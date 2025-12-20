BERBEC Conjunctura astrală de astăzi, de solstițiul de iarnă, îți poate da impulsul perfect pentru a răzbate prin treburile casei. Poate pui instalația la brad, repari o priză, schimbi două becuri și aranjezi colțul cu decorațiuni, totul într-un ritm care îi obosește pe ceilalți doar privind. Dacă ai în plan să gătești, faci ceva rapid, dar aromat. Pe seară, ți-ar putea prinde bine o plimbare scurtă: parcă ai nevoie să consumi puțin din energia asta active, ca să dormi bine.

TAUR Duminica, de solstițiul de iarnă, asta are pentru tine un calm aparte. Poți pregăti ceva bun în bucătărie, poți pune masa într-un fel festiv și poți verifica lista cu cadouri fără grabă. Dacă faci ordine, o faci frumos: cu muzică, cu pauze, cu ciocolată caldă. Iar seara ar merge perfect cu „O scrisoare pierdută”: e o comedie genială, românească, care îți relaxează mintea fără să te adoarmă. Taurule, azi îți priește tot ce e cald, așezat și bine făcut.

GEMENI Poziția lui Jupiter și solstițiul de iarnă pot crea contextul perfect pentru conversații lungi și idei multiple. Poate plănuiești o reuniune mică de Crăciun, poate schimbi mesaje cu cineva interesant sau poate încerci o rețetă pe care ai văzut-o într-un colț de internet. Astăzi pari să ai un farmec jucăuș; dacă te pui pe împachetat, faci glume în timp ce lipești panglici. Spre seară, îți priește orice film care te face să zâmbești, ai nevoie de lumină mentală.

RAC Duminică, în ziua solstițiului de iarnă, rolul de gazdă s-ar părea că-ți vine perfect; chiar dacă nu vin copii la ușă, atmosfera e aceeași: caldă, festivă, intimă. Poți pregăti câteva bunătăți, poți schimba fața de masă cu una de sărbătoare și poți pune bradul în formă finală. Pe seară, te poate apuca o nostalgie plăcută: poate răsfoiești fotografii, poate vorbești cu cineva drag. Duminica asta are pentru tine gustul iernii de altădată.

LEU Conjunctura, de solstițiul de iarnă, astrală îți poate aduce astăzi chef de eleganță. Poate îți alegi o ținută festivă, chiar dacă nu pleci nicăieri, doar pentru că îți poate schimba starea. Când vine vorba de pregătiri, tu ești cel responsabil cu „elementul wow”: pui luminițe frumoase, aranjezi bradul ca în reviste sau pregătești un platou ordonat impecabil. Spre seară, îți poate face bine un film ușor sau o cină în doi.

FECIOARĂ Astăzi, de solstițiul de iarnă, s-ar părea că poți să ai un soi de liniște concentrată. Dacă faci curățenie, o faci aproape meditativ. Dacă gătești, urmezi rețeta la gram. Dacă alegi cadouri, alegi ceva util. Iar în fundal ar merge perfect albumul lui Hrușcă — îți ține mintea ordonată și sufletul cald. Spre seară, ai putea scoate o agendă și să pui pe hârtie ultimele detalii pentru săptămâna de Crăciun. Te simți bine când ai limpede în minte tot ce urmează. Mare grijă cu drumurile lungi, mai ales dacă tu ești cel care ești la volan!

BALANŢĂ Saturn poate crea azi contextul în care pui lucrurile cap la cap cu o precizie surprinzătoare. În ziua solstițiului de iarnă, poate planifici meniul de Crăciun, poate împarți responsabilități în familie, poate faci cumpărături atent gândite. Totuși, seara e doar pentru tine: îți trebuie ceva frumos, ușor și elegant. Poți aprinde o lumânare parfumată și te poți bucura de câteva ore de pace. Balanță dragă, astăzi s-ar părea că-ți stă cel mai bine în armonie perfect calibrată.

SCORPION Duminica asta, de solstițiul de iarnă, îți poate activa o sensibilitate fină la atmosfera casei. Poți simți nevoia să redecorezi ceva mic: o pernă, un colț de bibliotecă, un raft cu globuri. Dacă te gândești la cadouri, alege ceva simbolic, cu poveste, cu sens. Spre seară, te poate prinde un film intens sau o discuție profundă cu cineva de încredere. Ai o zi frumoasă, caldă, profundă, fără să fie apăsătoare.

SĂGETĂTOR Astăzi, de solstițiul de iarnă, s-ar părea că ai chef de mișcare și voie bună. Poate mergi prin oraș să iei câteva lucruri pentru Crăciun, poate te oprești la un vin fiert sau la o prăjitură. Poți povesti mult cu cineva drag; pari să fii plin de imaginație și optimism. Spre seară, ți-ar putea prinde bine un film de Crăciun clasic: „Miracol pe Strada 34”. E luminos, cald și te pune în dispoziția perfectă pentru săptămâna care vine.

CAPRICORN Duminica asta, de solstițiul de iarnă, se pare că te găsește într-o stare meditativă și practică în același timp. Îți poți organiza biroul, poți pregăti lista pentru săptămâna viitoare, poți verifica bugetul de sărbători. Dar undeva spre seară, poate ți-ar prinde bine să te oprești. „Poveste de Crăciun”, în varianta scrisă, te-ar atinge exact unde trebuie: clasic, profund, elegant. E genul de lectură care te lasă cu mintea limpede și cu sufletul plin.

VĂRSĂTOR Duminica asta te poate găsi în dispoziția aceea creativă și liberă. Poate, în ziua solstițiului de iarnă, redecorezi un colț al casei în stil minimalist, poate faci un mica agenda cu planuri pentru anul care vine. Dacă ieși în oraș, un muzeu sau o expoziție ar fi alegerea ideală, ceva care să-ți hrănească mintea. Seara poate fi atipică: fie rămâi treaz mult, până târziu, fie te apucă un val de inspirație. O zi colorată precum sticla unui caleidoscop.

PEŞTI Astăzi, de solstițiul de iarnă, s-ar părea că ai o sensibilitate blândă, exact cât să fie perfectă pentru pregătiri mici: aprinzi o lumânare, pregătești un desert, aranjezi cadourile. Poți avea o discuție caldă cu cineva apropiat. Spre seară, ți-ar putea prinde bine un film vesel și ușor: „Elf”. Te poate scoate din melancolie și te poate ajuta să itri într-o dispoziție luminoasă, ideală pentru săptămâna de dinaintea Crăciunului.