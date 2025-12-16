Programul magazinelor și supermarketurilor din România pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026 este ajustat pentru a facilita cumpărăturile într-o perioadă de cerere ridicată.

Retailerii își adaptează orele de funcționare pentru a oferi clienților intervale convenabile, în timp ce personalul beneficiază de zile libere în zilele importante, precum Crăciunul și Anul Nou. Astfel, cumpărătorii pot organiza vizitele în funcție de nevoile lor, evitând aglomerația și asigurând accesul la produsele necesare pentru mesele festive și cadouri.

Lidl și-a adaptat programul pentru perioada Crăciunului și a Anului Nou astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile în funcție de zilele libere și de intervalele de funcționare reduse.

24 decembrie: 07:00-18:00

25 decembrie: Închis

26 decembrie: Închis

31 decembrie: 07:00-18:00

1 ianuarie: Închis

2 ianuarie: Închis

Rețeaua PENNY și-a comunicat orarul special pentru sărbători, oferind clienților posibilitatea de a organiza cumpărăturile într-un interval clar, adaptat fluxului mai ridicat de clienți.

17–23 decembrie 2025: 07:00–22:00

24 decembrie 2025: 07:00–18:00

25 decembrie 2025: ÎNCHIS

26 decembrie 2025: 10:00–18:00

27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00

31 decembrie 2025: 07:00–18:00

1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

Kaufland România ajustează programul magazinelor în perioada Crăciunului și a Anului Nou, ținând cont de locațiile standard și cele din centre comerciale, pentru a facilita cumpărăturile clienților.

În perioada 20–23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.

Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Pentru informații cât mai precise referitoare la programul fiecărui magazin Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul www.kaufland.ro și să selecteze magazinul în care urmează să facă cumpărături.

Programul Profi pentru Crăciun și Revelion nu a fost anunțat oficial, dar pe baza anilor precedenți, se estimează că va urma un orar similar.

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): Program scurt, de obicei până în jurul orei 18:00 sau 19:00.

25 Decembrie (Ziua de Crăciun): Magazinele Profi vor fi, de regulă, închise.

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): Program special, redus (de exemplu 09:00–18:00).

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou): Program scurt, similar cu Ajunul Crăciunului.

1 Ianuarie 2026 (Anul Nou): Magazinele Profi vor fi închise.

2 Ianuarie 2026 (A doua zi a Anului Nou): Program special, redus, similar cu 26 decembrie.

Programul Carrefour variază în funcție de formatul magazinului (Hipermarket, Market, Express), iar modificările sunt menite să permită clienților accesul la produse în funcție de zilele importante.

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): Program scurt, de obicei 07:00–18:00 sau 19:00.

25 Decembrie (Ziua de Crăciun): Toate magazinele Carrefour sunt închise.

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): Program special, redus, variabil în funcție de tipul magazinului.

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou): Program scurt, similar cu Ajunul Crăciunului.

1 Ianuarie 2026 (Anul Nou): Magazinele Carrefour sunt închise.

2 Ianuarie 2026 (A doua zi a Anului Nou): Program special, redus.

Programul Mega Image variază în funcție de oraș și tipul magazinului (clasic, Shop&Go sau non-stop), astfel încât clienții să poată face cumpărături în intervale flexibile.

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): Program scurt, de exemplu 07:00–21:00.

25 Decembrie (Ziua de Crăciun): Majoritatea magazinelor sunt închise, cu excepția unor locații non-stop.

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): Program special, redus, de exemplu 10:00–20:00.

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou): Program scurt, de exemplu 07:00–19:00.

1 Ianuarie 2026 (Anul Nou): Majoritatea magazinelor sunt închise, cu excepția unor locații non-stop.

2 Ianuarie 2026 (A doua zi a Anului Nou): Program special, redus.

Auchan operează în general în centre comerciale, iar programul este adesea coordonat cu cel al mall-ului respectiv, pentru a permite clienților să își planifice vizitele în funcție de sărbători.

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): Program scurt, de obicei până la ora 18:00 sau 19:00.

25 Decembrie (Ziua de Crăciun): Magazinele Auchan sunt, de regulă, închise.

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): Program special, redus (de exemplu, 10:00–21:00, variind după centrul comercial).

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou): Program scurt, de obicei până la ora 18:00.

1 Ianuarie 2026 (Anul Nou): Magazinele Auchan sunt, de regulă, închise.

2 Ianuarie 2026 (A doua zi a Anului Nou): Program special, redus.

Pentru informații exacte privind orarul magazinelor din zona fiecărui client, se recomandă consultarea site-ului oficial, utilizând funcția de localizare.