Program LIDL de Crăciun și Revelion 2025
Lanțul de magazine Lidl anunță modificări ale programului în perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile în preajma Crăciunului și a Anului Nou.
Programul de Crăciun 2025
Până pe 23 decembrie, magazinele Lidl vor funcționa după programul obișnuit, între 7:00 și 22:00.
În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, programul se scurtează, magazinele fiind deschise între 7:00 și 18:00.
Pe 25 și 26 decembrie, respectiv prima și a doua zi de Crăciun, magazinele vor fi închise.
În perioada 27 – 30 decembrie, programul revine la normal, între 7:00 și 22:00.
Programul de Revelion 2026
În 31 decembrie, magazinele vor avea program redus, între 7:00 și 18:00.
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, magazinele vor fi închise.
Pe 2 ianuarie, programul rămâne scurt, între 7:00 și 18:00.
Începând cu 3 ianuarie, Lidl își reia programul obișnuit, între 7:00 și 22:00.
Program KAUFLAND de Crăciun și Revelion 2025
Kaufland România a stabilit programul magazinelor sale pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile înainte de Crăciun și Anul Nou.
Programul de Crăciun 2025
În intervalul 20 – 23 decembrie, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 7:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care își va deschide porțile la ora 9:00. Închiderea se face între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.
În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, majoritatea magazinelor vor funcționa între 7:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care urmează programul centrului comercial.
Pe 25 decembrie, prima zi de Crăciun, magazinele vor fi închise.
În a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, programul va fi redus: deschiderea la 9:00 și închiderea la 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.
În perioada 27 – 30 decembrie, magazinele vor reveni la programul obișnuit, între 7:00 și 22:00 sau 23:00, în funcție de locație.
Programul de Revelion 2026
În 31 decembrie, magazinele vor funcționa între 7:00 și 18:00, cu excepția Sibiu Mall, care se aliniază programului centrului comercial.
Pe 1 ianuarie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.
În 2 ianuarie, programul va fi scurt, între 9:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.
Program AUCHAN de Crăciun și Revelion 2025
Auchan România a anunțat programul special al magazinelor pentru perioada Crăciunului și a Anului Nou, incluzând atât ore generale, cât și excepții pentru anumite locații.
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 18:00
25 decembrie (Crăciun): închis
26 decembrie (a doua zi de Crăciun): 10:00 – 22:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 18:00
1 ianuarie (Anul Nou): închis
2 ianuarie: 10:00 – 22:00
Din 3 ianuarie, programul revine la normal.
Excepții pentru anumite magazine:
Auchan Cotroceni: 24 decembrie 7:00 – 19:00; 25 decembrie 14:00 – 22:00; 26 decembrie 10:00 – 23:00; 31 decembrie 7:00 – 19:00; 1 ianuarie 14:00 – 22:00; 2 ianuarie 10:00 – 23:00.
Iași: 24 decembrie și 31 decembrie 7:00 – 19:00.
Timișoara: 26 decembrie și 2 ianuarie 10:00 – 23:00.
Suceava, Banu Manta, Pitești, Pitești Găvana, Obor, U-Center: 24 și 31 decembrie 8:00 – 18:00.
Otopeni 2: 24 și 31 decembrie 6:00 – 18:00.
MyAuchan Vivido: 24 decembrie și 31 decembrie 10:00 – 18:00; 26 decembrie și 2 ianuarie închis.
Obor: 26 decembrie și 2 ianuarie 10:00 – 18:00; 28 decembrie 8:00 – 20:00.
Magazinele MyAuchan Petrom vor funcționa non-stop.
Program CARREFOUR de Crăciun și Revelion 2025
Carrefour România a anunțat programul special pentru toate formatele sale de magazine – Hipermarket, Market, Express și Supeco – în perioada Crăciunului și a Anului Nou, pentru a le permite clienților să își planifice cumpărăturile.
Programul hipermarketurilor
19 – 23 decembrie: 07:00 – 23:00
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 19:00
25 decembrie: închis
26 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00
29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
Programul magazinelor Market
23 decembrie: 07:00 – 22:00
24 decembrie: 07:00 – 18:00
25 decembrie: închis
26 decembrie: 09:00 – 18:00
27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
Programul magazinelor Express
23 decembrie: 07:00 – 22:00
24 decembrie: 07:00 – 18:00
25 decembrie: închis
26 decembrie: 09:00 – 18:00
27 decembrie: 07:00 – 22:00
28 decembrie: 08:00 – 20:00
29 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
Programul magazinelor Supeco
24 și 31 decembrie: 07:30 – 18:00
25 decembrie și 1 ianuarie: închis
26 decembrie și 2 ianuarie: 09:00 – 18:00
Excepții: magazinele din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava vor fi închise
Program MEGA IMAGE de Crăciun și Revelion 2025
Mega Image, unul dintre cele mai răspândite lanțuri de supermarketuri de proximitate din România, a anunțat programul special pentru perioada Crăciunului și a Anului Nou, adaptat pentru a le permite clienților să își facă cumpărăturile înainte și după sărbători.
Până pe 23 decembrie: program normal, variind în funcție de magazin, multe unități fiind deschise până târziu.
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 21:00
25 decembrie: magazinele vor fi închise
26 decembrie: program redus, aproximativ 09:00 – 19:00
27 – 30 decembrie: program normal
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00 – 19:00
1 ianuarie: magazinele vor fi închise
Din 2 ianuarie: program redus inițial, revenind treptat la normal
Program PENNY de Crăciun și Revelion 2025
Lanțul de magazine Penny a anunțat modificări ale programului de funcționare în perioada Crăciunului și a Anului Nou, pentru a se adapta zilelor de sărbătoare.
Până la data de 23 decembrie 2025, magazinele Penny vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, programul va fi scurtat, magazinele fiind deschise până la ora 18:00.
În prima zi de Crăciun, 25 decembrie, toate magazinele Penny vor fi închise. A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, unitățile vor avea un program redus, între orele 10:00 și 18:00.
În perioada 27 – 30 decembrie, magazinele revin la programul normal. De asemenea, în Ajunul Anului Nou, pe 31 decembrie, programul va fi din nou scurt, cu închidere la ora 18:00.
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, magazinele Penny vor fi închise, iar pe 2 ianuarie va fi aplicat un program redus, urmând ca ulterior să se revină la programul obișnuit.
