BERBEC Multe întrebări îți pot reveni astăzi în minte și parcă îți schimbă puțin tonul obișnuit. Poți să fii mai sensibil decât de obicei și poate că simți nevoia de liniște. Nu pare să fie neapărat o zi pentru confruntări sau pentru marile decizii ale săptămânii. Mai degrabă una în care îți așezi gândurile. Entuziasmul tău natural te poate ajuta, totuși, să treci peste starea asta ușor melancolică. Dacă te ocupi de relațiile apropiate, s-ar putea să vezi că atmosfera se îndulcește rapid.

TAUR Anturajul s-ar părea că te găsește mai preocupat decât de obicei. Poate pentru că mintea ta lucrează în altă parte și poți să pari puțin absent de la ce se întâmplă în jur. În realitate, faci niște calcule interioare destul de serioase. În câteva ore însă poți să revii în ritmul obișnuit. Planurile de a petrece mai mult timp cu persoana iubită se pot lovi de câteva obligații uitate. Nu este tocmai plăcut, dar loialitatea față de promisiuni este una dintre virtuțile tale și până la urmă vei rezolva lucrurile cu calm.

GEMENI Astăzi ai putea avea tendința să păstrezi o distanță față de cei din jur, iar modul acesta de a te apropia de oameni s-ar părea că nu mulțumește pe toată lumea. Poate că ai motivele tale, dar nu uita că unii dintre cei din jur nu le cunosc.

Dacă depășești momentul de îndoială și faci un mic efort de comunicare, lucrurile se pot clarifica rapid. Pe plan financiar pot apărea mici discuții sau neînțelegeri care te pot scoate din ritmul planurilor personale. Nu încerca să faci minuni astăzi. Uneori poate fi suficient să faci un pas mic, dar sigur.

RAC Ziua de luni poate aduce o mică tensiune profesională. Nu pare să fie ceva dramatic, dar există riscul unei confruntări cu un coleg sau al unei discuții mai aprinse. Cel mai bun lucru poate că ar fi să amâni clarificarea pentru mai târziu. Stelele spun că se pare că ai început să privești lucrurile și oamenii altfel decât înainte. Această schimbare de perspectivă te poate ajuta să înțelegi că adevărul nu este întotdeauna unul singur. Nu uita că oamenii inteligenți sunt ușor adaptabili!

LEU Ziua aceasta îți poate aduce invitații sau propuneri neașteptate. Nu toate sunt serioase, dar unele pot fi interesante. Originalitatea apare în viața ta sub diferite forme: întâlniri, idei, proiecte. Dacă o persoană dragă este departe, nu te grăbi să tragi concluzii pesimiste. Veștile pot veni mai repede decât crezi. Uneori, Universul are un simț al ironiei foarte fin și îți poate revla la momentul potrivit lucruri pe care poate credeai că le-ai pierdut.

FECIOARĂ Împrejurările s-ar părea că te obligă astăzi să faci puțină ordine – fie în mediul tău de lucru, fie în propriile idei. Nu pare să fie ceva neplăcut, dimpotrivă, pentru tine claritatea poate să fie aproape o expresie a siguranței tale personale.

Dacă neglijezi însă un detaliu, acesta se poate transforma într-o problemă mult mai mare. De aceea astrele te îndeamnă să încetinești ritmul și să gestionezi lucrurile pas cu pas. Ordinea și disciplina îți pot fi cei mai buni aliați.

BALANŢĂ Luni, stele au un sfat clar pentru tine: Ține canalele de comunicare deschise! Astăzi pot apărea oportunități interesante, dar numai dacă ești atent la informațiile care circulă în jurul tău.

E posibil să fi avut o idee. Nu neapărat o invenție revoluționară, dar ceva care poate îmbunătăți felul în care lucrezi sau organizezi ceva la serviciu. Chiar și lucrurile mărunte pot, uneori, să atragă atenția persoanelor potrivite.

SCORPION Astăzi pari sociabil și bine dispus, dar în interiorul tău s-ar putea să existe o mică bănuială care te pune pe gânduri. Luna favorizează introspecția și te poate face să-ți pui întrebări despre propriile motivații. Nu te tortura, însă, inutil. Ai capacitatea de a spune lucrurile clar, iar dacă există o neînțelegere în anturajul tău, poate să fie momentul potrivit să o clarifici. Spre seară se poate instala o stare de liniște interioară care te poate ajuta să vezi lucrurile mai simplu.

SĂGETĂTOR Perioada aceasta s-ar părea că te face mai relaxat și mai binevoitor cu cei din jur. Ai tendința să privești lucrurile cu un optimism discret, chiar dacă uneori îți mai apar îndoieli. Poate fi o zi bună pentru conversații plăcute și pentru consolidarea unor prietenii. Legăturile de prietenie parcă se leagă mai ușor decât cele sentimentale, dar asta nu înseamnă că iubirea lipsește din viața ta. Doar că preferă să apară mai discret…

CAPRICORN Interacțiunile cu partenerul sau cu oamenii apropiați par să fie plăcute. Păreți să fiți pe aceeași lungime de undă și asta îți poate întări convingerea că unele lucruri poate că merită construite împreună. Dacă ai făcut greșeli în trecut (și cine n-a făcut?), nu mai regreta și nu te mai pedepsi pentru ele. Vinovăția nu este o strategie bună pentru viitor. Mai bine privește înainte și concentrează-te pe lucrurile concrete pe care le poți construi de acum încolo.

VĂRSĂTOR Luni, s-ar părea că poți să ai impresia că nu te poți angaja pe deplin în direcția obiectivelor tale financiare. Totuși, realitatea poate să nu fie atât de complicată pe cât pare.Ar trebu să ai mijloacele necesare pentru a construi un proiect durabil, dar poate ai nevoie de un sfat sau de o perspectivă din exterior. Nu te izola. Uneori o conversație cu un prieten îți poate oferi exact argumentul care-ți lipsea.

PEŞTI Nu încerca să te ascunzi în spatele scuzelor. Dacă situația în care te afli nu este ideală, asta nu înseamnă că nu poate fi îmbunătățită. Cu puțină motivație lucrurile pot reveni la normal. Cel mai probabil vaa trebui, însă, să rezolvi o problemă mai delicată și să stabilești limite clare îm raport de cei dinjur, spun stelele. Dacă știi unde începe și unde se termină teritoriul tău interior, nimeni nu-l va putea călca în picioare