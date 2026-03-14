BERBEC Problema zilei se poate depăşi prin răbdare şi o analiză atentă a detaliilor. Uneori viteza nu ajută, iar o mică pauză de respiraţie poate face mai mult decât o reacţie impulsivă. Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, astfel încât dinamismul tău natural îţi poate împinge interesele personale în direcţia dorită. Totuşi, corpul cere echilibru: puţină odihnă, un regim alimentar mai atent şi câteva ore de linişte îţi pot prinde bine. Dacă ai chef de ceva cultural, ce zici de filmul „Forrest Gump” – nu pentru morală, ci pentru ideea simplă că uneori viaţa merge înainte exact aşa cum trebuie, chiar şi când nu înţelegem de ce.

TAUR Duminica aceasta poate aduce discuţii legate de bani sau de cheltuieli făcute fără rost. Nu învenina atmosfera. Dacă vorbeşti calm, cu zâmbetul pe buze, lucrurile se aşază mult mai repede decât prin reproşuri. Marte pare activ în zona ta practică. Asta nu înseamnă doar conflict, ci şi energie fizică, voinţă şi uneori decizii legate de muncă, proprietăţi sau investiţii. De aceea ziua poate părea mai obositoare decât de obicei, ca şi cum trebuie să împingi lucrurile puţin din spate ca să se mişte. Dacă vrei o companie culturală potrivită, încearcă câteva pagini din „Dune” de Frank Herbert, o carte despre putere, resurse şi răbdarea cu care se construiesc imperiile.

GEMENI Duminica aceasta îţi pare mai grea decât ar trebui, ca şi cum fiecare activitate ar fi o mică muncă a lui Hercule. Poate nu este oboseala reală, ci mai degrabă o uşoară dezordine mentală. Aspectele planetelor te pot ajuta, însă, să aduci logica în propriile gânduri. Evită discuţiile în contradictoriu, pentru că pot degenera în reproşuri inutile sau în gafe memorabile. O lectură bună poate face minuni pentru tine astăzi. Dacă îţi place SF-ul clasic, la fel ca mie, o lectură potrivită ar putea fi „Solaris” de Stanisław Lem, o carte care te obligă să gândeşti mai profund despre minte şi realitate.

RAC Duminica aceasta poate aduce întâlniri cu oameni din trecutul tău. Unele amintiri sunt plăcute, altele mai tulburi, dar surprinzătoare este indiferenţa lor aparentă faţă de ceea ce pentru tine a contat cândva. Luna, patroana ta celestă, te influenţează mai mult decât de obicei. Starea ta psihică este în creştere şi spre seară lucrurile par să se aranjeze de la sine. Dacă vrei o atmosferă potrivită pentru această zi, pune în surdină Chopin – Nocturnele. Muzica aceasta are darul de a aşeza gândurile la locul lor, fără să spună nimic în mod explicit.

LEU Ziua de duminică pare să fie o zi liniştită, în care ai putea să-ţi permiţi să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. Ar trebui să ai timp şi pentru distracţii, şi pentru câteva vizite sau conversaţii online. Mercur îţi influenţează zona comunicării, ceea ce înseamnă că discuţiile pot deveni mai interesante decât de obicei. Un mesaj, o replică inspirată sau o conversaţie mai lungă pot clarifica ceva ce părea confuz. Seara merită să fie una culturală. Un film precum „2001: A Space Odyssey” al lui Kubrick poate fi o poveste pe gustul tău, despre inteligenţă, destin şi misterul universului.

FECIOARĂ Duminică, poate fi bine să eviți discuţiile cu semnele de foc, pentru că pot deveni prea aprinse pentru gustul tău. În schimb, afacerile personale şi sentimentale par să fie într-o zonă favorabilă. Ziua s-ar putea să treacă repede, ca orice lucru bun. Spre seară poți să începi să te gândeşti la săptămâna care vine şi la detaliile ei practice. Dacă ai nevoie de o companie intelectuală, deschide „Eseurile” lui Montaigne. Poate fi genul de lectură care pune lucrurile în perspectivă şi te ajută să vezi lumea cu mai multă luciditate.

