TOP alimente de evitat vara. Greșeala pe care o fac românii în sezonul cald. Ce trebuie să scoți din frigider

Vara aduce vacanțe, relaxare și mese în aer liber, dar și riscuri ascunse pentru sănătate. Unele alimente aparent inofensive se pot transforma rapid într-un pericol atunci când temperaturile cresc. Specialiștii nutriționiști ne avertizează că anumite produse ar trebui evitate sau consumate cu mare atenție în zilele caniculare.

În sezonul cald, organismul are nevoie de o hidratare corespunzătoare și de o alimentație ușor de digerat pentru a face față temperaturilor ridicate. Deși nu există alimente complet interzise pe timpul verii, anumite produse ar trebui evitate sau consumate cu multă atenție, fie pentru că se alterează rapid și pot provoca toxiinfecții alimentare, fie pentru că favorizează deshidratarea sau îngreunează procesul digestiv.

Temperaturile ridicate accelerează dezvoltarea bacteriilor precum Salmonella sau E. coli, ceea ce face ca unele alimente să devină periculoase la scurt timp după ce sunt scoase din mediul refrigerat. Printre cele mai riscante se numără maioneza și sosurile preparate cu ou crud, care ar trebui consumate doar dacă sunt proaspăt făcute și păstrate permanent la rece.

De asemenea, carnea tocată și mezelurile proaspete se alterează foarte repede, motiv pentru care este recomandat să fie achiziționate doar din locuri care respectă condițiile stricte de igienă și refrigerare. Prăjiturile cu cremă pe bază de frișcă naturală, ou sau unt sunt și ele extrem de sensibile la căldură și se pot strica în numai câteva ore la temperatura camerei.

O atenție deosebită trebuie acordată și peștelui sau fructelor de mare crude, inclusiv preparatelor de tip sushi, care necesită respectarea unui lanț frigorific impecabil.

În aceeași categorie intră și lactatele nepasteurizate, precum laptele crud și anumite brânzeturi proaspete păstrate în condiții improprii, acestea reprezentând un mediu favorabil pentru înmulțirea bacteriilor.

Pe timpul verii este important să fie limitat și consumul alimentelor și băuturilor care contribuie la deshidratare. Alcoolul are un efect diuretic pronunțat, determinând eliminarea apei și a sărurilor minerale din organism. În plus, acesta dilată vasele de sânge și afectează capacitatea corpului de a-și regla eficient temperatura.

Consumul excesiv de cafea, băuturi energizante sau sucuri de tip cola poate avea efecte similare, deoarece cofeina stimulează eliminarea lichidelor prin rinichi.

Totodată, alimentele foarte sărate, precum chipsurile, alunele sărate, covrigeii sau mezelurile procesate, obligă organismul să utilizeze mai multă apă pentru a procesa excesul de sodiu, accentuând astfel riscul de deshidratare.

Un alt aspect important îl reprezintă alimentele greu de digerat, care pot amplifica senzația de disconfort în zilele caniculare. Digestia preparatelor dense și bogate în grăsimi necesită mai multă energie, iar acest proces produce căldură suplimentară în organism. Din acest motiv, prăjelile, fast-food-ul, șnițelele, cartofii prăjiți sau tocănițele grele pot încetini digestia și pot induce o stare de oboseală și letargie.

De asemenea, consumul unor cantități mari de carne roșie, precum cea de porc sau de vită, solicită intens metabolismul din cauza conținutului ridicat de proteine și grăsimi. Nici dulciurile concentrate nu reprezintă o alegere ideală în perioadele foarte călduroase, deoarece oferă un plus de energie pe termen scurt, urmat adesea de o scădere rapidă a nivelului de energie și de apariția stării de epuizare.