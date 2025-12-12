BERBEC Sâmbăta asta poate apărea un mic episod haios: un nativ din Balanță îți poate da un sfat ambiguu, iar un Capricorn îți poate spune exact contrariul. Tu alegi ce vrei și tot tu ai dreptate. Dimineața te poate găsi cu chef de mișcare: poate alergi, poate plimbi câinele sau pur și simplu ieși la o cafea în oraș. Spre seară, ai putea prefera o ieșire alertă, ceva cu ritm, prieteni și povești care se spun dintr-o suflare. Finalul zilei poate fi surprinzător de tonic.

TAUR Te-ai putea simți azi un pic „Brâncuși” în versiune domestică: te apuci de ceva, simplifici, elimini ce e în plus și rămâi cu esența. În prima parte a zilei, poți avea chef să gătești ceva bun sau să reorganizezi un colț al casei. Spre seară, poate apărea o invitație la o cină liniștită, cu oameni cu care vorbești rar, dar din suflet. Îți poate prinde bine o atmosferă calmă, un vin fiert aromat și conversații fără grabă. Ziua se poate încheia cu liniștea aceea care te poate face să-ți spui “asta da zi de sâmbătă!”.

GEMENI O conjunctură astrală mai jucăușă poate crea contextul pentru mici încurcături simpatice: două invitații primite în același minut, trei conversații paralele, un telefon de la cineva de care uitasei. Ai putea trece prin toate cu umor și spontaneitate. Spre seară, poți ajunge într-un loc nou, fără să fi planificat asta. E posibil chiar să-ți placă. Finalul zilei poate deveni un mic mozaic de povești.

RAC Ziua de sâmbătă poate avea un ritm calm, în care îți faci treburile pe rând, fără presiune. Iar seara poate fi perfectă pentru un film bun care să te prindă: „Aferim!”, românesc, inteligent, cu umor negru și replici memorabile. Îți poate aduce exact combinația de cultură, haz și ritm lent de care are nevoie ziua ta de sâmbătă. În rest, ziua poate aluneca frumos, cu oameni dragi și mici bucurii simple.

LEU Felul în care se așază Jupiter astăzi poate crea un context în care ai poftă de ceva nou. Poate un local în care n-ai mai fost, poate o activitate mai energică. Un prieten îți poate propune ceva spontan, iar tu poți spune „da” fără ezitare. Seara poate deveni o combinație de râsete, mâncare bună și povești exagerate, dar plăcute. Ziua curge fără rigiditate, exact așa cum îți place.

FECIOARĂ Tabloul acesta se pare că-ți poate descrie perfect ziua: fie că o petreci cu familia, cu prietenii sau colegii cu care te vezi în afara programului, în grup parcă totul merge mai bine. Poate gătești ceva, poate vă strângeți la cineva acasă. Spre seară, ai putea prefera un joc, un film, o discuție despre orice, dar cu oameni care îți fac bine. Nu te crampona de micile potențiale gafe, tot e mai bine decât să stai singur.

BALANŢĂ Ziua de sâmbătă poate fi o zi bună pentru a deschide în sfârșit o carte pe care tot o amâni: recomandarea ideală ar fi „Inimi cicatrizate” de Max Blecher — intensă, lucidă, stil impecabil, perfect pentru o seară liniștită. În restul zilei, poate te plimbi, poate te vezi cu un prieten, poate te ocupi de ceva simplu, dar important. Seara poate avea un aer literar, calm, elegant.

SCORPION Poți avea parte de conversații interesante cu un Vărsător sau o Fecioară, chiar dacă stilurile voastre diferă. E posibil să observi că astăzi oamenii pot veni la tine cu povești mai serioase decât intenționau. Spre seară, ai putea alege un loc discret, cu lumină difuză și o atmosferă plăcută. Poate un vin roșu, poate un film scurt, poate doar o discuție intensă. Finalul zilei poate avea ceva magnetic.

SĂGETĂTOR S-ar putea să ai chef de ceva cultural astăzi: poate un muzeu, poate o expoziție deosebită, poate o piesă de teatru cu distribuție tânără. În restul zilei, poți avea energie pentru plimbări lungi sau întâlniri spontane. Spre seară, poate ți-ar prinde bine un loc cu muzică live, fără pretenții mari, dar cu atmosferă. Ziua poate fi colorată, plină de mici descoperiri.

CAPRICORN O conjunctură astrală ceva mai serioasă poate aduce contextul potrivit pentru ordine și eficiență: poate faci cumpărături organizate, poate repari ceva în casă, poate te ocupi de un plan. Spre seară, însă, te-ai putea relaxa într-un mod surprinzător: fie inviți pe cineva la o cină simplă și bună, fie te uiți la un documentar captivant. Ziua poate fi productivă, dar nu rigidă.

VĂRSĂTOR Poziția lui Marte poate oferi contextul perfect pentru un plus de curaj în activitățile mărunte: poate încerci ceva ce tot amâni, poate îți iei inima în dinți și trimiți un mesaj dificil. Pe seară, ai putea dori ceva diferit: poate un local tematic, poate o plimbare nocturnă, poate o discuție care se prelungește fără să-ți dai seama. Energia zilei poate fi jucăușă și stimulatoare.

PEŞTI Ziua poate începe lent, cu chef de somn și cafea lungă. Spre seară însă, ți-ar prinde bine un film frumos, sensibil, dar bine scris: „O vară de neuitat” de Lucian Pintilie. Îți poate da exact ritmul acela calm, poetic, dar lucid. În rest, poate ieși cu cineva la o plimbare, poate gătești ceva simplu, dar bun saupoate doar stai în liniște. Sâmbăta poate fi tandră și mai tihnită decât te așteptai.