BALANŢĂ Duminica aceasta pare să-ți pună la încercare calmul şi răbdarea. Unele probleme trebuie rezolvate fără ajutorul altora, ceea ce se pare că ție nu-ţi place foarte mult. Spiritul tău de dreptate te poate împinge să iei o poziţie clară într-o discuţie de familie sau între prieteni. Până la urmă lucrurile se pot aşeza fie prin consens, fie prin uitare, două metode vechi, dar eficiente. Pentru o seară liniştită, poate ți-ar plăcea un film precum „Amadeus”, o poveste despre talent, orgoliu şi armonie, teme foarte apropiate de natura ta.

SCORPION Dimineaţa îți poate aduce o atmosferă mai caldă în relaţia cu cei apropiaţi. O veste spre seară poate influenţa planurile tale, dar nu neapărat într-un mod negativ. Afacerile personale şi sentimentale par să fie bine aspectate, însă nu exagera cu munca sau cu eforturile domestice. Tendinţa de surmenaj poate apărea exact atunci când crezi că mai ai destulă energie. Dacă vrei ceva potrivit pentru spiritul tău analitic, reciteşte câteva pagini din „Maestrul şi Margareta” de Bulgakov, o carte despre mister, destin şi ironia subtilă a universului.

SĂGETĂTOR Pari să simţi din nou nemulţumirea faţă de limitele impuse de societate sau de reguli care par ipocrite. Nu este nevoie să declari fatalist că „aşa e lumea”. Planeta Venus îţi influenţează zona iubirii şi a relaţiilor. Asta poate aduce o conversaţie sinceră sau o apropiere neaşteptată de cineva care până acum poate că părea doar un prieten. Dacă vrei o companie potrivită pentru această stare, ascultă Leonard Cohen sau reciteşte câteva pagini din „Micul prinţ”, povești şi cântece despre libertate, iubire şi sens.

CAPRICORN Duminica aceasta pare să fie calmă şi liniştită, exact ce aveai nevoie după o săptămână densă. Poți să faci unele planuri pe anotimpuri, pentru că mintea ta funcţionează adesea pe cicluri lungi. Drumurile par să nu fie prea favorabile, aşa că mai bine rămâi aproape de casă. Situaţia financiară nu mai pare atât de dramatică, chiar dacă preţurile continuă să crească. Dacă ai chef de o lectură potrivită, încearcă „Meditațiile” lui Marcus Aurelius. Stoicismul roman se potriveşte surprinzător de bine cu natura ta disciplinată.

VĂRSĂTOR Poți să primeşti o mulţime de informaţii şi trebuie să alegi cu grijă ce merită atenţia ta. Organizarea şi tactul sunt esenţiale. Nu începe proiecte noi şi evită asocierile pripite. Unele amintiri sau o iubire mai veche îţi pot influenţa starea de spirit. Dacă vrei o companie intelectuală potrivită, reciteşte „Fundaţia” de Isaac Asimov. Este exact genul de SF care combină ştiinţa, filosofia şi politica, teritorii în care mintea ta se simte ca acasă.

PEŞTI Ai o tendinţă defensivă care se activează imediat când apare o problemă. Totuşi, astăzi ai şi un mic procent de noroc care te poate ajuta să reacţionezi la momentul potrivit. Nu lua decizii importante seara şi nu începe proiecte pe care nu le poţi duce singur până la capăt. Dezamăgirile apar de obicei atunci când aştepţi prea mult de la alţii. Pentru o duminică liniştită, stelele ar recomanda muzica lui Erik Satie și câteva pagini din „Stăpânul inelelor” de J.R.R. Tolkien, o poveste în care liniştea şi curajul interior contează mai mult decât forţa fizică.