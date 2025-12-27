Medicii explică faptul că mesele bogate în grăsimi, carne procesată și zahăr încetinesc digestia și afectează tranzitul intestinal. În acest context, corpul are nevoie de câteva zile pentru a-și regla din nou funcțiile, iar schimbările bruște sau curele drastice pot agrava starea generală.

În zilele următoare sărbătorilor, medicii recomandă renunțarea temporară la mâncărurile grele și revenirea la o dietă ușoară, bazată pe legume, supe, fructe și preparate fierte sau la cuptor. Hidratarea joacă un rol esențial în acest proces, deoarece ajută digestia și susține eliminarea toxinelor acumulate.

Specialiștii atrag atenția că alimentele foarte condimentate, prăjelile și alcoolul pot accentua balonarea și arsurile gastrice, motiv pentru care este indicat să fie evitate în această perioadă de recuperare.

„Până de Revelion eu aș recomanda trei mese pe zi, trei mese ușoare, lejere, care să ne panseze sistemul digestiv. Aș începe dimineața cu un iaurt cu fibre, obligatoriu cu câteva fructe, de preferat fructe de pădure, pentru cantitatea de antioxidanți pe care le conțin. Ar fi o variantă foarte bună, un boost de energie cu proteine și cu multe vitamine. Să nu uităm că bate și răceala la ușile noastre în aceste zile. La masa de prânz aș servi o supă clară de legume sau de pui, văcuță. La fel, dacă nu are carne, aș merge pe brânză proaspătă, asta pentru proteină. Pe masa de seară aș lăsa un pește, un pește gătit ușor, lejer, la cuptor, grătar sau abur și însoțit de niște legume. Dacă ne este lene să mergem la piață, putem apela la legumele congelate care merg foarte bine la abur, poate cu dressing de iaurt sau unt pentru a le da gust deosebit”, spune medicul Laura Ene pentru postul Digi24.

Pe lângă alimentație, activitatea fizică ușoară contribuie la reluarea unui ritm normal al metabolismului. Plimbările scurte, mai ales după mese, pot stimula digestia fără a suprasolicita organismul. Totodată, somnul suficient este esențial pentru refacerea energiei și reglarea funcțiilor interne.

Medicii subliniază că lipsa odihnei poate prelungi starea de oboseală și poate amplifica senzația de disconfort apărută după excesele alimentare.

Dacă simptomele persistă mai multe zile sau sunt însoțite de dureri abdominale intense, greață severă ori vărsături, specialiștii recomandă consultarea unui medic. Aceste semnale pot indica probleme digestive care necesită investigații suplimentare.

Persoanele cu afecțiuni cronice sunt sfătuite să acorde o atenție sporită stării de sănătate în această perioadă, deoarece excesele alimentare pot dezechilibra afecțiuni deja existente.

Medicii mai atrag atenția că reluarea rapidă a unui program alimentar dezechilibrat, chiar și după o scurtă pauză post-sărbători, poate duce la reapariția simptomelor digestive. De aceea, specialiștii recomandă porții mai mici, consumate la intervale regulate, pentru a evita suprasolicitarea stomacului și a ficatului în perioada imediat următoare Crăciunului.

Totodată, este important ca revenirea la ritmul normal de viață să fie făcută progresiv. Stresul, lipsa mișcării și mesele neregulate pot prelungi starea de disconfort general.

O abordare echilibrată, bazată pe moderație și consecvență, ajută organismul să se refacă mai eficient decât măsurile drastice, iar schimbările mici, menținute în timp, pot avea un impact pozitiv asupra stării generale de sănătate.