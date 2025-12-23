Lanțul de magazine Lidl anunță modificări ale programului în perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile în preajma Crăciunului și a Anului Nou.

Programul de Crăciun 2025

Până pe 23 decembrie, magazinele Lidl vor funcționa după programul obișnuit, între 7:00 și 22:00.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, programul se scurtează, magazinele fiind deschise între 7:00 și 18:00.

Pe 25 și 26 decembrie, respectiv prima și a doua zi de Crăciun, magazinele vor fi închise.

În perioada 27 – 30 decembrie, programul revine la normal, între 7:00 și 22:00.

Programul de Revelion 2026

În 31 decembrie, magazinele vor avea program redus, între 7:00 și 18:00.

În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, magazinele vor fi închise.

Pe 2 ianuarie, programul rămâne scurt, între 7:00 și 18:00.

Începând cu 3 ianuarie, Lidl își reia programul obișnuit, între 7:00 și 22:00.

Kaufland România a stabilit programul magazinelor sale pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile înainte de Crăciun și Anul Nou.

Programul de Crăciun 2025

În intervalul 20 – 23 decembrie, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 7:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care își va deschide porțile la ora 9:00. Închiderea se face între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, majoritatea magazinelor vor funcționa între 7:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care urmează programul centrului comercial.

Pe 25 decembrie, prima zi de Crăciun, magazinele vor fi închise.

În a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, programul va fi redus: deschiderea la 9:00 și închiderea la 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.

În perioada 27 – 30 decembrie, magazinele vor reveni la programul obișnuit, între 7:00 și 22:00 sau 23:00, în funcție de locație.

Programul de Revelion 2026

În 31 decembrie, magazinele vor funcționa între 7:00 și 18:00, cu excepția Sibiu Mall, care se aliniază programului centrului comercial.

Pe 1 ianuarie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În 2 ianuarie, programul va fi scurt, între 9:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.

Auchan România a anunțat programul special al magazinelor pentru perioada Crăciunului și a Anului Nou, incluzând atât ore generale, cât și excepții pentru anumite locații.

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 18:00

25 decembrie (Crăciun): închis

26 decembrie (a doua zi de Crăciun): 10:00 – 22:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 18:00

1 ianuarie (Anul Nou): închis

2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Din 3 ianuarie, programul revine la normal.

Excepții pentru anumite magazine:

Auchan Cotroceni: 24 decembrie 7:00 – 19:00; 25 decembrie 14:00 – 22:00; 26 decembrie 10:00 – 23:00; 31 decembrie 7:00 – 19:00; 1 ianuarie 14:00 – 22:00; 2 ianuarie 10:00 – 23:00.

Iași: 24 decembrie și 31 decembrie 7:00 – 19:00.

Timișoara: 26 decembrie și 2 ianuarie 10:00 – 23:00.

Suceava, Banu Manta, Pitești, Pitești Găvana, Obor, U-Center: 24 și 31 decembrie 8:00 – 18:00.

Otopeni 2: 24 și 31 decembrie 6:00 – 18:00.

MyAuchan Vivido: 24 decembrie și 31 decembrie 10:00 – 18:00; 26 decembrie și 2 ianuarie închis.

Obor: 26 decembrie și 2 ianuarie 10:00 – 18:00; 28 decembrie 8:00 – 20:00.

Magazinele MyAuchan Petrom vor funcționa non-stop.

Carrefour România a anunțat programul special pentru toate formatele sale de magazine – Hipermarket, Market, Express și Supeco – în perioada Crăciunului și a Anului Nou, pentru a le permite clienților să își planifice cumpărăturile.

Programul hipermarketurilor

19 – 23 decembrie: 07:00 – 23:00

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 19:00

25 decembrie: închis

26 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00

29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

Programul magazinelor Market

23 decembrie: 07:00 – 22:00

24 decembrie: 07:00 – 18:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 09:00 – 18:00

27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

Programul magazinelor Express

23 decembrie: 07:00 – 22:00

24 decembrie: 07:00 – 18:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 09:00 – 18:00

27 decembrie: 07:00 – 22:00

28 decembrie: 08:00 – 20:00

29 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

Programul magazinelor Supeco

24 și 31 decembrie: 07:30 – 18:00

25 decembrie și 1 ianuarie: închis

26 decembrie și 2 ianuarie: 09:00 – 18:00

Excepții: magazinele din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava vor fi închise

Mega Image, unul dintre cele mai răspândite lanțuri de supermarketuri de proximitate din România, a anunțat programul special pentru perioada Crăciunului și a Anului Nou, adaptat pentru a le permite clienților să își facă cumpărăturile înainte și după sărbători.

Până pe 23 decembrie: program normal, variind în funcție de magazin, multe unități fiind deschise până târziu.

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 21:00

25 decembrie: magazinele vor fi închise

26 decembrie: program redus, aproximativ 09:00 – 19:00

27 – 30 decembrie: program normal

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 19:00

1 ianuarie: magazinele vor fi închise

Din 2 ianuarie: program redus inițial, revenind treptat la normal

Lanțul de magazine Penny a anunțat modificări ale programului de funcționare în perioada Crăciunului și a Anului Nou, pentru a se adapta zilelor de sărbătoare.

Până la data de 23 decembrie 2025, magazinele Penny vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, programul va fi scurtat, magazinele fiind deschise până la ora 18:00.

În prima zi de Crăciun, 25 decembrie, toate magazinele Penny vor fi închise. A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, unitățile vor avea un program redus, între orele 10:00 și 18:00.

În perioada 27 – 30 decembrie, magazinele revin la programul normal. De asemenea, în Ajunul Anului Nou, pe 31 decembrie, programul va fi din nou scurt, cu închidere la ora 18:00.

În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, magazinele Penny vor fi închise, iar pe 2 ianuarie va fi aplicat un program redus, urmând ca ulterior să se revină la programul obișnuit.