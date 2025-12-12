Pe măsură ce orele de lumină scad și temperaturile se răcesc, multe persoane încep să resimtă o accentuare a stărilor de tristețe, apatie și oboseală. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „depresie sezonieră” sau „tulburare afectivă sezonieră”, este documentat medical încă din 1984, când cercetătorii de la Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA l-au descris pentru prima dată.

De atunci, numeroase studii au demonstrat că sensibilitatea la schimbările sezoniere ale luminii afectează într-o anumită măsură întreaga populație, însă pentru unii oameni simptomele devin atât de puternice încât apar episoade depresive recurente, uneori în fiecare iarnă.

Specialiștii explică faptul că depresia de iarnă nu este o simplă stare de melancolie, ci poate fi o afecțiune serioasă, cu repercusiuni asupra vieții personale și profesionale. Abordată din timp, poate fi gestionată eficient, dar ignorată riscă să se agraveze și să afecteze sănătatea pe termen lung.

Iarna modifică profund biologia umană. Expunerea redusă la lumină naturală determină organismul să producă mai multă melatonină – hormonul responsabil de reglarea somnului. O cantitate excesivă induce somnolență persistentă, apatie și letargie pe parcursul zilei.

În paralel, nivelul serotoninei, neurotransmițătorul asociat bunei dispoziții, scade, ceea ce explică apariția tristeții accentuate și a scăderii motivației.

Lipsa razelor solare afectează și producția de vitamina D, esențială atât pentru sănătatea oaselor, cât și pentru reglarea dispoziției. Studiile arată că nivelul scăzut de vitamina D corelează frecvent cu simptome depresive. De altfel, unul dintre factorii declanșatori principali în depresia sezonieră este chiar această deficiență.

Ritmul circadian, ceasul intern al organismului, este și el perturbat de scurtarea zilelor. Creierul „citește” lumina ca pe un indicator al trezirii și activității, iar absența ei prelungește, biologic vorbind, perioada de repaus. Această dezorganizare poate contribui la tulburări de somn, iritabilitate și scăderea energiei.

Persoanele tinere, cu vârste între 18 și 30 de ani, sunt cele mai expuse, iar femeile sunt afectate de patru ori mai des decât bărbații, potrivit datelor medicale.

Depresia de iarnă nu apare brusc, ci se instalează treptat, de regulă din toamnă, atingând intensitatea maximă în lunile ianuarie–februarie. Printre simptomele cel mai frecvent raportate se numără:

somnolență și oboseală persistentă,

creșterea în greutate și pofta crescută pentru carbohidrați,

scăderea libidoului,

tristețe accentuată,

lipsa energiei și reducerea interesului pentru activitățile sociale,

iritabilitate,

pierderea interesului pentru activități altădată plăcute,

dificultăți de somn – ori prea mult, ori insomnie,

lipsa speranței și a motivației.

Pentru a stabili un diagnostic, medicii psihiatri trebuie să diferențieze între simpla astenie de sezon și tulburarea afectivă sezonieră. Conform clasificărilor internaționale, pacientul trebuie să prezinte cel puțin unul dintre simptomele majore: dispoziția depresivă, anhedonie (incapacitatea de a resimți plăcere) sau lipsa energiei.

În plus, episoadele trebuie să urmeze un tipar recurent – apar toamna sau iarna și se remit complet primăvara, timp de cel puțin doi ani consecutiv.

În unele cazuri, depresia sezonieră se poate transforma într-o tulburare depresivă majoră recurentă, mai severă și mai greu de gestionat fără tratament.

Terapia cu lumină este considerată tratamentul principal pentru tulburarea afectivă sezonieră. În formele clasice, pacientul se așază în fața unei lămpi speciale, cu intensitate puternică, pentru un timp prestabilit.

Un alt tip este „simularea răsăritului”, în care o lumină slabă se aprinde treptat înainte de trezire, imitând lumina naturală a dimineții. Efectele devin vizibile după aproximativ trei zile, însă renunțarea la terapie duce, în cele mai multe cazuri, la reapariția simptomelor.

