină de mișcare și comunicare. Ai putea trimite mesaje, răspunde la apeluri, face urări și chiar reface legături mai vechi. Există șansa să te ocupi de împachetarea cadourilor, dar într-un stil jucăuș, cu etichete scrise de mână sau glume discrete. Implicarea ta în împodobirea bradului ar putea fi mai mult creative, decât practică. Spre seară, ai putea aduna lumea la povești sau la un joc de societate improvizat, poate mimă?

RAC Ajunul ar putea activa în tine dorința de continuitate și tradiție. Ai putea scoate lucruri păstrate special pentru această zi: o față de masă, un platou sau globuri vintage. Pregătirea cinei de Ajun ar putea fi un moment intim, în care contează ordinea și liniștea. E posibil să fii atent la detalii pe care alții le ignoră, tocmai pentru că ele au valoare sentimentală. Seara ar putea fi una caldă, cu lumini discrete și conversații care nu au nevoie de multe cuvinte.

LEU Pentru tine, Ajunul ar putea însemna dorința de a crea o atmosferă memorabilă. Ai putea aranja bradul astfel încât să fie „centrul” camerei sau să te ocupi de muzică și lumină. Chiar dacă nu ceri explicit, ai putea aștepta recunoaștere pentru efortul depus. Există șansa să te implici și în pregătirea mesei, dar mai ales în prezentare. Seara te-ar putea găsi relaxat, mândru de ce ai reușit să construiești ca stare, nu doar ca decor.

FECIOARĂ Ajunul ar putea fi pentru tine o zi de verificări finale. Ai putea rearanja dulapuri, ordona tacâmurile sau verifica de două ori meniul de mâncare. Curățenia de Ajun ar putea avea un efect liniștitor, nu obositor. Chiar dacă ceilalți nu observă tot ce faci, tu ai putea simți satisfacția lucrului dus la capăt corect. Seara ar putea veni cu o stare de calm, tocmai pentru că știi că nimic important nu a fost lăsat la voia întâmplării.

BALANŢĂ Ajunul ar putea aduce pentru tine nevoia de echilibru și armonie. Ai putea aranja masa astfel încât totul să fie proporționat și plăcut vizual. Muzica aleasă ar putea conta la fel de mult ca mâncarea. Există șansa să intervii discret într-o situație tensionată, tocmai pentru a păstra atmosfera. Seara ar putea fi una elegantă, cu discuții calme și sentimentul că ftoată lumea se simte inclusă.

SCORPION Pentru tine, Ajunul ar putea fi mai degrabă despre ce simți, decât despre zgomotele din exterior. Ai putea prefera să pregătești un colț al casei doar al tău: o lumină mai difuză, o lumânare, un pahar de vin. Cadourile alese de tine ar putea avea o semnificație clară, chiar dacă nu o explici. Există șansa să eviți agitația, dar să te conectezi profund cu cineva apropiat. Seara ar putea avea un aer liniștit, dar intens trăit.

SĂGETĂTOR Atâta timp cât reușești să te controlezi, ar trebui să ai totul de câștigat sub această influență astrală. Ajunul ar putea fi pentru tine o zi cu multă mișcare și bună dispoziție. Ai putea ieși după ultimele cumpărături, chiar dacă nu sunt strict necesare. Există șansa să ajuți pe cineva cu transportul sau cu pregătirile. Poți aduce optimism și umor în situații care altfel ar putea deveni stresante. Seara ar putea fi una veselă, cu râsete și povești spuse fără grabă.

CAPRICORN Pentru tine, Ajunul ar putea însemna structură și responsabilitate. Ai putea stabili programul zilei, ordinea meselor sau cine ce face. Chiar dacă pari rezervat, emoțiile ar putea fi prezente. Respectarea tradițiilor ar putea conta mai mult decât noutatea. Seara te-ar putea găsi mulțumit de faptul că lucrurile au decurs conform planului, fără surprize neplăcute. Fii atent și la variaţiile de temperatură, la vreme, îmbracă-te corespunzător, cu mai multe straturi, şi totul o să fie bine!

VĂRSĂTOR Starea de spirit a momentului te poate invita să nu te mai împrăștii în toate direcțiile. Într-adevăr, poate a sosit momentul să pui pauză și să faci un bilanț al dorințelor și motivațiilor tale reale. Ajunul ar putea veni cu idei neobișnuite: un decor diferit, o masă mai lejeră sau un film ales în loc de colinde clasice. Ai putea propune o activitate comună atipică, cum ar fi un joc sau o plimbare scurtă. Există șansa să aduci un aer proaspăt în atmosfera generală. Seara ar putea fi una relaxată, fără presiunea de a face lucurile „ca la carte”.

PEŞTI O zi bună, per total. Micile realizări îți dau aripi să continui, pas cu pas, fără să te mai sperii de imaginea de ansamblu. Pentru tine, Ajunul ar putea fi o zi încărcată emoțional. Ai putea asculta colinde mai mult decât să vorbești, sau să stai lângă brad fără să faci nimic concret. Există șansa să te gândești la oameni dragi care nu sunt aproape. „Omul sfințește locul” ar putea căpăta sens prin simpla ta prezență. Seara ar putea aduce o liniște profundă și sentimentul de apartenență.