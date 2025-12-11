Ministrul Sănătății a transmis că un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, a fost confirmat în cursul zilei de astăzi, în timp ce alte trei cazuri continuă să fie analizate pe baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice observate.

Toate cele patru persoane sunt femei de origine asiatică, angajate ca maseuze într-un salon SPA din Cluj-Napoca, ceea ce a permis conturarea unor conexiuni epidemiologice clare pentru ancheta în desfășurare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, două dintre paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie 2025. Acestora li s-au efectuat o serie de investigații medicale, incluzând biopsii cutanate și teste microbiologice specifice, menite să diferențieze între potențiale infecții cu bacterii din aceeași familie.

Rezultatele indică faptul că, la una dintre paciente, microscopiile pentru BAAR au fost pozitive, fiind identificate trei bacterii acid-alcool rezistente la 100 de câmpuri examinate.

În același timp, testul genetic GeneXpert MTB/Rif Ultra a exclus o eventuală infecție cu Mycobacterium tuberculosis, ceea ce a orientat clar diagnosticul spre alte specii din același grup, inclusiv Mycobacterium leprae. Alte probe histopatologice și frotiuri se află încă în lucru.

Pe baza acestor date, primul caz a fost confirmat în mod oficial, iar celelalte trei persoane sunt supuse unei monitorizări clinice și epidemiologice continue pentru a stabili cu precizie diagnosticul final.

Odată ce legătura epidemiologică dintre cazuri a devenit evidentă, autoritățile sanitare au inițiat măsuri ferme de control în cadrul salonului SPA unde lucrau persoanele investigate.

Inspectorii din cadrul Inspecției Sanitare de Stat a Ministerului Sănătății și reprezentanții DSP Cluj au stabilit proceduri de limitare a riscurilor, printre care dezinfecția cu ozon în toate încăperile utilizate de angajați și clienți.

Ancheta a inclus de asemenea verificarea vestiarelor și a spațiilor individuale de depozitare, precum și intensificarea procedurilor de igienizare folosind biocide avizate. Toți angajații au fost programați la controale medicale în Medicina Muncii, fiind extinsă și ancheta epidemiologică pentru a identifica eventuali contacți suplimentari.

Ministerul Sănătății a comunicat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, decizie aplicată până la finalizarea anchetei epidemiologice. Această măsură are rolul de a preveni orice potențial risc suplimentar, chiar dacă boala are un grad redus de contagiozitate.

În ceea ce privește îngrijirea medicală, autoritățile au început tratamentul specific recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru lepra. Conform protocoalelor internaționale, odată cu inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade considerabil până la dispariție.

Pentru a preveni îngrijorările legate de răspândirea bolii, Ministerul Sănătății a transmis o serie de clarificări, subliniind că lepra este o afecțiune cu evoluție lentă și cu o contagiozitate scăzută. Potrivit instituției, transmiterea necesită expunere prelungită la o persoană netratată.

Totodată, Ministerul a precizat situațiile în care boala nu se transmite, marcând explicit că nu există risc în condiții obișnuite de interacțiune. Instituția a arătat că:

„Boala NU se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune”.

Într-o postare publică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că bacteria care provoacă lepra are o dezvoltare lentă, ceea ce face dificilă identificarea exactă a sursei infecției. El a precizat că, odată inițiat tratamentul, riscul de răspândire dispare, menționând că acesta urmează protocoalele OMS.

În același mesaj, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că a dispus extinderea supravegherii epidemiologice și intensificarea testării persoanelor care au intrat în contact cu angajatele salonului.

„Ca ministru al Sănătății, am dispus: intensificarea supravegherii epidemiologice; extinderea testării contacților; evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini; solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC”, a transmis acesta.

El a precizat că solicitarea către organizațiile internaționale vizează validarea protocoalelor de diagnostic și tratament, precum și sprijinul în monitorizarea epidemiologică a cazurilor investigate.

Ministrul a mai transmis că:

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”.

De asemenea, a mulțumit reprezentanților Institutului Național de Sănătate Publică pentru colaborarea constantă, afirmând:

„Mulțumesc doamnei Dr. Simona Pârvu, director general al Institutului Național de Sănătate Publică, pentru coordonarea tehnică și colaborarea constantă”.

Ministerul Sănătății a amintit că în România ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, astfel de cazuri apar sporadic, de regulă în rândul persoanelor provenite din regiuni unde boala este endemică, precum Asia, Africa sau America Latină. În acest context, autoritățile subliniază că situația de la Cluj-Napoca se încadrează într-un tipar epidemiologic cunoscut și nu reprezintă un risc suplimentar pentru populația generală.

Ministerul Sănătății a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce ancheta va avansa și vor apărea date suplimentare relevante.