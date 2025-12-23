Potrivit inițiativei depuse la Senat, echipamentele vizate vor fi etichetate cu un scor de la 1 la 10, însoțit de un cod de culori, pentru a indica cât de accesibilă este repararea lor în cazul unei defecțiuni.

Eticheta va fi afișată atât pe produs, cât și pe ambalaj sau în apropierea prețului în magazinele fizice și online, astfel încât cumpărătorii să poată compara ușurința de reparație înainte de achiziție. Scorul și culorile, de la roșu aprins (greu de reparat) la verde închis (ușor de reparat), vor reflecta criterii ca disponibilitatea pieselor de schimb, accesul la servicii de reparație, demontabilitatea produsului și documentația tehnică aferentă.

Proiectul legislativ prevede că producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați vor fi responsabili pentru stabilirea indicelui de reparabilitate pentru fiecare model lansat pe piață și vor trebui să transmită aceste date distribuitorilor gratuit și în format electronic. Distribuitorii și comercianții vor avea, la rândul lor, obligația de a afișa indicele în momentul punerii în vânzare a produselor.

Lista de produse vizate include categorii precum mașini de spălat, televizoare, frigidere, centrale termice, aparate de aer condiționat și aspiratoare, iar informațiile afișate vor ajuta consumatorii să ia decizii mai informate în funcție de durabilitatea și costurile potențiale de mentenanță sau reparație.

Etichetele vor fi însoțite de un cod de culori distinct, astfel încât produsele greu reparabile să fie imediat vizibile ca atare printr-o nuanță roșie, iar cele considerate ușor de reparat, printr-o culoare verde închis. Această clasificare permite compararea rapidă între modele, într-un mod intuitiv pentru cumpărători.

Producătorii, importatorii și comercianții care nu respectă obligația de transmitere sau afișare a indicelui ar putea fi amendați, iar nerespectarea criteriilor de calcul ar atrage, de asemenea, penalități. Dacă este adoptată, legea ar urma să intre în vigoare la șase luni după publicare în Monitorul Oficial, iar noile reguli se vor aplica produselor fabricate după această dată.

Inițiativa legislativă urmărește și reducerea risipei de echipamente electrice și electronice, prin încurajarea reparării produselor în locul înlocuirii acestora. Prin afișarea indicelui de reparabilitate, consumatorii vor putea anticipa costurile și dificultățile asociate unei eventuale reparații, iar producătorii vor fi stimulați să proiecteze aparate mai durabile și mai ușor de întreținut, conform cerințelor stabilite în proiect.