Activitatea fizică regulată – preferabil dimineața și, pe cât posibil, în aer liber – este o altă recomandare de bază. Mișcarea stimulează producția de dopamină, endorfine și serotonină, hormoni care contribuie direct la creșterea stării de bine. În plus, sportul ajută la reglarea somnului, menținerea greutății corporale și reducerea stresului.

Psihoterapia, în special cea cognitiv-comportamentală, ajută la identificarea tiparelor mentale care întrețin starea depresivă, la gestionarea emoțiilor și la prevenirea declanșării viitoarelor episoade. Terapia interpersonală poate fi utilă pentru îmbunătățirea relațiilor și reducerea izolării, un factor care agravează adesea depresia în sezonul rece.

În cazurile moderate și severe, medicul psihiatru poate recomanda tratament antidepresiv. Acesta se prescrie individualizat, în funcție de intensitatea simptomelor și istoricul pacientului.

Alimentația joacă și ea un rol important. Specialiștii recomandă alimente bogate în vitamina D, precum pește gras, ouă, lactate sau suplimente, la recomandarea medicului. De asemenea, aportul de triptofan, un aminoacid implicat în sinteza serotoninei, este util. Acesta se găsește în nuci, migdale, caju, carne, avocado, semințe de dovleac sau chia, leguminoase și spanac.

Pe lângă intervențiile medicale, stilul de viață poate influența semnificativ starea psihică în lunile de iarnă. Printre recomandările specialiștilor se numără:

Stabilirea unui program de somn regulat. Culcatul și trezitul mai devreme pot ajuta organismul să se sincronizeze cu puținele ore de lumină disponibile. Această ajustare conduce la îmbunătățirea odihnei și reducerea iritabilității.

Petrecerea timpului în aer liber. Chiar și o plimbare scurtă poate stimula producția de serotonină și poate reduce presiunea psihologică asociată izolării. Expunerea naturală la lumină are, în unele cazuri, efecte aproape similare terapiei cu lumină.

Menținerea interacțiunilor sociale. Iarna accentuează tendința de retragere, însă păstrarea conexiunilor cu prietenii și familia este esențială pentru prevenirea agravării depresiei. Participarea la activități culturale, întâlniri sau hobby-uri ajută la menținerea unei rutine sănătoase.

Momentele de răsfăț. Autocompasiunea și acordarea unor momente de relaxare – vizionarea unui film, un ceai cald, un hobby relaxant – pot contrabalansa gândurile negative specifice depresiei sezoniere.

Evitarea alimentelor bogate în zahăr și carbohidrați rafinați. Deși oferă o satisfacție rapidă, aceste alimente diminuează energia pe termen lung și pot accentua fluctuațiile de dispoziție.

Creșterea nivelului general de activitate fizică. Orice tip de mișcare este benefic: mers rapid, pilates, alergare pe bandă, antrenamente la sală sau chiar activități casnice mai intense.

Deși multe persoane reușesc să gestioneze simptomele depresiei sezoniere prin schimbări în stilul de viață, unii pacienți pot dezvolta forme moderate sau severe care necesită ajutor specializat. Semnele de alarmă includ:

dificultatea de a funcționa la locul de muncă,

retragerea socială accentuată,

pierderea completă a interesului pentru activități,

agravarea tulburărilor de somn,

modificări bruște ale apetitului,

sentiment persistent de lipsă a speranței.

Specialiștii atrag atenția că depresia sezonieră netratată poate evolua către depresie majoră, anxietate cronică sau tulburări de somn severe. Intervenția timpurie, prin psihoterapie, luminoterapie sau tratament medicamentos, poate preveni aceste complicații.

Pe lângă măsurile practice, specialiștii recomandă ca persoanele vulnerabile să lucreze și asupra modului în care gândesc despre iarnă. Focalizarea pe aspectele reconfortante ale sezonului – seri liniștite acasă, momente cu persoane dragi, activități calde și relaxante – poate reduce impactul psihologic negativ al vremii reci.