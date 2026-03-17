BERBEC Parcă se simte în aer un fel de provocare, dar nu una zgomotoasă, ci mai subtilă. Parcă viața îți spune: „hai, fă un pas în față, dar fără să dai din coate”. Nu pare să fie o zi potrivită pentru locuri aglomerate sau discuții inutile. Dacă găsești un colț de liniște, gândurile se așază singure. Fluxurile astrale te pot împinge puțin afară din rutina zilnică. Nu ceva dramatic, dar suficient cât să îți aducă o idee nouă sau o invitație neașteptată. Cu umorul tău natural și un strop de spontaneitate, s-ar putea să transformi o zi obișnuită într-una surprinzător de plăcută.

TAUR Astăzi pari mai atent la oameni decât de obicei. Poți să te uiți la ei cu răbdare și parcă vezi mai ușor partea lor bună. Asta te poate ajuta, pentru că poți să întâlnești pe cineva care îți schimbă tonul zilei, poate printr-o replică simplă sau printr-o coincidență plăcută. Viața sentimentală poate fi într-o lumină bună astăzi. Nu neapărat spectaculoasă, dar caldă, stabilă, de cursă lungă. Dacă ești într-o relație, partenerul e posibil să simtă că vrei să construiești ceva durabil. Dacă nu, o conversație banală poate deschide o ușă neașteptată.

GEMENI Astăzi parcă te miști cu precizia unui contabil cosmic. Niciun detaliu nu pare să-ți scape și pari să ai un talent special de a folosi regulile în favoarea ta. Atmosfera procedurală îți vine ca o mănușă. În plan profesional, anturajul poate aduce vești sau idei care te pot pune pe gânduri. Nu te grăbi, dar nici nu ignora oportunitățile. Uneori, drumul spre idealurile tale ți se poate deschide, larg, în față, printr-o simplă conversație între doi oameni inteligenți.

RAC Marți, pe harta ta astrală s-ar părea că intervine bătrânul Saturn, care nu e deloc un personaj comod. Când Saturn se uită mai atent la tine, lucrurile încetinesc. Apare câte o întârziere, câte o încurcătură birocratică, câte o persoană care parcă nu pricepe ce vrei. Nu te enerva. Saturn nu blochează lucrurile de dragul necazului, ci ca să vezi unde mai trebuie consolidată construcția ta. Dacă ai răbdare și refaci lucrurile pas cu pas, până seara ai putea descoperi că obstacolul poate să fie, de fapt, o lecție utilă.

LEU Dimineața zile de marți pare că vine cu idei. Unele pot fi chiar bune, altele doar entuziaste, dar toate merită notate undeva. Aici se poate vedea poziția lui Mercur, care îți poate pune mintea în mișcare și îți poate activa zona comunicării. Poți primi o informație interesantă sau o veste care te poate pune într-o poziție avantajoasă. Important este să fii atent la conversații, căci o replică spusă la momentul potrivit poate să valoreze mai mult decât zece planuri elaborate.

FECIOARĂ Astăzi, conjunctura astrală pare să indice că poate ar fi bine să eviți conflictele cu semnele de apă și de pământ. Nu pentru că ai pierde, ci pentru că ar fi o risipă de energie. Poți avea tendința să-ți pui întrebări prea complicate despre lucruri care probabil se vor clarifica singure în câteva zile. Nu căuta sensuri metafizice acolo unde există doar un mic blocaj administrativ. Nu uita vorba din popor: ”cu răbdarea treci și marea”.

BALANŢĂ Ziua aceasta ar putea scoate în evidență plăcerile simple ale creației. Fie că pregătești ceva în bucătărie, fie că lucrezi la un proiect sau aranjezi casa, există un fel de armonie discretă în tot ce faci. Totuși, parcă se simte și o ușoară oboseală în aer. Nu ignora semnalul, or s-ar putea transforma într-o migrenă sau chiar ceva mai serios, ascultă-ți corpul! O seară liniștită, poate cu muzică bună sau o carte plăcută, îți poate reface echilibrul interior.

SCORPION Astăzi ai putea să iei inițiativa și s-ar părea că-ți place sentimentul că lucrurile sunt în mâinile tale. Dar, spre surprinderea ta, nu trebuie să lupți pentru asta. Oamenii par dispuși să coopereze. Discuțiile pot fi constructive, iar atmosfera ar putea avea ceva optimist. Așteaptă-te la o mică surpriză – una dintre acele coincidențe care îți schimbă programul zilnic și te fac să zâmbești.

SĂGETĂTOR Marți, în spectacolul tău astral s-ar părea că intră în scenă planeta Venus, care, ghici ce, nu se ocupă de contabilitate, ci de inimă. Se pare că energia iubirii începe să se miște puțin mai liber în jurul tău. Poate apărea o schimbare de atmosferă într-o relație. Nu ceva dramatic, ci mai degrabă o apropiere mai caldă, o replică spusă altfel, o privire care spune mai mult decât o declarație. Lasă lucrurile să curgă, pot merge mai bine dacă nu încerci să le dirijezi.

CAPRICORN Ziua de marți ar putea începe sub o conjunctură astrală destul de interesantă. Nu e o explozie cosmică, dar se simte o aliniere subtilă care îți favorizează gândirea practică și memoria. Poți avea tendința să vrei să ții minte totul, dar nu e nevoie. Important este să păstrezi esențialul. Ca de obicei, stilul tău rămâne același: încet, metodic și durabil. Iar asta, să știi, este o dovadă de înțelepciune.

VĂRSĂTOR Îndoielile parcă încep să se risipească. Poți să primești confirmări că direcția în care mergi nu este deloc greșită. Discuțiile de grup sau schimburile de idei te pot ajuta mult astăzi. Mintea ta inventivă are șanse să găsească soluții când alții văd doar probleme. Și transpare exact acolo unde nimeni nu se aștepta: în acel moment când spui ceva simplu și toată lumea tace brusc. În rest, toate aparent bune, dacă reușești să nu mai pierzi nopțile…

PEŞTI Astăzi nu pare să fie ziua potrivită ca să te retragi în spatele scuzelor sau să amâni lucrurile care cer o decizie. Situația nu pare să fie atât de complicată pe cât pare la prima vedere, doar că mintea ta poate tinde să o încarce cu prea multe ipoteze. Stelele par să spună ceva destul de simplu: dacă ai o idee bună, pune-o în mișcare fără prea multe ezitări. S-ar putea să ai un mic avantaj de noroc, dar el funcționează numai dacă faci primul pas. Spre seară, ar putea fi bine să eviți deciziile luate la cald. Emoția e bună pentru poezie, dar nu întotdeauna pentru strategie.