Ce se întâmplă în corpul tău când stai prea mult în picioare. Semnalul de alarmă pe care coloana ți-l trimite în fiecare seară
Statul prelungit în picioare nu este doar un efort muscular; este o solicitare constantă la care întregul sistem musculo-scheletal trebuie să se adapteze, adesea cu prețul propriului confort. Iar la finalul unei zile lungi, în care activitățile s-au succedat una după alta, este firesc să simți nevoia de odihnă. Însă, pentru mulți dintre noi, aceasta devine un moment de confruntare cu propria coloană vertebrală. Dacă simți că spatele îți „vorbește” prin dureri sâcâitoare, sacadate, trebuie să știi că nu ești singur.
Ce se întâmplă în corpul tău în spatele tensiunii
Atunci când stai în picioare pentru perioade îndelungate, coloana vertebrală – concepută pentru a susține greutatea corpului în echilibru și mișcare – devine centrul unei presiuni constante. Musculatura spatelui trebuie să lucreze continuu pentru a te menține drept, iar discurile intervertebrale suportă o sarcină pe care, în mod ideal, ar trebui să o distribuim prin mers sau schimbarea poziției. Astfel, apariția unor dureri de spate la statul în picioare devine o marcă a stilului nostru de viață modern, lovind adesea fără avertisment. În timp, articulațiile pot deveni rigide, circulația sanguină în membrele inferioare este îngreunată, iar „oboseala” pe care o simți seara este, de fapt, strigătul mușchilor și al ligamentelor care au încercat, ore întregi, să compenseze lipsa de mișcare.
Semnalul de alarmă pe care nu trebuie să-l ignori
Este ușor să punem disconfortul de seară pe seama unei zile „grele” și să sperăm că va trece pur și simplu cu un somn bun. Totuși, corpul tău știe să tragă un semnal de alarmă atunci când limitele sale au fost depășite. Cel mai important indicator la care trebuie să fii atent este persistența durerii. Dacă disconfortul nu cedează după o noapte de odihnă, ci dimpotrivă, se menține sau îți limitează capacitatea de a face mișcări uzuale, acesta este momentul în care trebuie să te oprești și să ceri sfatul unui medic.
În plus, există și alte semnale pe care corpul tău le transmite și pe care nu ar trebui să le ignori, deoarece pot indica afecțiuni mai profunde, precum hernii de disc sau compresii nervoase, accentuate de statul prelungit în picioare. Fii atent la orice senzație de amorțeală sau furnicături care apar la nivelul spatelui sau al picioarelor, precum și la iradierea durerii către membrele inferioare. Ignorarea acestor simptome poate duce la cronicizarea suferinței, transformând o problemă care ar fi putut fi gestionată eficient printr-un diagnostic timpuriu într-o provocare medicală mult mai complexă.
Ascultă-ți corpul și alege să acționezi din timp
Empatia față de tine începe cu recunoașterea limitelor propriului corp. Dacă jobul tău presupune statul în picioare, încearcă să integrezi mici pauze de mișcare, să îți schimbi centrul de greutate sau să folosești o încălțăminte potrivită, care să ofere susținere arcului piciorului.
Însă, mai presus de orice, nu minimiza durerea. Dacă spatele tău îți transmite că „nu mai poate”, oferă-i atenția cuvenită. Consultul medical de specialitate este cel care îți poate oferi liniștea necesară și un plan de tratament sau fizioterapie personalizat, ajutându-te să te întorci la activitățile tale zilnice fără povara durerii constante. Sănătatea coloanei tale este baza libertății tale de mișcare – ai grijă de ea cu blândețe.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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